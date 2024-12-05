Трансферами «Спартака» займётся экс-босс «Юве»? Он продал Роналду и получил долгий бан

«Спартак» продолжает поиски нового спортивного директора после ухода Томаша Амарала. Как сообщил телеграм-канал «Мутко против», один из кандидатов на эту должность – Федерико Керубини. Это бывший спортивный директор «Ювентуса». Переговоры между руководством московского клуба и 53-летним итальянцем уже состоялись. По информации, имеющейся у «Чемпионата», Керубини действительно может оказаться в «Спартаке».

Сам Федерико, комментируя появившуюся новость для «Матч ТВ», сказал: «Спартак» – большой клуб, и я думаю, что многие спортивные директоры могут быть заинтересованы в работе там».

Керубини не слишком известен в России, о нём писали в основном в связи со скандалом в «Ювентусе». Профессиональным футболистом высокого уровня Федерико не был. В начале 1990-х он пробовал раскрутить карьеру игрока, выступая на позиции флангового полузащитника. Начинал в любительской команде своего родного города «Фолиньо», потом переходил в «Карпи» и «Чивитановезе». Поиграл в четвёртом дивизионе, посидел на скамейке в третьем. В 22 года понял, что пора завязывать с футболом. Окончил университет в Перудже и стал представителем финансовой компании.

Однако футбол затянул Керубини обратно. В 2005 году Федерико получил назначение на пост генерального менеджера «Фолиньо». В тот период он стал плотно общаться с Джузеппе Мароттой – будущим директором «Ювентуса», который тогда занимал аналогичную должность в «Сампдории». После своего переезда в Турин Маротта позвал работать на «старую синьору» и Керубини. Федерико возглавил молодёжный департамент «Ювентуса». Отвечал за развитие отданных в аренды игроков, участвовал в создании фарм-клуба U23.

Керубини рос внутри системы «Ювентуса». В 2020 году он стал, по сути, правой рукой спортивного директора клуба Фабио Паратичи. А затем и занял его место. Летом 2021-го руководство туринского клуба не продлило контракт с Паратичи. Спортивным директором сделали Федерико. Сезон-2020/2021 был первым для «Ювентуса», в котором команда не выиграла золото Серии А после девяти подряд чемпионских титулов.

Федерико Керубини с экс-президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Керубини досталось не самое хорошее хозяйство – большой клуб с большими проблемами. Одним из первых трансферов нового спортивного директора стала продажа перед закрытием летнего окна Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» за € 17 млн. Заменили португальца за счёт возвращения из «Эвертона» собственного воспитанника Мойзе Кина. Форварда арендовали за € 7 млн, а потом выкупили, доплатив ещё € 30 млн.

«Другого исхода и быть не могло, если учитывать то, как Роналду говорил с нами, – признавался Керубини. – Мы не могли заставить игрока остаться с учётом контекста, который его больше не устраивал. Уважаем Роналду, но я разделяю мнение нашего президента: историю «Ювентуса» создают великие чемпионы, тренеры и директора, но клуб важнее всего.

За неделю до игры с «Удинезе» (в середине августа) мы были уверены, что Роналду останется. Я не хочу лицемерить и говорить, что было приятно разбираться с этой ситуацией 28 августа. Все были бы рады разобраться с этим на месяц раньше. Единственный риск был в том, что такой игрок, как Мойзе Кин, мог быть недоступен в тот момент. Не все игроки ждут до 31 августа, чтобы узнать, останется Роналду или уйдёт».

В первый сезон при Керубини в роли спортивного директора «Ювентус» за зимнее и летнее окна заработал на трансферах «на выход» € 64 млн. Самыми дорогими, по данным Transfermarkt, стали продажи Родриго Бентанкура в «Тоттенхэм» (€ 19 млн), Роналду и аренда в тот же «Тоттенхэм» Деяна Кулушевски (€ 10 млн). Потратил на новичков туринский клуб в два с лишним раза больше – € 141,6 млн. Значительная доля этой суммы ушла на подписание нападающего Душана Влаховича из «Фиорентины» за € 83,5 млн в январе 2022-го. Кроме того, выкуп прав на Уэстона Маккенни из «Шальке» обошёлся «Ювентусу» в € 21,9 млн, трансфер Дениса Закарии из мёнхенгладбахской «Боруссии» – в € 11,3 млн, а Федерико Гатти из «Фрозиноне» – в € 9 млн. По итогам чемпионата Италии «Ювентус», поменяв главного тренера Андреа Пирло на вернувшегося в клуб Массимилиано Аллегри, не сумел подняться в таблице – занял то же четвёртое место.

«Мы хотим, чтобы команда оставалась конкурентоспособной, но теперь у нас будет другой поход, – рассуждал Керубини. – Новый проект – начинаем омоложение состава. Раньше в команде были игроки с «большим весом», серьёзным опытом, теперь будем делать ставку на футболистов с потенциалом, который должен развивать тренер. Цели не меняются – только победа, но другим путём.

Игроки с потенциалом – не неизвестная молодёжь, а футболисты сборных, которые уже на виду. Просто им ещё предстоит сделать последний шаг, прорыв. «Ювентус» будущего – не команда, которая развивает молодёжь, чтобы продавать. Это команда, которая претендует на победу всегда».

Федерико Керубини и Массимилиано Аллегри Фото: Juventus FC/Getty Images

В качестве примеров таких приобретений Керубини называл трансферы бразильца Кайо Жорже за € 7 млн из «Сантоса» и нидерландца Мохаммеда Ихаттарена из ПСВ за € 1,9 млн. Интересно, что обоих уже нет в клубе. Кайо Жорже вернулся на родину в «Крузейро», Ихаттарен «пылит» в «Валвейке».

В сезоне-2022/2023 «Ювентус» за два окна при Керубини заработал на продажах и арендах своих игроков € 111,6 млн. Самый дорогой трансфер «на выход» – Маттейса де Лигта в «Баварию» за € 67 млн. Другой центральный защитник Мерих Демирал был продан «Аталанте» за € 21 млн. Интересно, что пришедшего годом ранее Закарию отправили в аренду в «Челси», а Пауло Дибалу отпустили свободным агентом.

Потратил на новичков «Ювентус» опять побольше – € 122,7 млн. Крупнейшим по стоимости стало подписание Бремера из «Торино» за € 46,9 млн. На необходимый выкуп Федерико Кьезы после аренды у «Фиорентины» ушло € 44,6 млн. Свободными агентами взяли Анхеля Ди Марию и Поля Погба, в аренды – Леандро Паредеса из «ПСЖ» и Аркадиуша Милика из «Марселя». Но на фоне скандала и снятия 10 очков «Ювентус» финишировал в Серии А только седьмым, тогда как без наказания мог бы попасть в топ-3.

В конце января 2023 года уже бывшие руководители «Ювентуса» заработали длительные дисквалификации. Экс-президент туринского клуба Андреа Аньелли и бывший генеральный директор Маурицио Арривабене – на два года, вице-президент Павел Недвед – на восемь месяцев, экс-спортивный директор Паратичи – на два с половиной года. Сам же Керубини получил бан на один год и четыре месяца. Их обвинили в нарушении правил лицензирования и финансового фэйр-плей, завышении трансферной стоимости игроков и сокрытии реального заработка футболистов. Во время пандемии коронавируса было объявлено, что игроки «Ювентуса», включая Роналду, пошли на сокращение зарплат. На самом деле им выплатили тайно € 60 млн. Итальянские СМИ публиковали детали телефонного разговора Керубини с юристом туринского клуба Чезаре Габазио.

«Тайная сделка с Роналду не должна быть раскрыта, потому что если это произойдёт, они вцепятся нам в глотку, набросятся на аудиторов и всё такое. И тогда нам придётся провести фиктивную транзакцию», – приводила La Stampa слова Федерико.

Керубини обвинил своего предшественника Паратичи в том, что тот поставил «Ювентус» под угрозу, израсходовав € 700 млн, которые вложили в клуб акционеры. В том числе сменами двух тренеров за два года – в отставку были отправлены Маурицио Сарри и Пирло.

Несмотря на дисквалификацию. Керубини оставался в «Ювентусе» до истечения контракта летом 2024-го. В последний год он помогал новому спортивному директору туринцев Кристиано Джунтоли. Итальянские СМИ писали, что Федерико может оказаться в «Роме» или «Парме». Тем не менее найти интересные для себя варианты в Италии Керубини пока не смог, а вот «Спартак», судя по всему, всерьёз заинтересовал бывшего босса «Ювентуса».