«Краснодару» зимой надо решить ключевую проблему. Иначе — без чемпионства

Ещё недавно общественность восхищалась «Краснодаром» и Мурадом Мусаевым. Команде прогнозировали обновление рекорда ЦСКА по победам или приближение к достижению «Локомотива» по матчам без поражений. Однако в итоге не случилось ни того, ни другого. Победная серия прервалась в игре с «Рубином» 10 ноября, когда краснодарцы пропустили первыми, отыгрались, но не смогли дожать соперника. А первое поражение мы увидели в 17-м туре, когда в гости приехал «Спартак».

Зафиксируем: 12 побед подряд, 18 матчей без поражений, и всё испортил «Спартак». С поражения от красно-белых началась эта серия ещё в прошлом сезоне. После игры с ними же и закончилась.

А как, кстати, Мусаев объяснил провал в матче со «Спартаком»?

До начала игры главный тренер «Краснодара» излучал оптимизм. Да, команда скатала две подряд ничьих в РПЛ, однако в обоих случаях могла забирать три очка. В Казани против были судьи, не засчитавшие (справедливо) гол Сперцяна в концовке. А в Химках — необъяснимо провалился Оласа. И, конечно, нельзя не сказать о пенальти, которые за последние полтора сезона в пользу «Краснодара» практически не назначаются.

Однако вот слова Мусаева перед встречей со «Спартаком»: «Мы думаем о хорошем и о том, что не проиграли ни одного матча за весь чемпионат. Ребята играли в хороший футбол даже в тех матчах, где были ничьи. Моё мнение — мы были лучше, но спорные моменты в концовках стоили нам побед».

«Краснодар» — «Спартак» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Цифры тоже были на стороне «Краснодара». Например, команда ни разу не проигрывала на своём поле в декабре. А совсем недавно в куда более прохладных условиях «Краснодар» смял «Спартак» в Москве со счётом 3:0.

В итоге же зрители увидели удивительно парадоксальную картину: «Краснодар» уступил не только по счёту, но и по всем ключевым статистическим показателям — ударам, в том числе в створ, ожидаемым голам, точности передач. А когда Мусаев решил поменять игру, сделав замены, лучше точно не стало. Итог — крупное поражение. Вот как объяснил его главный тренер.

Мурад Мусаев главный тренер «Краснодара» «Первый тайм начался неплохо для нас, с опасного момента. Но потом что-то пошло не так. Нам забили два относительно лёгких гола, мы проиграли там единоборства. После этого была какая-то растерянность в наших действиях, мы стали проигрывать дуэли, проиграли весь центр поля. Наши силы тоже не безграничны, аэропорт закрыт, ужасная логистика. Все играют с нами как с лидером, проводят свои лучшие матчи. Был плохой день, плохой матч. Ничего, надо найти силы через неделю на «Локомотив».



Так в чём нынешняя проблема «Краснодара»?

Похоже, ключевая — в ограниченности состава. В начале сезона команда уже столкнулась с этой проблемой, когда на Кубке Америки задержались Оласа, Кастаньо и Кордоба. Защитник Коста приехал к 1-му туру, а Гонсалес — и вовсе к 5-му. На том отрезке «Краснодар» валился — помните же три ничьих на старте сезона? Когда ничего не получалось в атаке со Смоловым. Хоть и в обороне уже тогда всё было неплохо: во многом благодаря сразу встроившемуся в игру Диего Косте. Плюс Агкацев уж очень уверенно заменил Сафонова, став на каком-то отрезке одним из самых надёжных вратарей Европы.

Дальше нужно было настраивать атаку. И здесь Мусаеву частично повезло — Кордоба вернулся из сборной не только в отличной форме, но и супермотивированным. Ведь в тот момент шли переговоры со «Спартаком», плюс не была до конца разрешена история с «Зенитом». Так что Джон сразу стал забивать, а под ним Мусаев нашёл идеальное сочетание с Виктором Са и Жоау Батчи.

В итоге «Краснодар» превратился в агрессивно прессингующую машину с акцентом на фланги атаки. Из-за постоянного давления весь матч мучились «Зенит» и «Спартак» в первом круге. Здесь же важный функционал отходил центру полузащиты: удивительно, но самый дорогой новичок зимы Кастаньо присел на скамейку, а в центре стал зажигать Кевин Ленини — футболист, которого после Суперкубка России уничтожили за провалы. Однако неожиданно выяснилось, что парень хорош как при обороне, так и при продвижении мяча.

Джон Кордоба и Кевин Ленини Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

В итоге это помогло «Краснодару» стать доминирующей и одной из лучших атакующих команд лиги. Но потом случились «Рубин» и «Химки». И здесь дважды подряд команда столкнулась с тем, что уступала в счёте. Ранее подобное в сезоне было только раз — в домашнем матче с «Пари НН», когда удалось завернуть камбэк. Теперь же в обоих случаях было непросто вернуться в игру. Хотя как раз с «Химками» получилось, особенно во втором тайме — однако в итоге лишь ничья.

В этой ситуации могла бы помочь качественная скамейка. Однако когда твои альтернативы в атаку — Мозес Кобнан, Смолов и Данила Козлов, находящиеся в неидеальной форме, сложно рассчитывать на многое. Мозес слабее Са и Батчи, как и Олакунле Олусегун, который мог бы тоже выходить на фланге. И это ещё Мусаеву повезло, что никто из лидеров не вылетал по ходу первой части сезона. Иначе было бы грустно.

Пока сложно говорить об игровом кризисе. Но зимой «Краснодару» необходимо крепко подумать над качественным усилением. Иначе о чемпионских амбициях можно забыть.