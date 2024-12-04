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Лучшие голы и сейвы 21-го тура Первой лиги России, видео, ФНЛ, сезон-2024/2025

Эстетика от «Балтики» и мегапрыжки. Лучшие голы и сейвы тура Первой лиги. Видео
Никита Паглазов
Лучшие голы и сейвы 21-го тура Первой лиги
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Последняя подборка в 2024 году!

Первая лига ушла на паузу. Команды провели 21-й тур и отправились на заслуженный отдых. Обо всех событиях мы рассказали в традиционном материале.

Обзор 21-го тура:
«Торпедо» ещё уникально, а Шатов оступился. Главное в последнем туре Первой лиги перед НГ
«Торпедо» ещё уникально, а Шатов оступился. Главное в последнем туре Первой лиги перед НГ

В прошедших матчах мы увидели несколько шикарных забитых мячей. Сразу два гола попали в нашу номинацию от футболистов «Балтики». Сергей Пряхин и Кирилл Никишин отличились во встрече с «Аланией». Также в список кандидатов вошли Кирилл Кравцов из «Сочи», Александр Масловский из «Енисея» и Захар Фёдоров из «Шинника».

Также не обошлось без крутых сейвов голкиперов. В списке сразу шесть вратарей! А Егор Шамов из «Енисея» номинирован дважды.

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