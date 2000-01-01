Дикая реакция игрока на жеребьёвку Кубка Англии
«Аккрингтон Стэнли» из четвёртого дивизиона вышел на «Ливерпуль» в третьем раунде Кубка Англии. Реакция форварда «Аккрингтона» Джоша Вудса на жеребьёвку — сумасшедшая!
Клуб из четвёртой лиги вышел на «Ливерпуль» в Кубке Англии. Сумасшедшая реакция игрока
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