Фанаты разыграли футболку игрока на «цу-е-фа»
Аймар Орос из «Осасуны» попал в забавную ситуацию. Футболисту пришлось ждать, пока юные болельщики не разыграют право забрать его футболку в «камень, ножницы, бумага»!
Футболисту пришлось ждать, пока фанаты не разыграют его футболку на «цу-е-фа». Видео
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