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Проблемы Локомотива на финише первой части сезона РПЛ, причины, состав, Батраков, защита

Кризис «Локо» не должен вас удивлять. И вот почему
Никита Паглазов
Проблемы «Локомотива»
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Как же вовремя для команды Михаила Галактионова наступает зимний перерыв.

«Локомотив» подходит к концу зимней паузы в кризисе. Команда Михаила Галактионова дважды уступила в РПЛ: «Спартаку» (2:5) и «Химкам» (1:3), а также проиграла в Кубке России московскому «Динамо» (0:1, 3:4 пен.). Почему «Локо» проваливает конец ноября — начало декабря? На это влияет комплекс факторов. Разбираемся.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Самая банальная причина последних результатов «Локомотива» – уровень состава. Да, москвичи обладают неплохим подбором футболистов. Однако сравнение основы «Локомотива» с основой «Зенита», «Краснодара» или «Спартака» не в пользу железнодорожников. У клуба есть умница Алексей Батраков, хорошая полузащита (Баринов, Карпукас), качественные футболисты на флангах (Самошников, Пиняев, Тикнизян, Сильянов, Ненахов) и голкипер сборной России Илья Лантратов. Однако «Локо» до сих пор страдает в защите.

Команда пропустила 26 мячей за 17 туров – худший показатель среди представителей топ-6. Жерзино Ньямси и Сесар Монтес – неплохая пара, но стабильности не хватает обоим. Например, мексиканец совершил пять голевых ошибок во встречах со «Спартаком» и «Химками». Непозволительный показатель для защитника из команды-претендента на золото. А древний футбольный штамп про «защиту, которая выигрывает трофеи» актуален всегда. Так что зимой «Локо» нужно чинить оборону.

Жерзино Ньямси и Сесар Монтес

Жерзино Ньямси и Сесар Монтес

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

Команда Михаила Галактионова – вторая с конца в РПЛ по среднему возрасту состава (24,5 года, моложе только у «Оренбурга» – 24,1). Конечно, «Локо» не хватает опытных футболистов. Есть капитан Дмитрий Баринов, 29-летний Илья Лантратов и выступавшие в Европе 27-летние Монтес и Ньямси. Но основная масса игроков моложе. Футболистам «Локо» нужно обрасти опытом. Это поможет в ключевые моменты врубать нужные режимы игры. А пока что «Локомотив» не внушает ту же уверенность, что исходила, например, от «Зенита» образца 2019-2023 годов. Тогда команда Сергея Семака находила способ добыть результат как в хороший, так и в плохой день.

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Кроме молодости состава, «Локомотив» уступает конкурентам по общей стоимости футболистов. Команда занимает пятое место в РПЛ (€ 83,03 млн), уступая «Зениту», «Спартаку», «Краснодару» и московскому «Динамо». Не всегда титулы выигрывает самая богатая команда, однако это важный индикатор боеспособности. Чтобы заполучить статус фаворита гонки, а не догоняющего, «Локомотиву» необходимы дополнительные инвестиции в кадры.

Футболисты «Локомотива»

Футболисты «Локомотива»

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

Ещё одна проблема для Галактионова – регрессия к среднему. Да, «Локо» – топ-клуб, обязанный быть наверху. А данный термин скорее применим к середнякам. Но всё же «Локомотив» летом 2024 года не рассматривался как претендент на золото – прежде всего из-за ухода нескольких лидеров. И нахождение команды на вершине таблицы стало приятной неожиданностью.

Это касается и игры Алексея Батракова – ещё в апреле юного полузащитника знали только болельщики «Локомотива» и футбольные эксперты. А уже в декабре Батраков – лидер клуба и игрок сборной России. За 16 матчей сезона РПЛ Алексей совершил 16 (10+6) результативных действий. Вряд ли даже при самых смелых сценариях тренер рассчитывал на такие цифры.

Однако в последних трёх встречах Батраков молчит. И сразу вылезла зависимость «Локомотива» от своего 19-летнего вундеркинда. Команде нужен план Б на случай, когда Батраков не в форме или показывает не лучший футбол (или соперник закрывает его). Потому что такие спады – абсолютно нормальное явление, тем более для юного футболиста.

Алексей Батраков

Алексей Батраков

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Так что для «Локомотива» зимняя пауза наступает очень вовремя. Есть время проанализировать ошибки, проработать их и подойти к весне в оптимальных кондициях. Да и просто восстановиться. А на перерыв можно уйти красиво, обыграв в гостях «Краснодар». Правда, поражение от прямого конкурента серьёзно усложнит задачу по борьбе за титул в весенней части сезона. Другое дело, что и «Краснодар» к началу декабря, кажется, тоже немного выдохся.

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