Историческая ошибка Нойера подвела «Баварию»! Алонсо снова остановил мюнхенскую команду

«Бавария» против «Байера» — отличная афиша для финала Кубка Германии. Но жребий распорядился иначе. Соперники сыграли друг с другом в 1/8 финала.

Обе команды вышли на матч без номинальных центральных нападающих. «Бавария» потеряла Гарри Кейна — англичанин получил травму в прошлой встрече с дортмундской «Боруссией» (1:1). По этой причине за несколько минут до стартового свистка бомбардир был не в форме, а в пуховике. На месте центрального нападающего попеременно играли Лерой Зане и Джамал Мусиала. Хаби Алонсо, в свою очередь, оставил в запасе Патрика Шика, а на месте «ложной девятки» вышел Флориан Вирц.

Именно он мог забивать на 11-й минуте после того, как «Байер» накрыл соперника прессингом на чужой половине поля. Вирцу немного не хватило точности — мяч пролетел мимо ближнего угла. А ещё через шесть минут произошло историческое событие. Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прервал прорыв Жереми Фримпонга за пределами штрафной площади, но сделал это не по правилам. Немец влетел плечом в корпус сопернику, а судья Харм Осмерс наградил 38-летнего голкипера красной карточкой. Это первое удаление в карьере Нойера!

Венсан Компани снял с игры Зане и выпустил вместо него резервного вратаря Даниэля Переца. «Бавария» осталась вдесятером, но всё равно создавала моменты у чужих ворот. Конрад Лаймер не попал в ближнюю девятку, когда бил с острого угла, а с ударом Леона Горецки головой справился вратарь гостей Матей Коварж. Плюс Эдмон Тапсоба едва не срезал мяч в свои ворота после подачи Йозуа Киммиха от углового флажка.

«Бавария» снова не справилась с «Байером» Фото: Alex Grimm/Getty Images

У «Байера» тоже был свой момент, но Перец ногой отразил удар Фримпонга в ближний угол. В перерыве Алонсо всё-таки выпустил Шика. Печально то, что чешского нападающего хватило всего на 15 минут. Травма вывела Шика из игры, а его место на поле занял Нейтан Телла. До этого гости вывели Вирца на ударную позицию, однако мяч пролетел рядом с дальней штангой.

Восемь минут — столько потребовалось Телле, чтобы забить после выхода на замену. Отличный навес Алехандро Гримальдо, удар головой Нейтана с линии вратарской — без шансов для Переца. Где-то на трибуне в Мюнхене загрустил Кейн. Как тут не вспомнить, что Алонсо пока ни разу в своей тренерской карьере не проигрывал «Баварии» (две победы, две ничьих).

Нейтан Телла празднует гол Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Статистика на 75-й минуте доказала, что на поле была примерно равная игра. Команды нанесли по девять ударов, но мюнхенцы чуть чаще владели мячом (54% против 46%) и выиграли чуть больше единоборств (53% против 47%).

Все старания «Баварии» не привели к изменению счёта на табло. Хотя Майкл Олисе в самой концовке немного не попал в дальний угол. Алонсо снова справился с мюнхенским клубом. А вот «Бавария» впервые проиграла дома при Компани. До этого она потерпела два поражения в Лиге чемпионов (оба — на выезде).