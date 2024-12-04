«Почему ты играл на среднем уровне?» Как «Спартак» отвечал на вопросы детей. Видео

У «Спартака» есть традиция. С 2016 года клуб ежегодно проводит детскую пресс-конференцию. От неё не отказались даже в период пандемии – тогда общались онлайн, но затем вернулись к очному формату. «Спартак» предложил детям прислать вопросы для четырёх футболистов: Манфреда Угальде, Миенти Абены, Олега Рябчука и Даниила Зорина. Клуб отобрал 70 лучших вопросов и пригласил их авторов на стадион.

Перед нестандартной пресс-конференцией в подтрибунном помещении детям сначала устроили небольшую развлекательную программу. В том числе мастер-классы от журналистов «Чемпионата». Андрей Панков рассказал, как придумывать небанальные вопросы для спортсменов, а я поделился опытом создания видео о футболе. Вместе мы попробовали записать небольшой подкаст о «Спартаке». Правда, с названием ещё не определились. У детей было множество вариантов: от «С детства за «Спартак» до «Верните нам наш 2017 год». Несмотря на возраст, многие либо помнили, либо знали о чемпионстве времён Карреры.

Детская пресс-конференция «Спартака» Фото: ФК «Спартак»

В подкасте дети рассказывали, кто их любимый футболист (большинство – за Угальде) и признались, что волнуются перед пресс-конференцией. Всё-таки впервые в жизни предстояло говорить напрямую с кумирами. И тут удивительно, насколько по-разному звучат одни и те же вопросы от детей и от журналистов.

– Олег Рябчук, почему в прошлом сезоне ты играл на среднем уровне?

Во время обычного интервью такой вопрос мог бы показаться футболисту некорректным. Представляю, как закипел бы Валерий Карпин, если бы услышал такое от комментатора. Но искренность детей непрошибаема и сносит все преграды. Рябчуку ничего не оставалось, кроме как улыбнуться и объяснить, что в футболе так бывает – иногда получается лучше, а иногда хуже, однако всегда нужно стараться.

Зорин помог одной из девочек научиться чеканить мяч, а Абена выглядел, пожалуй, самым раскрепощённым футболистом в этот вечер. Не только старался отвечать на вопросы, но и сам спрашивал детей. На вопрос, какую бы суперсилу он хотел иметь, Миенти ответил: «Быть невидимым – проникать везде, чтобы никто об этом не знал». Хотя забавнее всего получилось, когда Угальде спросили, каких трёх людей из «Спартака» он взял бы с собой на необитаемый остров. Нападающий ответил, что Барко, Рябчука и Медину, с которыми говорит по-испански. В этот момент Абена по-русски возмутился: «Ну спасибо!», развеселив весь зал.

Больше всего вопросов было именно к Угальде, который, как показалось, немного смущался. Дети отдельно поблагодарили его за недавний покер. Форвард ответил: «Это было невероятно, потому что раньше никогда не забивал четыре. Да ещё такому сопернику в дерби – «Локомотиву». Теперь я вошёл в историю клуба». А на вопрос о самом счастливом моменте в жизни Угальде ответил: «Лучший день в моей жизни был, когда подарил маме дом».

Детская пресс-конференция «Спартака» Фото: ФК «Спартак»

Ведущим пресс-конференции был экс-вратарь «Спартака» (а теперь – технический координатор клуба) Артём Ребров. Один из вопросов прилетел и ему: «Если раньше во время карьеры ты целовал штанги, то что теперь?» В зале сразу же начали возникать варианты ответов: мяч, жену, Максименко, но никто не отгадал. «На удачу я целую моё обручальное кольцо», – объяснил Ребров.

Ближе к концу пресс-конференции один из детей подарил футболистам свои рисунки, а другой прочитал стихотворение о «Спартаке». Юные болельщики, в свою очередь, получили призы от клуба и сфотографировались с игроками. А ещё «Чемпионат» выбрал лучший вопрос с пресс-конференции – победил парень, которого зовут Артём. Он недавно приехал с родителями в Москву из Брянска, где в последнее время не самая спокойная обстановка.

Артём пропустил уроки, чтобы спросить у футболистов, доводилось ли им самим прогуливать школу и как вообще совмещать футбол с образованием. Зорин признался, что регулярно отсутствовал на занятиях, а решение здесь одно – потом навёрстывать, занимаясь дополнительно.

На ближайший матч «Спартака» (с «Пари НН» в субботу, 7 декабря) Артём сходит в ложу прессы как официально аккредитованный журналист от «Чемпионата».

А вот наш подкаст (в том числе и о «Спартаке»):