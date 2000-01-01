Чиновник взял больничный ради матча своей команды
Хотелось ли вам иногда пропустить работу ради футбольного матча? Если так, то губернатор из Бразилии воплотил вашу мечту в жизнь. Чиновник взял больничный и поехал на финал Кубка Либертадорес поддерживать любимый «Ботафого»!
Фабио Митидьери — глава штата Сержипи, но многие в регионе знают его как большого фаната «Ботафого». В начале ноября чиновник переболел пневмонией, однако в конце месяца неожиданно решил продлить больничный до 1 декабря.
Оказалось, эта авантюра была нужна Митидьери, чтобы съездить в Аргентину на финал Кубка Либертадорес, где играл любимый «Ботафого». Никто бы ничего не узнал, если бы губернатор не попал в кадры трансляции.
Митидьери получил изрядное количество критики. В администрации же чиновника сообщили, что в поездку он отправился на личные средства. Главное, что Митидьери съездил в Аргентину не зря, ведь его «Ботафого» одержал победу над «Атлетико Минейро» — 3:1.
Бразильский губернатор взял больничный, чтобы поехать на финал Кубка Либертадорес
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