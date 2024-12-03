«Предложение поступило от Кононова». Неожиданное возвращение Ари в Россию

Неожиданную новость подарило московское «Торпедо». Клуб объявил о назначении экс-форварда сборной России и «Спартака» Ари на должность спортивного директора. «Торпедо» борется за повышение из Первой лиги в РПЛ: после 21 тура команда занимает второе место. Зимой москвичам предстоит важная трансферная кампания. Именно Ари доверят эту миссию.

Бразилец с российским паспортом завершил игровую карьеру в клубе «Атлетико Сеаренсе» в 2024-м. Интересно, что ещё с 2017 года Ари остаётся владельцем этой команды из низших бразильских лиг. А теперь перед экс-форвардом поставлена намного более важная и амбициозная задача.

«Главное сейчас, чтобы все хорошо отдохнули после первой части сезона, затем провели качественную работу на сборах и с новыми силами продолжили борьбу за путёвку в РПЛ. Очень надеюсь, что «Торпедо» с моей помощью сумеет решить поставленную задачу. В команде собраны молодые и очень талантливые футболисты. Безусловно, моя главная задача — в совместной работе с Олегом Георгиевичем (Кононовым. — Прим. «Чемпионата») усилить команду. Отмечу также, что в своём подходе, внимании и отношении к процессам Леонид Соболев (владелец клуба. — Прим. «Чемпионата») очень напоминает мне Сергея Галицкого», — сказал Ари в интервью официальному сайту «Торпедо».

Ари в «Торпедо» Фото: torpedo.ru

Также новый спортивный директор москвичей рассказал об инициаторах его приглашения.

Ари новый спортивный директор «Торпедо» «Приглашение поступило от Олега Георгиевича (Кононова. — Прим. «Чемпионата») и Леонида Давыдовича Соболева. Переговоры не были сложными, так как у нас сходятся мысли. Я, конечно, думал, так как до недавнего момента ещё был в роли футболиста. У меня свой клуб в Бразилии. Но любовь к футболу даже в другом амплуа, любовь к России, атмосфера и то, как строится работа в клубе «Торпедо», не оставили у меня других мыслей».



Также Ари рассказал, что оставляет управление «Атлетико Сеаренсе» своим партнёрам: «В Бразилии остаётся моя команда, которой я доверяю. За три года в Бразилии я провёл отличную работу вне поля, что для меня стало колоссальным опытом». Новый спортивный директор «Торпедо» отметил, что не исключает покупку футболистов из Южной Америки после анализа позиций для усиления.

А ещё экс-нападающий заявил об амбициях вернуться в бывший клуб: «Конечно, я бы хотел поработать в «Спартаке». Но я сейчас думаю только о «Торпедо». Хочу помочь этому клубу всем, чем могу». Получится ли у Ари вывести «Торпедо» в РПЛ? Возможно, тогда и боссы «Спартака» заинтересуются бывшим футболистом.