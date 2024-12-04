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Чемпионат России, РПЛ: сколько не забивает Соболев в Зените — был ли ошибкой размен Сергеева на игрока Спартака, мнение

«Зенит» ошибся, разменяв Сергеева на Соболева? Два фактора перевешивают всё
Анатолий Романов
«Зенит» ошибся, разменяв Сергеева на Соболева?
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После тура вопросов к Семаку стало больше. Иван сделал дубль в ворота своей бывшей команды, а Александр опять не забил.

Матч прошедшего тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов» ещё раз заставил задуматься о том, правильно ли поступили в петербургском клубе, разменяв летом Ивана Сергеева на Александра Соболева. Нападающий «Крыльев Советов» оформил дубль в ворота своей бывшей команды и принёс самарцам сенсационную победу. «Зенит» впервые в нынешнем чемпионате России проиграл на «Газпром Арене». Конечно, Сергееву повезло с «привозами» Нуралы Алипа, который очень плохо действовал позиционно в эпизодах со всеми тремя голами, и Дениса Адамова – голкипер ошибся с выходом из ворот. Но везёт тому, кто везёт. Сергеев здорово открывался, классно завершал. Мог и хет-трик сотворить.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

Сам по себе уход Сергеева из «Зенита» не то чтобы удивил, но казался преждевременным. Да, у Ивана не сложился последний год в РПЛ. В 11 матчах второй части прошлого сезона и трёх играх за сине-бело-голубых в начале нынешнего чемпионата он забил один мяч. Это не дело, пусть даже почти всегда Иван выходил на замены, а не в стартовом составе. Но он стал лучшим бомбардиром Кубка России с пятью голами. Болельщики «Зенита» по-прежнему очень тепло встречали Сергеева – не чувствовалось, что им недовольны.

Зато бросалось в глаза, что сам нападающий тяжело переживает свою голевую засуху в «Зените». По реакции Сергеева на какие-то игровые эпизоды (вспоминается, например, как он напихал Артуру, когда бразилец не сделал пас на пустые ворота, а пробил сам и загубил момент), на некоторые замены. Возможно, всё это было следствием того, что Иван осознавал – тренер перестал верить в него.

«Если честно, не знаю, почему Сергей Богданович не видел меня в составе, – говорил Сергеев уже после возвращения в «Крылья Советов». — На тренировках я работал с полной самоотдачей, никогда не жаловался. Но такова футбольная жизнь… Объяснял ли Семак, почему не играю? Такого разговора не было. Только когда уже уходил, тепло поговорили» (Sport24).

Иван Сергеев

Иван Сергеев

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Зенит», по данным Transfermarkt, отдал Сергеева «Крыльям Советов» фактически за те же деньги, за которые выкупал – € 2 млн. И подписал нападающего «Спартака» за € 10 млн. Вместо классического «форварда одного касания» Семак захотел нападающего-столба, который лучше цепляется за мячи и продавливает защитников в чужой штрафной. Это в теории. На практике же Соболев пока не показывает своих лучших качеств в Санкт-Петербурге.

Сергеев и сам до встречи с «Зенитом» забил только один мяч в девяти матчах за «Крылья Советов» в РПЛ. То ли сильно просел эмоционально из-за ухода из чемпионской команды, то ли действительно его форма настолько ухудшилась без стабильной игровой практики. Да и игровой кризис самарской команды явно сыграл роль. Так или иначе гол «Оренбургу» в октябре оставался для Ивана единственным, хуже того, он не реализовал пенальти в ворота «Акрона».

Однако у Соболева до сих пор 0 голов в 10 встречах за «Зенит» в чемпионате России. Сергеев, как сказано выше, в 2024-м забил один мяч в 14 матчах за команду Семака в РПЛ. Но интересно также сравнить их вклад в игру петербуржцев в этом году с точки зрения других статистических показателей – вот главные цифры (в среднем за 90 минут игры, по данным RuStat):

Показатель в 2024 годуСергеев в «Зените»Соболев в «Зените»
Индекс (оценка)193188
ТТД33,363,4
Удачные ТТД56%65%
Удары1,72,1
Удары в створ0,61,0
Голевые моменты1,91,9
Точные передачи9,320,3
Точность передач74%78%
Пасы в штрафную0,40,4
Пасы под удар0,80,8
Потери мяча7,813,1
Выигранные единоборства в атаке12,222,7
Успешные единоборства в атаке32%45%
Заработанные фолы0,80,8
Офсайды1,00,4

Судя по цифрам, размен Сергеева на Соболева не ослабил «Зенит». Новый центрфорвард уступает прежнему разве что с точки зрения количества потерь мяча. Однако два самых важных фактора – общая негативная реакция на подписание «Зенитом» игрока «Спартака» и отсутствие голов у Александра – перевешивают всё остальное. Отрицательные эмоции накапливаются, а дубль Ивана в ворота сине-бело-голубых в 17-м туре РПЛ усилил недовольство решением Семака отказаться от Сергеева в пользу Соболева.

Как Сергеев забивал «Зениту» в прошедшем туре:
Сергеев «казнил» «Зенит» дублем! «Крылья» ждали этой победы девять лет. Видео
Сергеев «казнил» «Зенит» дублем! «Крылья» ждали этой победы девять лет. Видео

Вряд ли стоит ждать ухода экс-спартаковца из «Зенита» в зимнее окно. Помня о том, как долго и тяжело раскрывались Матео Кассьерра в Санкт-Петербурге или, например, Манфред Угальде в составе красно-белых, тренерский штаб наверняка продолжит давать шансы Соболеву во второй части сезона. Только к лету 2025 года, когда «Зенит» отпразднует или упустит седьмое чемпионство при Семаке на юбилей клуба, мы узнаем, был ли размен ошибкой сине-бело-голубых. Это зависит и того, продолжит ли забивать сам Сергеев. Теперь на нём ответственность за будущее другого тренера – Игоря Осинькина в Самаре.

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