Футболисту пришлось ждать, пока фанаты не разыграют его футболку на «цу-е-фа». Видео

Фанаты разыграли футболку игрока на «цу-е-фа»

Аймар Орос из «Осасуны» попал в забавную ситуацию. Футболисту пришлось ждать, пока юные болельщики не разыграют право забрать его футболку в «камень, ножницы, бумага»!