Эстетика от «Балтики» и мегапрыжки. Лучшие голы и сейвы тура Первой лиги. Видео

Первая лига ушла на паузу. Команды провели 21-й тур и отправились на заслуженный отдых. Обо всех событиях мы рассказали в традиционном материале.

В прошедших матчах мы увидели несколько шикарных забитых мячей. Сразу два гола попали в нашу номинацию от футболистов «Балтики». Сергей Пряхин и Кирилл Никишин отличились во встрече с «Аланией». Также в список кандидатов вошли Кирилл Кравцов из «Сочи», Александр Масловский из «Енисея» и Захар Фёдоров из «Шинника».

Также не обошлось без крутых сейвов голкиперов. В списке сразу шесть вратарей! А Егор Шамов из «Енисея» номинирован дважды.