Месси — против «Реала», Гвардиолы или Сафонова? Онлайн жеребьёвки клубного ЧМ!

А вот между собой чемпионы Испании, Франции и Англии на групповом этапе не сыграют.

До 2025-го – чуть меньше месяца, а готовимся к нему мы уже сейчас. Больших турниров сборных, как чемпионат мира или Европы, в следующем году мы не ждём. Но появится новый – чемпионат мира среди клубов! Идеально, чтобы заткнуть летнюю паузу интересными матчами. Турнир, напомним, пройдёт в США с 15 июня по 13 июля, а участие в нём примут 32 клуба. Из более известных нам грандов европейского футбола там будут мадридский «Реал», «Манчестер Сити», миланский «Интер», «Атлетик» Мадрид, «ПСЖ», «Бавария» и другие. Будут, конечно, и представители Азии, Бразилии, Северной Америки.

Как и положено любому большому турниру – нужна жеребьёвка. Формат – классический: 32 клуба распределили на четыре корзины, в каждой – по восемь команд. Так что у нас получится восемь разных групп. А вот состав корзин:

Корзина 1: «Манчестер Сити» (Англия), «Реал» Мадрид (Испания), «Бавария» (Германия), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Фламенго» (Бразилия), «Палмейрас» (Бразилия), «Ривер Плейт» (Аргентина), «Флуминенсе» (Бразилия);

Корзина 2: «Челси» (Англия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Интер» (Италия), «Порту» (Португалия), «Атлетико» (Испания), «Бенфика» (Португалия), «Ювентус» (Италия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия);

Корзина 3: «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Ульсан» (Южная Корея), «Аль-Ахли» (Египет), «Видад» (Марокко), «Монтеррей» (Мексика), «Леон» (Мексика), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Ботафого» (Бразилия);

Корзина 4: «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Аль-Айн» (ОАЭ), «Эсперанс» (Тунис), «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР), «Пачука» (Мексика), «Сиэтл Саундерс» (США), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Интер Майами» (США).

Нас прежде всего интересует, в какую корзину попадёт «ПСЖ» – всё-таки там выступает Матвей Сафонов. Плюс – главные европейские гранды. И, конечно, Лионель Месси. Представляете, если легендарный аргентинец снова получит шанс забить «Реалу»? Или встретиться с Гвардиолой? Тогда шоу точно получится!

Следить за жеребьёвкой по традиции предлагаем вместе с «Чемпионатом». Начало – в 21:00 мск. Присоединяйтесь!

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