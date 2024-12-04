«Зенит» ошибся, разменяв Сергеева на Соболева? Два фактора перевешивают всё

После тура вопросов к Семаку стало больше. Иван сделал дубль в ворота своей бывшей команды, а Александр опять не забил.

Матч прошедшего тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов» ещё раз заставил задуматься о том, правильно ли поступили в петербургском клубе, разменяв летом Ивана Сергеева на Александра Соболева. Нападающий «Крыльев Советов» оформил дубль в ворота своей бывшей команды и принёс самарцам сенсационную победу. «Зенит» впервые в нынешнем чемпионате России проиграл на «Газпром Арене». Конечно, Сергееву повезло с «привозами» Нуралы Алипа, который очень плохо действовал позиционно в эпизодах со всеми тремя голами, и Дениса Адамова – голкипер ошибся с выходом из ворот. Но везёт тому, кто везёт. Сергеев здорово открывался, классно завершал. Мог и хет-трик сотворить.

Сам по себе уход Сергеева из «Зенита» не то чтобы удивил, но казался преждевременным. Да, у Ивана не сложился последний год в РПЛ. В 11 матчах второй части прошлого сезона и трёх играх за сине-бело-голубых в начале нынешнего чемпионата он забил один мяч. Это не дело, пусть даже почти всегда Иван выходил на замены, а не в стартовом составе. Но он стал лучшим бомбардиром Кубка России с пятью голами. Болельщики «Зенита» по-прежнему очень тепло встречали Сергеева – не чувствовалось, что им недовольны.

Зато бросалось в глаза, что сам нападающий тяжело переживает свою голевую засуху в «Зените». По реакции Сергеева на какие-то игровые эпизоды (вспоминается, например, как он напихал Артуру, когда бразилец не сделал пас на пустые ворота, а пробил сам и загубил момент), на некоторые замены. Возможно, всё это было следствием того, что Иван осознавал – тренер перестал верить в него.

«Если честно, не знаю, почему Сергей Богданович не видел меня в составе, – говорил Сергеев уже после возвращения в «Крылья Советов». — На тренировках я работал с полной самоотдачей, никогда не жаловался. Но такова футбольная жизнь… Объяснял ли Семак, почему не играю? Такого разговора не было. Только когда уже уходил, тепло поговорили» (Sport24).

Иван Сергеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Зенит», по данным Transfermarkt, отдал Сергеева «Крыльям Советов» фактически за те же деньги, за которые выкупал – € 2 млн. И подписал нападающего «Спартака» за € 10 млн. Вместо классического «форварда одного касания» Семак захотел нападающего-столба, который лучше цепляется за мячи и продавливает защитников в чужой штрафной. Это в теории. На практике же Соболев пока не показывает своих лучших качеств в Санкт-Петербурге.

Сергеев и сам до встречи с «Зенитом» забил только один мяч в девяти матчах за «Крылья Советов» в РПЛ. То ли сильно просел эмоционально из-за ухода из чемпионской команды, то ли действительно его форма настолько ухудшилась без стабильной игровой практики. Да и игровой кризис самарской команды явно сыграл роль. Так или иначе гол «Оренбургу» в октябре оставался для Ивана единственным, хуже того, он не реализовал пенальти в ворота «Акрона».

Однако у Соболева до сих пор 0 голов в 10 встречах за «Зенит» в чемпионате России. Сергеев, как сказано выше, в 2024-м забил один мяч в 14 матчах за команду Семака в РПЛ. Но интересно также сравнить их вклад в игру петербуржцев в этом году с точки зрения других статистических показателей – вот главные цифры (в среднем за 90 минут игры, по данным RuStat):

Показатель в 2024 году Сергеев в «Зените» Соболев в «Зените» Индекс (оценка) 193 188 ТТД 33,3 63,4 Удачные ТТД 56% 65% Удары 1,7 2,1 Удары в створ 0,6 1,0 Голевые моменты 1,9 1,9 Точные передачи 9,3 20,3 Точность передач 74% 78% Пасы в штрафную 0,4 0,4 Пасы под удар 0,8 0,8 Потери мяча 7,8 13,1 Выигранные единоборства в атаке 12,2 22,7 Успешные единоборства в атаке 32% 45% Заработанные фолы 0,8 0,8 Офсайды 1,0 0,4

Судя по цифрам, размен Сергеева на Соболева не ослабил «Зенит». Новый центрфорвард уступает прежнему разве что с точки зрения количества потерь мяча. Однако два самых важных фактора – общая негативная реакция на подписание «Зенитом» игрока «Спартака» и отсутствие голов у Александра – перевешивают всё остальное. Отрицательные эмоции накапливаются, а дубль Ивана в ворота сине-бело-голубых в 17-м туре РПЛ усилил недовольство решением Семака отказаться от Сергеева в пользу Соболева.

Вряд ли стоит ждать ухода экс-спартаковца из «Зенита» в зимнее окно. Помня о том, как долго и тяжело раскрывались Матео Кассьерра в Санкт-Петербурге или, например, Манфред Угальде в составе красно-белых, тренерский штаб наверняка продолжит давать шансы Соболеву во второй части сезона. Только к лету 2025 года, когда «Зенит» отпразднует или упустит седьмое чемпионство при Семаке на юбилей клуба, мы узнаем, был ли размен ошибкой сине-бело-голубых. Это зависит и того, продолжит ли забивать сам Сергеев. Теперь на нём ответственность за будущее другого тренера – Игоря Осинькина в Самаре.