«Бо́льшая часть России — за «Краснодар»!» Экс-капитан «быков» в 37 лет взял первый трофей

Александр Мартынович — многолетний капитан и, без преувеличения, легенда «Краснодара». За 12 лет он настолько сроднился с чёрно-зелёными цветами, что уже давным-давно никем не воспринимался как легионер. По количеству матчей (212) белорусский защитник в списке рекордсменов клуба уступает только Сергею Петрову. А первый трофей завоевал только на 38-м году и вдали от Кубани. Со знаменательной для Мартыновича темы мы и начали разговор.

О чём расскажем:

Как Мартынович в 37 лет добрался до первого места и почему ещё не получил золотую медаль

— Каково выиграть свой первый большой трофей в 37 лет?

— Победу с «Рубином» не будем считать (смеётся)? Первую лигу было не так просто выиграть. Но что касается золота чемпионата Казахстана, это долгожданный трофей. Всё было вокруг да около: с минским «Динамо» вторые места, с «Краснодаром» — третьи. Теперь наконец-то добрался до первого. Испытал особые эмоции, особенно перед последней игрой, когда всё зависело от нас. Давно такого не было — присутствовало небольшое лёгкое волнение от осознания, что всего одна победа отделяет от титула.

— Угнетало отсутствие больших трофеев до сих пор?

— Я спокойно относился к этому. Каждый спортсмен стремится к золотым медалям. Хотелось и мне, пробовали и старались, однако не всегда всё получалось. В Минске были близки пару раз, но сложилось, как сложилось.

— В Казахстане свои обычаи празднования чемпионства?

— Отмечали неплохо. Для «Кайрата» это долгожданное чемпионство, ведь в этом году у клуба юбилей — 70 лет. Так что это было знаковое событие. Но мне не удалось отметить победу с клубом, потому что сразу в ночь после игры поехал в сборную Беларуси. Мы с Валерой Громыко даже не поприсутствовали на банкете, у меня до сих пор нет золотой медали. Заранее церемонию награждения не организовывали, потому что до конца не было понятно, кто станет чемпионом: «Астана» или мы. Ни тарелки, ни медали ещё не видел. Думаю, у меня ещё будут дополнительные эмоции, когда получу.

— Пообещали вам передать медаль?

— Конечно! Я улетел, а мой тесть поехал в Алма-Ату по делам и забрал медаль. Скоро он доедет до Краснодара и мне её передаст. Повешу на стену к остальным медалям.

«Кайрат» с чемпионским трофеем Фото: fckairat.com

— Каким вы нашли футбол в Казахстане?

— Есть пять-шесть команд неплохого уровня. Но самая большая проблема казахстанского футбола — инфраструктура. В основном стадионы старые. Я уже за столько лет привык к российской инфраструктуре. После чемпионата мира куда ни приедешь — везде хорошие арены и качественные газоны. Играя в футбол, получаешь удовольствие. А в Казахстане с этим есть большие проблемы.

— Но их хотя бы решают?

— Да, стараются улучшать инфраструктуру. В Туране построили небольшой стадион. Читал в местной прессе, что в следующем году хотят реконструировать алма-атинский стадион. В любом случае работа ведётся. В России большой бум был из-за чемпионата мира в 2018 году. Если бы не он, неизвестно, появилось бы в стране столько хороших арен или нет.

— Как с посещаемостью в Казахстане?

— Хотелось бы большего. Стадион у нас относительно небольшой — вмещает около 20 тысяч зрителей. На некоторые матчи приходили по 12-15 тысяч болельщиков. Но прямо полный стадион видел только на матчах сборной Казахстана. В Алма-Ате ситуация со зрителями более-менее, в других городах — похуже, но там и стадионы меньше. Есть куда расти. Если будут инфраструктура и комфортные условия, люди станут с удовольствием ходить на матчи семьями. В Казахстане любят футбол.

— Много говорят о Черчесове в сборной Казахстана?

— Об этом пишут очень много. Многие недовольны результатами, однако сборной Казахстана было тяжело в этой группе. Очень серьёзные соперники. Прошлый цикл Лиги наций при Адиеве казахстанцы играли в Лиге С, с равными по классу соперниками. За счёт прошлого выступления шагнули вперёд, но тяжело на равных играть с Норвегией и Австрией. Эти сборные – другого уровня. В любом случае Черчесову нужно познакомиться с ребятами, узнать, кто на что способен. Станислав Саламович — хороший специалист и всё наладит. Если ему дадут поработать, результат будет достойным.

— В чемпионате Казахстана много футболистов, способных заиграть в РПЛ или Европе?

— Не так давно в «Ахмат» уехал Самородов. Я только приехал в Казахстан, а он уже был на низком старте. В национальной лиге Самородов выглядел довольно неплохо. Оразов ещё уехал в датский клуб. Есть много молодых ребят. Из российского чемпионата очень тяжело куда-то уехать, хотя он посильнее местного. Но из Казахстана ещё сложнее, несмотря на еврокубки. Селекционеры вряд ли смотрят казахстанский чемпионат и кого-то ведут. Если кого-то заметят на уровне сборной или еврокубков — приедут и будут смотреть. Однако в этом плане очень тяжело на что-то рассчитывать. Ты должен очень ярко себя проявлять.

У нас в «Кайрате» есть 16-летний парень Дастан Сатпаев. На своём уровне забил кучу голов и очень ярко выглядит. Сейчас поехал на просмотр в «Челси». Так что молодёжь есть, и всё зависит от неё.

— Приятно было воссоединиться на новом месте с Егором Сорокиным?

— Я с Егором уже шучу: «Хватит ездить за мной во все команды». Так было в «Краснодаре», «Рубине» и вот теперь — в «Кайрате». Говорю ему: «Без меня не можешь? Скучаешь?»

— Российский вратарь «Кайрата» Ульянов выделяется на общем фоне?

— Хороший парень, с задатками. Но ему нужно работать, расти и набираться опыта. Ульянов отыграл только вторую часть сезона, недавно стал игроком основы. Ещё надо набить шишки. А по качеству и потенциалу очень неплохой вратарь.

Есть ли заслуга в триумфе «Кайрата» Кержакова

— Как восприняли уход Кержакова из команды?

— Его тренерский штаб вместе с селекционным отделом позвал меня в «Кайрат». Что касается ухода — футболисты на это никак не могут повлиять. Это решение Александра Анатольевича с президентом клуба. Не думаю, что у них остались какие-то проблемы друг с другом. В любом случае его отставка была неожиданной. После последней игры лета все разъехались в сборные, а потом — отставка. Были моменты, которые уже миллион раз обсудили в прессе. Не буду вдаваться в подробности.

— Как охарактеризуете Кержакова-тренера?

— Мне было очень комфортно с ним работать. У него интересный тренировочный процесс. Кержакову предстояло проделать большой объём работы, ведь в «Кайрате» очень много молодёжи. Пока его поняли, прошло время. Но к концу лета все начали чувствовать друг друга получше в футбольном плане и заиграли по-другому.

— То есть Кержаков тоже внёс большой вклад в чемпионство «Кайрата»?

— Да, он и Рафаэль Уразбахтин. Каждый тренер внёс свою лепту. На командном ужине после заключительной игры Рафаэль Радикович отметил, что чемпионство — не только его заслуга, но и предыдущего тренерского штаба. Они плотно работали, когда он был помощником.

— Когда покидали «Рубин», были другие варианты, кроме «Кайрата»?

— Были, но, думаю, о них нет смысла говорить. Я взвесил все за и против в том плане, что мне нужно комфортное место для проживания, ведь у меня жена и дети. А Алма-Ата — хороший город. Немаловажно, что я знал о «Кайрате», о том, как там любят футбол и какие условия создают для работы. С Кайратом Советаевичем Боранбаевым я знаком лет восемь. У нас и раньше был разговор о переходе в «Кайрат», но тогда он не состоялся. Уже потом с ним шутили, что все дороги всё равно ведут в Алма-Ату.

— Долго привыкали к Казахстану?

— Нет. К чему привыкать? Алма-Ата — современный город, где есть всё для комфортного жилья. Никаких проблем нет — все разговаривают на русском языке и все меня понимают. Не было моментов в плане дискриминации. Все гостеприимные люди, всё супер. Всем, кто был в Алма-Ате, этот город нравится.

— Можно сравнить с Москвой или Санкт-Петербургом?

— Это очень классный и современный город, в котором есть новая и старая половины с ветхими домами. Единственный минус — большие проблемы с пробками. Если чуть время не рассчитать, можно простоять прилично.

— То есть трафик не проще, чем в Краснодаре или Москве?

— В Краснодаре очень жёсткий трафик. Мне кажется, даже хуже, чем в Москве. Но я уже привык.

— Вы говорили, что не всё гладко с инфраструктурой. Скучаете по базе «Краснодара»?

— База в «Кайрате» ничем не хуже старой базы «Краснодара». Есть все условия: криосауны, тренажёрные залы, барокамеры. Все видели новую базу, где жила сборная России. Там очень активно всё транслировали.

— Национальную кухню уже распробовали?

— Попробовал, но не сказал бы, что мне это сильно нравится. Еда у них жирновата. Ко мне в гости приезжал брат, и я его специально повёл в ресторан национальной кухни. Ему понравилось, а мне так себе. Я люблю мясо, однако в Казахстане оно очень жирное — это не для меня. Кумыс — тоже не моё. Я всё знаю, но чтобы прийти и ещё раз заказать — нет. Предпочитаю больше кефир.

— Как такая пища сказывается на футболистах?

— На базе у нас совершенно другое питание. Мы говорим непосредственно о ресторанах, которые специализируются на национальной кухне: они очень любят мясо и конину. По большей части на базе у нас домашнее питание, а в ресторанах — европейская кухня.

— Чем больше всего удивил Казахстан?

— Особо ничего не удивил, я прекрасно понимал, куда ехал. Если в плане футбола, то только качеством полей. Есть искусственные футбольные поля, которые даже не знаю, как можно допускать до игры. Что касается жизни в этой стране — когда мы отправляемся на выезды, у нас нет экскурсий или чего-то ещё. Остановились в отеле, на следующий день сыграли и уехали.

Почему нельзя объединять чемпионаты России и Беларуси

— Именно из «Кайрата» вас после четырёхлетней паузы снова вызвали в сборную Беларуси. Удивились?

— Четыре года назад я сам принял такое решение. Пришёл к руководителю Федерации футбола Беларуси, поговорил с тренером сборной, сказал, что хочу сосредоточиться на играх за клуб, а со сборной пока повременить. Мне ответили: «Саш, проблем нет. Всё хорошо». Но в сборную пришёл новый тренер, испанец, который связался со мной. Он сказал, что ему нужна помощь, и я согласился. Мы договорились, что съезжу в сборную на этот цикл Лиги наций.

— Какое будущее у белорусского футбола?

— Мы играли в Лиге С. Если бы были в B, как Казахстан, пришлось бы намного сложнее. В любом случае сыграли неплохо, однако задачи не выполнили. Нам есть над чем работать. Но при этом появляется хорошая молодёжь: кто-то играет в чемпионате Беларуси, кто-то — в Европе. Есть ребята, с которыми можно работать. Чтобы сборная играла хорошо, футболистам очень важно выступать на высоком уровне. Вспоминаю, что, когда раньше приезжал в сборную, из чемпионата Беларуси вызывалось не так много людей. Все играли в РПЛ, на Украине и в Европе, как Глеб, Кутузов и Корниленко. Тогда уровень футбола был повыше, и сборная Беларуси выглядела лучше. Если сейчас молодые ребята проявят себя и уедут в европейские чемпионаты, это будет большим плюсом для сборной.

Александр Мартынович в сборной Беларуси Фото: abff.by

— Вы играли с Люксембургом, Северной Ирландией и Болгарией. Даже в таких матчах чувствуется европейский уровень футбола?

— По сравнению с чемпионатом Казахстана и РПЛ ощущается другой уровень — скорости повыше. Всё-таки лучшие игроки этих стран играют в хороших чемпионатах.

— Не так давно министр спорта Беларуси заявил, что возможно слияние белорусского и российского футбола в один чемпионат. Нужно ли это вашей стране?

— В плане еврокубков такое слияние станет большой потерей для Беларуси. Но болельщикам намного интереснее будет прийти на матч минского «Динамо» с ЦСКА, «Спартаком» или «Зенитом». Однако это убьёт белорусский футбол. Кто там останется? Лучшие команды перейдут в РПЛ. Тогда на кого ходить и смотреть? В этом смысле объединение — плохое решение. В любом случае в стране должен быть свой футбол. Я считаю, что белорусским футболистам нужно стремиться в РПЛ или европейские чемпионаты, но команды должны оставаться в чемпионате страны.

— По Transfermarkt ваш контракт с «Кайратом» истекает в декабре 2024 года. Информация верна?

— У меня ещё год контракта с «Кайратом». С будущим всё нормально.

— Сколько ещё хотелось бы поиграть? Ставите перед собой какую-то планку по возрасту?

— Планки нет, всё по ощущениям. Сейчас чувствую себя хорошо, травмы не беспокоят. Это основной момент. Это же не я куда-то навязываюсь, а меня пригласили — значит, заинтересованы в моей компетенции. И тренерский штаб с селекционным отделом знают, что я могу помочь.

— В следующем сезоне «Кайрат» будет выступать в Лиге чемпионов. Предвкушаете эмоции от еврокубков?

— Это отличная новость. Можно вспомнить последние игры за Беларусь с Северной Ирландией, где были полный стадион и отличная поддержка со стороны фанатов. Это совсем другая атмосфера, которая добавляет драйва и адреналина. Это всегда класс, ажиотаж среди болельщиков. Но нам предстоит долгий путь из квалификации в основную стадию Лиги чемпионов.

— Как вам новый формат еврокубков?

— Мне пока не совсем нравится. Может, это дело привычки. Когда были группы, всё было понятнее. Но сейчас больше игр, даже с небольшим количеством очков можно попасть в следующий раунд. С коммерческой точки зрения, чем больше игр, тем больше денег. Гранды чаще играют между собой — есть финансовая подоплёка. Но как зрителю мне Лига чемпионов с группами была понятнее и интереснее.

Станет ли наконец «Краснодар» чемпионом

— Философия Галицкого подразумевает рост и развитие своей молодёжи. Не противоречит ей приглашение возрастных футболистов вроде Смолова, Газинского, Дюпина?

— Юра [Дюпин] — опытный вратарь. В клубе понимали, что в случае ухода Сафонова основным станет Агкацев, однако ему нужен партнёр, который всегда подстрахует и будет хорошо относиться в тренировочном процессе. Дюпин из таких парней, а кроме того, он местный, краснодарский.

Что касается Газинского, у «Краснодара» очень много игр и супержёсткий график. У «Краснодара», «Ростова» и «Факела» постоянные разъезды и переезды. Чтобы выдерживать выступления в таком режиме, нужно иметь два состава. Также подписание опытных футболистов нужно, чтобы выстраивать микроклимат, чтобы были «деды» в команде. Тот же Федя [Смолов] добросовестно выполняет свою работу. Понятно, что есть Кордоба, на которого делают основную ставку, но Федя выходит в любой момент и не портит картину. Это отличные футболисты, которые помогают команде.

— Вас удивил трансфер Сафонова в «ПСЖ»?

— Не удивил. Матвей — очень хороший вратарь, и с его подходом можно добиться больших высот. У него есть отличные качества в плане менталитета и психологии. Он готов играть на высоком уровне. Желаю ему удачи. Жду не дождусь, когда все поймут, что ему надо давать больше шансов. Это очень перспективный вратарь. Мы все надеемся, что он станет первым номером «ПСЖ».

— У Агкацева возможно похожее будущее?

— Да. Когда они были вместе с Матвеем в «Краснодаре», Стасу было тяжело конкурировать. Но у него есть определённые качества, в которых он даже поинтереснее Матвея. У Стаса есть все шансы уехать в Европу, ведь он отлично себя проявляет и работает. Однако прежде ему надо провести пару сезонов в «Краснодаре».

— «Краснодар» подписал много легионеров. Клуб отошёл от своей философии и всеми силами пытается выиграть чемпионство?

— В «Краснодаре» всегда было много легионеров. Свои воспитанники — это хорошо. Были отличные ребята 1999 и 2000 годов рождения. Они в своё время хорошо подошли. Это Игнатьев, Шапи, Сафонов, Черников и Уткин. Ребята могли конкурировать с основой. Сейчас, возможно, «Краснодару» не хватает таких ребят, отсюда больше легионеров. Философия философией, но только своими воспитанниками тяжело бороться за серьёзные места и медали. Должен быть качественный симбиоз сильных легионеров и хороших воспитанников. Выпускники академии должны дотягивать до уровня основной команды. Искусственно тянуть их и говорить, мол, у меня в команде играют воспитанники, — неправильно.

В любом случае в Краснодаре любят футбол и хотят, чтобы команда боролась за самые высокие места. В руководстве это понимают и предпринимают все возможные усилия, чтобы играли свои воспитанники. Но парни должны держать уровень. Мусаев знает всех пацанов по именам и кто на что способен. Как только кто-то будет соответствовать основе — незамедлительно туда попадёт.

— Обидно, что Шапи, Игнатьев и Уткин не раскрылись в полной мере?

— Почему обидно? Уткин играет в РПЛ на хорошем уровне. Шапи уехал в европейский чемпионат, идёт со своей командой высоко в таблице. У Ивана не совсем всё получилось, как хотелось. У него была куча возможностей, команд и шансов, где он мог себя проявить. Видимо, надо себя перезапустить, ведь качества у него есть. Футбол — такое дело, что где-то может повезти.

— Как оцените результаты «Краснодара» в этом сезоне?

— Отличные. Я смотрю практически каждую игру. Мне нравится, как они играют и какой у них подход. Мы все ждём, когда они шагнут вперёд на одну строчку. Думаю, за «Краснодар» болеет бо́льшая часть России. Все хотят, чтобы прошла гегемония одной команды. Очень ждём, что у «Краснодара» всё получится.

— Второй заход Мусаева в «Краснодар» будет удачнее?

— Конечно. Он уже удачнее, ведь «Краснодар» взял первое серебро. Этот человек живёт командой и всё делает для результата, ведь «Краснодар» ему небезразличен. Я знаю не понаслышке, что они очень много работают для достижения результата. «Краснодар» точно не нашёл бы лучшего кандидата, который так бы переживал за команду.

— Будет символично, если именно он приведёт «Краснодар» к чемпионству?

— Это была бы отличная история. Тренер, который начинал с самых низов в «Краснодаре», с детей, добрался до основной команды. Если он возьмёт золото, можно будет снять ещё один фильм про «Краснодар».

— «Краснодар» продлил контракт с Кордобой. Дальновидно с точки зрения борьбы за чемпионство?

— Не знаю, как это скажется в психологическом плане. Но в финансовом плане это правильное решение. Чтобы привезти в РПЛ нападающего уровня Кордобы, нужно заплатить € 12-15 млн, а также дать зарплату. У «Краснодара» уже есть такой нападающий, плюс ещё договорились по зарплате. Человек держит уровень и вносит большой вклад в игру команды. Решение продлить с ним контракт — абсолютно правильное.

Пора ли Сперцяну, Дивееву и Батракову в Европу

— В РПЛ второй сезон подряд наблюдается интрига. Она идёт на пользу российскому футболу?

— Конечно. Когда несколько команд борются за первое место, то всем интереснее смотреть. Можно вспомнить прошлый сезон — борьба за чемпионство была до последнего тура. Есть «Спартак» и ЦСКА, которые всегда с претензией на чемпионство. Если бы все ещё шли нога в ногу, было бы суперинтересно.

— Почему после отличного старта в РПЛ «Зенит» забуксовал?

— Не знаю, что происходит внутри команды. Может, у команды просто был небольшой спад. В любом случае в «Зените» есть качественные легионеры, которые делают основной результат. Как выглядят иностранцы, так выглядит и весь «Зенит».

Матч «Краснодар» — «Зенит» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

— Молодой «Локомотив» удивляет?

— Да. Команда местами буксует, но при этом показывает отличный футбол. Очень нравится на них смотреть. Не ожидал, что они будут так играть после летней чистки. Думал, забуксуют, однако ошибался.

— Батраков — будущая звезда?

— Пока рано перехваливать Батракова, но у него большие перспективы. Видно, что хороший футболист. Если будет работать над собой и расти, может превратиться в звезду. В любом случае ему надо будет пробовать себя в чемпионате повыше, потому что там всё по-другому. К примеру, Захарян уехал, и у него постоянные травмы. В Европе работают в другом режиме и на других скоростях. В этом плане нужна адаптация. Батраков выглядит здорово в РПЛ, однако у него только первый сезон, поэтому нужно показать ещё стабильность.

— Вызывает удивление, что Дзюба до сих пор конкурентоспособен в РПЛ?

— Нет, нисколько. Мы все знаем уровень Артёма. Какие вопросы? У меня не было сомнений, что он подпишет контракт с командой РПЛ. У него же была личная задача остаться в Премьер-Лиге, чтобы побить рекорд Лоськова. На него в любом случае был бы большой спрос. Например, позвали бы в «Кайрат».

— Удивил переход Шатова на тренерскую работу?

— Думаю, даже для него это было неожиданно. После одной из игр видел его спич в раздевалке. Олег сам понимает, над чем ему нужно работать и как расти. «Урал» не чужая для него команда. Он готов многое ей отдать, потому что в Екатеринбурге Шатов состоялся как футболист, эта команда дала ему дорогу в жизнь. Думаю, он будет стараться отплатить «Уралу» той же монетой. Я не знаю, какой он тренер, но футболистом был отличным. Желаю ему удачи и надеюсь, что «Урал» вернётся в РПЛ. Такая команда должна играть в Премьер-Лиге, ведь это отличный клуб из хорошего города.

— Слуцкий своей работой в Китае популяризирует российский футбол?

— 100%. Слуцкий — один из самых знаменитых российских тренеров, на слуху в Европе. Мы следили за ним и ждали, что у него получится занять первое место. Шансы-то были! Не знаю, насколько это правда, но видел новости, что ему даже предлагали возглавить сборную Китая. Значит, он пользуется спросом и уважением. Это здорово.

— Он может через Китай вернуться в Европу?

— Думаю, да. Тут больше вопрос к Слуцкому: чего он хочет? У него нет никаких проблем, чтобы тренировать в Европе, ведь он владеет языком, и там его знают как отличного тренера. Если ему поступит достойное предложение, он будет отталкиваться от этого.

— Много слухов по возможному трансферу Сперцяна в Европу. Пора уже летом уезжать из РПЛ?

— Что значит пора? Не думаю, что в «Краснодаре» его будут удерживать насильно. Все заинтересованы, чтобы он уехал в топ-команду, но всё зависит от Эдика. Этот сезон он проводит отлично. Думаю, если так и продолжит, есть большие шансы, что он уедет в Европу. Однако всех всё должно устраивать. Хочется, чтобы он перешёл в клуб, который на что-то претендует. Если говорить о топ-5, то хотя бы в середняк с претензией на еврокубки. А ехать и бороться за выживание — какой смысл? Ему тяжелее будет морально. Лучше тогда остаться в «Краснодаре».

Эдуард Сперцян Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

— Кто ещё из РПЛ способен уехать в Европу?

— Тяжело сказать. Всё должно сложиться. В российский чемпионат не едет куча селекционеров. Нужно проявлять себя в сборной или в еврокубках, но у российских футболистов и этого нет. Поэтому россиянам намного сложнее уехать в Европу. Если говорить про Сперцяна, то на него нацелились, когда он играл за Армению. Уже потом селекционеры приезжали и смотрели на него в чемпионате России. Есть российские ребята, которые могут уехать в Европу, однако главное — стабильность. Если тот же Батраков хорошо проведёт несколько сезонов, то сможет уехать.

— Ты говорил в одном из интервью, что не поедешь в чемпионат Греции, потому что он слабее РПЛ. Сейчас Чалов уехал в ПАОК и пока, мягко говоря, не блещет. Не ошибся он?

— Он хотел попробовать себя в Европе. Видно, ещё в «Базеле» ему понравилась вся эта история. Есть много но: тренер, стиль команды, философия. В ЦСКА у Чалова одна история, а в ПАОКе — другая. Всё очень индивидуально.

На мой взгляд, когда были еврокубки и приезжали хорошие легионеры, было много претендентов на высокие места. Даже с четвёртого-пятого мест попадали в еврокубки, поэтому борьба зачастую шла до последнего тура. Мы не говорим о золотых медалях, но еврокубки были большим стимулом. А сейчас с этим сложнее. Все ждут, когда всё встанет на свои места и российские клубы снова смогут играть в еврокубках.

— РПЛ без еврокубков деградирует?

— Не сказал бы так. Раньше было больше мотивации у руководителей клубов, стимул попасть в еврокубки. Не так уж много легионеров хорошего уровня готовы ехать в Россию, а когда нет еврокубков, селекционерам работать ещё сложнее.

— Нынешние легионеры РПЛ слабее тех, что были 5-10 лет назад?

— Не сказал бы, что они слабые. Но раньше в Россию приезжали легионеры даже из топовых команд. Сейчас селекционерам и руководителям сложнее кого-то уговорить. Хороший футболист с высоким потенциалом скажет: «А зачем мне ехать в Россию? Там же нет еврокубков».

— Матчи с соперниками вроде Брунея и Сирии идут на пользу сборной России или, наоборот, вредят?

— 11:0 с Брунеем — это значит, что сборная России — молодцы. Она же играет с такими соперниками не от хорошей жизни. Если бы была возможность встретиться с более классными сборными, с удовольствием сыграла бы. Но вопрос пока стоит так: кто готов играть со сборной России? Думаю, РФС отталкивается от этого. Руководители же не ищут команду, которой можно забивать по 10 мячей. Сейчас такая ситуация, что сборной России нужно сыграть хоть с кем-то. Ей нужны эти матчи, чтобы футболисты собирались вместе и чувствовали друг друга. В любом случае надеемся, что рано или поздно всё вернётся.

— Кого бы назвали сильнейшим иностранным защитником в РПЛ?

— Мне нравятся Бабич и Коста. Неплохие футболисты. Но выберу Косту.

Диего Коста Фото: ФК «Краснодар»

— А среди россиян?

— Дивеев. Не так давно Карпин жаловался, что ему не хватает центральных защитников с российским паспортом из топ-клубов РПЛ. Дивеев — единственный, кто там находится и держит уровень.

— Его агент говорит об интересе из Европы. Способен Игорь там заиграть?

— Если поступит интересное предложение от хорошего клуба, пускай попробует. В Россию-то он всегда успеет вернуться — любой клуб его возьмёт.