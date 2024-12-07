Главный помощник Дзюбы в «Акроне». Новую звезду РПЛ купили за гроши

Теперь можно чётко зафиксировать: главный трансфер лета «Акрон» совершил 24 июня. В тот день клуб объявил о подписании черногорского полузащитника Стефана Лончара, которого широкая общественность вряд ли знала. Ведь его цена (если верить Transfermarkt) составила всего € 75 тыс. То есть примерно 7 млн рублей, на которые сейчас можно купить плюс-минус три «Лады». При этом сам ресурс на тот момент оценивал его в € 500 тыс. — то есть клуб ещё и сильно сэкономил, а переход Лончара стал чуть ли не самым дешёвым в летнее ТО.

Но что мы получили на выходе: Стефан — лучший игрок тольяттинцев по системе «гол+пас». За 17 матчей у полузащитника уже 4+5, то есть девять очков. Столько же у Кассьерры. На одно действие больше у Глушенкова и Вендела. При этом Лончар опережает Сперцяна, Бителло, Гонду и других звёзд РПЛ.

Как черногорец оказался в Тольятти

Для родной страны полузащитник не ноунейм. Он двукратный чемпион Черногории — брал титул с «Сутьеской» в сезонах-2017/2018 и 2018/2019. А ещё в тот же период выигрывал Кубок страны. При этом в первом чемпионском сезоне был железным игроком основы и даже оформил 4+1. Дальше — логичное повышение в Хорватию. Правда, в клуб, который барахтался в зоне вылета. «Истра 1961» совсем не топ, Лончар адаптировался и быстро стал основным. С ним не вылетали — уже неплохое достижение.

Милош Брнович и Стефан Лончар в сборной Черногории Фото: Filip Filipovic/Getty Images

Потом – два сезона в Сербии, столько же – в Венгрии, только во втором случае он оказался в клубе, который борется за места в верхней части таблицы. С «Дебреценом» футболист даже дебютировал в Лиге конференций. А зимой 2024-го проявился интерес из России. «Акрон» уже тогда присматривался к игроку, однако договориться не вышло. Да и сам футболист вряд ли хотел менять высшую лигу Венгрии на первый российский дивизион. Но вот летом, когда «Акрон» вышел в РПЛ, к разговору вернулись. И быстро оформили переход.

Интересно, что Лончар переходил в «Акрон» в качестве игрока сборной Черногории. Он провёл шесть матчей в квалификации Евро-2024. Потом пропустил несколько встреч, однако в ноябре снова получил вызов. Вот что говорил о переходе главный тренер тольяттинского клуба.

Заур Тедеев главный тренер «Акрона» «Стефан Лончар — достаточно опытный футболист, у которого в прошлом есть довольно много игр на хорошем уровне. Это опорный полузащитник. В какой зоне он будет чаще играть, нам сказать пока сложно, но это либо верхний, либо нижний опорный. У него есть способность предвосхищать ситуацию. Если мы говорим о возможности атаковать, то и в этой стезе он выглядит выигрышнее всех тех кандидатов, которых мы просматривали на эту позицию».



Лончару изменили позицию, и он стал очень полезен

Как мы видим из первых слов Тедеева, изначально тренер видел Лончара в опорной зоне. При этом уже тогда он упомянул важную способность игрока помогать атаке. Однако вряд ли именно ради этого Стефана приглашали в клуб. Впрочем, уже в 1-м туре стало понятно — в опорной зоне Лончар совсем не топ. Это показал матч с «Локомотивом», закинувшим «трёшку» «Акрону». Уже в следующей игре Тедеев поднял черногорца выше в тройке полузащитников, а в опорную зону отправил Джурасовича. Итог — победа над «Факелом».

Стефан Лончар и Артём Дзюба Фото: Пресс-служба ФК «Акрон»

Правда, на результативные действия Лончар расщедрился не сразу — закономерность или нет, но это случилось после того, как в команде оказался Артём Дзюба. Впервые они вышли на поле в матче с «Химками», а уже в следующей встрече с «Краснодаром» россиянин ассистировал на гол партнёру. Через неделю Стефан ответил взаимностью в игре с «Ростовом». Вообще, у Лончара на отрезке с 8-го по 13-й тур три гола и четыре передачи. Действительно топ-уровень. Да, это не всегда помогало «Акрону» побеждать, но свою работу полузащитник выполнял здорово.

В ноябре Лончар вернулся в сборную Черногории, хотя до этого считал, что перестал подходить тренеру, который поменял схему игры. Оказалось, дело не в этом. Нужно было просто начать забивать и отдавать передачи — то есть делать то, что не входит в его прямой функционал. А ещё Стефана характеризуют как действительно очень приятного парня, который, кстати, прогрессирует в изучении русского языка. Ведь он не планирует заработать денег и как можно быстрее уехать. Хотя такой игрой способен заинтересовать большие клубы.

Стефан Лончар полузащитник «Акрона» «Считаю, что иностранцы должны учить язык. Особенно если вы в достаточной степени не владеете английским. Мы должны привыкать, стараться разговаривать и озвучивать свои мысли именно на русском. Для меня в этом нет ничего удивительного, я просто стараюсь учить новый язык. Мне ведь тоже неудобно, что не могу коммуницировать, общаться на вашем языке. Да, я многое понимаю из того, что вы спрашиваете. Но не могу ответить, потому что в голову пока не приходят все нужные для этого слова. Хотя я многое уже знаю, учу слова через специальное приложение в телефоне».



После такой впечатляющей осени Лончар наверняка заинтересует большие клубы РПЛ. «Акрон» же вряд ли захочет продавать его по цене нескольких «Лад» — на новом переходе клуб может очень хорошо заработать.