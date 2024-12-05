Вы могли забыть, но звёзды РПЛ играли за эти клубы

В карьере некоторых значимых футболистов РПЛ есть такие периоды карьеры, о которых вспомнят немногие. К примеру, Данил Глебов ассоциируется исключительно с «Ростовом», хотя играл не только там. Собрали несколько подобных примеров.

Александр Соболев («Енисей»)

«Спартак» и «Крылья Советов» — именно с этими клубами в первую очередь ассоциируется Соболев. Да, сейчас нападающий играет за «Зенит», но пока получается так себе. По сути, Александр впервые заявил о себе, когда выступал за «Томь». Но в карьере футболиста ещё был «Енисей». В начале 2019 года красноярский клуб согласовал с «Крыльями» аренду форварда.

Александр Соболев празднует гол в форме «Енисея» Фото: Пресс-служба ФК «Енисей»

Перед этим Соболев подписал новый контракт с самарским клубом на выгодных для себя условиях. Зарплата нападающего выросла в два раза, а вместе с ней изменилось отношение к футболу. «Думал: «Мне платят такие деньги. Почему я не играю? Я же в порядке — иначе не платили бы столько!» Подзабыл, что для этого ещё и тренироваться надо как следует, а не только зарплату получать. Злой был, с тем же Божовичем ругался, с защитниками на тренировках чуть ли не дрался, в стыки опасные шёл...» — признавался Соболев.

Командировка в «Енисей» благоприятно отразилась на дальнейшей карьере Соболева. «Приехал в «Енисей» — и понял, что в Самаре плохо работал, — вспоминал Александр. — Всё переосмыслил и начал пахать. Хотя тоже не сразу. Один матч не играю, второй, третий — и потом сам уже голову включил. К счастью, оказалось, ещё не поздно».

Соболев отбегал 10 матчей в составе красноярского клуба, забил три мяча (два — в ворота «Анжи») и отдал две результативные передачи. Правда, «Енисей» так и не сохранил место в РПЛ. После этого Соболев вернулся в «Крылья Советов», где проявил себя совсем иначе, нежели раньше.

Данил Глебов («Анжи»)

Иногда складывается ощущение, что Глебов играет за «Ростов» на протяжении всей профессиональной карьеры, но это не так. Данил прошёл через академию «Локомотива», которую покинул в связи с тем, что забил на учёбу. Глебову несколько раз делали замечание, но он не обращал на это внимания. А потом перед футболистом поставили условие: он останется в академии, но только если сам снимет квартиру. Глебов потерял место в интернате, а съём жилья был для 16-летнего пацана проблематичен с точки зрения финансов.

Данил Глебов играл за «Анжи» до перехода в «Ростов» Фото: Пресс-служба ФК «Анжи»

Позднее Глебов оказался в «Анжи»: «Когда услышал, что поеду в Махачкалу, присутствовали непонятные эмоции: не понимал, куда еду, как это всё будет выглядеть, — признавался Данил. — В то время Сулейман Керимов ещё помогал команде, и проблем с деньгами не было».

Из академии Глебов перебрался во вторую команду «Анжи». Она играла в чемпионате Дагестана с любительскими клубами. Иногда условия были очень колоритными: змеи на газоне, поле на горе, за которым следовал обрыв. Данил добрался до первой команды и попробовал себя в РПЛ. Он провёл 10 матчей во всех турнирах в сезоне-2018/2019 и отдал две голевые передачи. Обстановка в команде была непростой, ведь игрокам не платили зарплату в течение нескольких месяцев.

Перед уходом Глебов сказал следующее: «Требовать деньги с клуба, который столкнулся с такими серьёзными проблемами, не считаю правильным. Я своё ещё заработаю». Именно тогда у Данила появился вариант с «Ростовом», который тренировал Валерий Карпин. По словам Глебова, он рванул туда без раздумий.

Александр Ерохин («Краснодар»)

Перед тем как переехать на юг России, Ерохин играл за «Шериф» в чемпионате Молдавии. Кстати, тогда команду тренировал Леонид Кучук. Там Ерохин выступал на позиции полузащитника, но потом команда осталась без нападающих из-за череды травм. Александра отправили в атаку, и это сработало. Ерохин наколотил 16 голов, но получил тяжёлую травму.

Александр Ерохин в «Краснодаре» Фото: Кадр из видео

«Саша получил тяжёлую травму в выездной игре с аутсайдером чемпионата Молдавии, — вспоминал бывший директор «Шерифа» Николай Зюзин — У него была задержка дыхания — еле откачали. Ерохин вышел один на один с вратарём и столкнулся с ним в воздухе — вратарь ударил его ногой в голову. У Саши запал язык, к тому же он получил тяжёлое сотрясение мозга. Он очень долго восстанавливался».

В 2010 году Ерохина признали лучшим полузащитником чемпионата Молдавии. Появился интерес из России, наиболее предметный — из «Краснодара». Генеральный директор «быков» Владимир Хашиг прилетел на переговоры, и вскоре футболист переехал в Краснодар.

«Галицкий не участвовал в моём переходе, — подчеркнул Ерохин. — Мы не общались с ним до того, как я перешёл в «Краснодар». Познакомился уже потом. Это добрый, открытый человек — готов прийти на помощь. Когда я был в «Краснодаре», то там не было никакого влияния Галицкого на тренировочный процесс».

Ерохин неплохо начал в новом клубе и закрепился в составе. Но потом получил травму, которая выбила его из ритма. Александр прописался в запасе, а в начале 2013 года укатил в аренду на Дальний Восток — его забрал «СКА-Хабаровск». А позднее он принял предложение «Урала». 22 матча, три гола, две результативные передачи — статистика Ерохина в составе «быков».

Михаил Кержаков («Алания»)

В 2010 году вратарь перешёл в «Аланию», которая арендовала его у «Зенита-2». 16 матчей в РПЛ, 22 пропущенных мяча, пять встреч «на ноль» — статистика Михаила в клубе из Владикавказа. Любопытно, что Михаил отбил по пенальти в каждом из двух матчей со «Спартаком». Правда, в первом круге кавказская команда разгромила красно-белых — 5:2. Кержаков в концовке справился с ударом Веллитона с 11-метровой отметки. Во втором круге «Алания» проиграла в Москве (0:3), а Кержаков на этот раз не дал забить Ибсону с пенальти.

Михаил Кержаков в «Алании» Фото: РИА Новости

В концовке сезона Кержаков присел в запас, а основным вратарём стал Дмитрий Хомич. Клуб из Владикавказа покинул РПЛ, а Кержаков чуть позже оказался в нижегородской «Волге». Михаил объяснил, почему принял такое решение: «Я остановил свой выбор на клубе из Нижнего Новгорода, так как у него было более конкретное предложение, кроме того, этот город, можно сказать, родной для моего отца. Во Владикавказе чувствовал себя нормально, но проблема здесь в другом: без практики можно растерять игровые кондиции. Как оценю прошедший сезон? Очень болезненно перенёс вылет «Алании» из высшего дивизиона».

Фёдор Смолов («Урал»)

В карьере Смолова было немало клубов. Он поиграл за «Динамо», «Анжи», «Локомотив», «Краснодар». Ездил в Нидерланды и Испанию. В 2014 году Фёдор оказался в «Урале», который арендовал его у московского «Динамо». Смолову было тяжело конкурировать с Кевином Кураньи и Александром Кокориным, поэтому он чаще сидел в запасе, нежели играл.

«Я решил перейти в «Урал», потому что ещё зимой было такое предложение, — сказал Смолов после трансфера. — Лично разговаривал с президентом клуба Григорием Ивановым, мы с ним давно знакомы. Что меня подкупило — желание тренера Александра Тарханова со мной поработать».

Фёдор Смолов в составе «Урала» Фото: РИА Новости

А вот слова Тарханова после перехода: «У Смолова хороший потенциал. Ему нужно больше практики и уверенности в своих силах. Появится вера в свои силы — и тогда начнёт забивать. Это психологический момент. Я думаю, что «Урал» подарит Смолову уверенность».

В Екатеринбурге у Фёдора не было проблем с игровой практикой. Он провёл 22 матча в РПЛ при том, что начал играть за «Урал» с 7-го тура. Смолов забил восемь мячей и отдал восемь голевых передач. От него пострадали ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив», «Динамо».

«Смолов в «Урале» не останется. И дело не в финансовой составляющей. Видимо, Фёдор не хочется оставаться», — сказал в мае 2015-го президент «Урала» Григорий Иванов. Смолов покинул клуб из Екатеринбурга, а чуть позже стал свободным агентом, поскольку у него истёк контракт с «Динамо». В итоге Фёдор перешёл в «Краснодар», но именно поездка в «Урал» помогла ему реанимировать карьеру.

Иван Сергеев («Тамбов»)

Сергеев немало забивал за «Торпедо» и «Крылья Советов». 30 раз отличился в форме «Зенита». А в 2018 году Иван оказался в «Тамбове». По словам игрока, у него были предложения от других клубов ФНЛ и Второй лиги. Нападающий сделал выбор в пользу «Тамбова», поскольку главный тренер Андрей Талалаев был лично заинтересован в футболисте. Правда, в новом клубе у Сергеева не получилось. Восемь матчей (209 минут) — ни одного результативного действия.

Иван Сергеев не проявил себя в «Тамбове» Фото: Пресс-служба ФК «Тамбов»

«В «Тамбове» у меня случился небольшой спад, но когда я стал футболистом «Торпедо», то игра снова пошла», — говорил Иван. Сергеев провёл в «Тамбове» всего полгода, а команда не пробилась в РПЛ. Летом 2019-го «Торпедо» арендовало футболиста, а потом Сергеев стал полноценным игроком столичного клуба. Кстати, «Тамбов» — единственный клуб, за который Иван не забил ни одного мяча.

В тексте использованы цитаты «СЭ», «Спорт день за днём», sports.ru.