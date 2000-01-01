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Чиновник взял больничный ради матча своей команды
Чиновник взял больничный ради матча своей команды
Хотелось ли вам иногда пропустить работу ради футбольного матча? Если так, то губернатор из Бразилии воплотил вашу мечту в жизнь. Чиновник взял больничный и поехал на финал Кубка Либертадорес поддерживать любимый «Ботафого»!
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Фабио Митидьери — глава штата Сержипи, но многие в регионе знают его как большого фаната «Ботафого». В начале ноября чиновник переболел пневмонией, однако в конце месяца неожиданно решил продлить больничный до 1 декабря.
Фабио Митидьери — глава штата Сержипи, но многие в регионе знают его как большого фаната «Ботафого». В начале ноября чиновник переболел пневмонией, однако в конце месяца неожиданно решил продлить больничный до 1 декабря.
Оказалось, эта авантюра была нужна Митидьери, чтобы съездить в Аргентину на финал Кубка Либертадорес, где играл любимый «Ботафого». Никто бы ничего не узнал, если бы губернатор не попал в кадры трансляции.
Оказалось, эта авантюра была нужна Митидьери, чтобы съездить в Аргентину на финал Кубка Либертадорес, где играл любимый «Ботафого». Никто бы ничего не узнал, если бы губернатор не попал в кадры трансляции.
Митидьери получил изрядное количество критики. В администрации же чиновника сообщили, что в поездку он отправился на личные средства. Главное, что Митидьери съездил в Аргентину не зря, ведь его «Ботафого» одержал победу над «Атлетико Минейро» — 3:1.
Митидьери получил изрядное количество критики. В администрации же чиновника сообщили, что в поездку он отправился на личные средства. Главное, что Митидьери съездил в Аргентину не зря, ведь его «Ботафого» одержал победу над «Атлетико Минейро» — 3:1.
Бразильский губернатор взял больничный, чтобы поехать на финал Кубка Либертадорес
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