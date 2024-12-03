«Барса» вынесла соперника даже без Левандовского. Ямаль вернулся и выдал чудо-пас на гол!

«Барселона» и «Мальорка» сыграли в 19-м туре сразу после 15-го. Бывает и такое. В перенесённой из-за участия клубов в Суперкубке Испании встрече лидер Примеры прервал трёхматчевую безвыигрышную серию и разгромил команду Хагобы Аррасате.

После сенсационного домашнего поражения в прошедший уикенд от «Лас-Пальмаса» (1:2) Ханс-Дитер Флик посадил на скамейку лучшего бомбардира «Барселоны» Роберта Левандовского. Испанские журналисты написали, что перед тренировкой в понедельник немецкий тренер провёл пятиминутную беседу с поляком перед всей командой и предъявил ему претензии за плохую игру в этом матче. Левандовски согласился с Фликом. Впрочем, отсутствие Роберта в основе – скорее всего, обычная ротация при трёх играх на неделе, нежели наказание. В то же время в стартовый состав впервые с 12-го тура вернулся залечивший травму Ямаль.

«Мальорка» в новом сезоне залезла в топ-6, так что приятной прогулки на Балеарских островах каталонцам точно ждать не стоило. Хозяева действительно показали зубы сразу после начала матча и попытались укусить лидера Примеры. Команда Аррасате качественно защищалась средним блоком, держала высокий темп и опасно забрасывала мяч на пару форвардов Санчес – Мурики за спины защитникам «Барселоны». Уже на третьей минуте Кубарси присел на карточку, а вскоре после этого голкипер Пенья красивым сейвом остановил выход один на один Санчеса. Впрочем, когда эпизод закончился, судьи зафиксировали офсайд. Один из шести у «Мальорки» до перерыва.

Но «Барселона» забила, реализовав первый же момент первым ударом в створ. Глупейший гол «привезли» себе хозяева! В этой атаке исполнявший роль центрфорварда Торрес отскочил чуть-чуть в глубину, а на его место побежал Ольмо. Тем не менее хитрость не сработала – «Барселона» потеряла мяч, который отлетел в штрафную к вратарю и трём защитникам «Мальорки». Однако Мохика не услышал подсказ голкипера, поспешил выбить и попал в своего партнёра Вальента. Мяч отскочил к Феррану, и тот ударил низом. Дальше сине-гранатовым ещё немного повезло.

«Барселона» получила преимущество, но её игра оставляла желать лучшего. В какой-то момент «Мальорка» даже забрала владение и заставила команду Флика сесть на собственную половину поля! Следующий, что называется, 100-процентный момент каталонцы создали уже в компенсированное время при счёте 1:1, когда голкипер Роман сделал потрясающий сейв ногой после выхода Рафиньи один на один. А «Мальорка» отыгралась в конце первого тайма. Наконец-то прошла атака с проникающим пасом без «вне игры». Выдававший топ-матч правый защитник Маффео дважды сыграл классно в одном эпизоде. Аргентинец, рванув вперёд, попросил партнёра оставить мяч, чтобы не было офсайда, а в штрафной не стал просто лупить по воротам – вырезал точный пас на пустые ворота бежавшему параллельным курсом Мурики.

В общем, к перерыву Флик мог прийти к выводу, что уроки «Лас-Пальмаса» усвоены не до конца. Второй тайм «Барселона» начала с хорошего давления. Торрес продолжал находить свои моменты, если не убойные, то достаточно опасные. С его удара – четвёртого за игру – каталонцы пошли за новым голом. Забили его с пенальти. Создал эту атаку блестящими индивидуальными действиями Ольмо. Он ушёл от своего оппонента и так отдал Ямалю на ход, что вингер избежал офсайда. В штрафной всё тот же неудачливый Мохика, по мнению судьи Мансано, с нарушением поборолся с Ламином. Рафинья реализовал 11-метровый без шансов для голкипера. После пропущенного мяча Мохика едва не подрался с одноклубником Морланесом: разгорячённые игроки поговорили на повышенных тонах.

«Барселона» опять повела и уже лучше действовала без мяча. У «Мальорки» не клеились атаки. За 20 минут до конца Флик решил выпустить нового форварда, но поднял со скамейки не Левандовского, а Пау Виктора. И тут же каталонцы забили третий гол. Правда, старыми силами. Ямаль придумал чудесный пас внешней стороной стопы на Рафинью, который мастерски сыграл на опережение. Вот здесь Маффео оплошал – проиграл эпизод капитану сине-гранатовых.

Уставшая донельзя «Мальорка» развалилась. Хозяева уже не успевали за скоростями гостей. Едва болельщики на стадионе пришли в себя после третьего гола в ворота их любимой команды, как в сетку влетел четвёртый мяч. Ямаль на кураже выдал похожую передачу на Пау Виктора – тот прострелил в штрафной на Рафинью. Бразильца опередил защитник, однако на подбор прилетел де Йонг. Вот и замены оправдали себя.

Вскоре де Йонг с Пау Виктором сделали пятый гол «Барселоны». Нидерландец ещё раз великолепно сыграл на подборе, забрав отскочивший от Ямаля мяч. Френки прострелил во вратарскую – Пау Виктор забил свой второй гол в чемпионате Испании.

«Барселона» одержала победу, которая не оставила вопросов, несмотря на невыдающуюся первую половину. Статистика ударов – 20:6 (в створ – 9:1) в пользу команды Флика. Через четыре дня – выезд к «Бетису».