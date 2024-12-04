«Человек, царапающий лицо, никого не воодушевляет». Как Гвардиола переживает кризис «Сити»

«Сити» не может победить уже семь матчей подряд во всех турнирах. Пятое место в АПЛ и отставание от «Ливерпуля» на 11 очков. Кризис в команде обсуждается уже месяц, но теперь The Athletic (самое авторитетное СМИ в Англии о спорте) выпустил большую статью с главными тезисами по ситуации в команде. Мы собрали 10 наиболее важных пунктов из этого материала.

1. Позиции Гвардиолы в клубе остаются непоколебимыми

Последний раз у «Сити» подобный провал случился в сезоне-2005/2006. Тогда на финише сезона у команды Стюарта Пирса было девять поражений в 10 играх. Однако, что бы ни случилось сейчас, Гвардиолу не уволят. Пускай даже он сам иногда затрагивает эту тему при общении с журналистами.

Хосеп Гвардиола Фото: Alex Livesey/Getty Images

2. Основных игроков «Сити» затмила молодёжь

На прошлой неделе несколько игроков первой команды приняли участие в тренировочном упражнении 9 на 9 вместе с группой подростков из элитной команды развития клуба EDS (Elite Development Squad – игроки до 21 года). И шоу там устроила именно молодёжь, а не основные игроки «Сити». Правда, футболисты основы были уставшими после матча с «Фейеноордом» в ЛЧ.

3. В «Сити» уже понимают, каких футболистов нужно отпустить

В клубе слишком затянули с уходом игроков, которые приносили титулы. Совет директоров «Сити» прекрасно понимает, что некоторые решения придётся принять головой, а не сердцем. Речь может идти о некоторых футболистах из списка: Эдерсон, Кайл Уокер, Кевин Де Брёйне, Джек Грилиш. Руководство осознаёт, что, возможно, совершило ошибку, определив 2025 год как время для перестройки, вместо того чтобы сделать больше прошедшим летом для ускорения процесса. В частности, Уокер определяется как игрок, которого следовало бы вывести из игры раньше.

Кайл Уокер Фото: Stu Forster/Getty Images

4. Кадровое обновление запоздало из-за контракта Гвардиолы

Одной из причин, по которой «Сити» отложил перекраивание состава до 2025 года, был сам Гвардиола. Тренер дал понять, что стремится к устойчивому управлению и не хочет огромных трат на фоне четвёртого чемпионства подряд. Тем более по состоянию на лето 2025 года Пеп не был уверен, проведёт ли он в команде только один сезон или больше. В случае если речь шла об одном годе, то имело смысл отложить обновление состава до прихода нового тренера.

5. Оборона «Сити» стала катастрофически хуже по одному из показателей

На фоне травм защитников сильно просела оборона. В этом сезоне команда уже допустила у своих ворот больше big chance (явных опасных моментов), чем в четырёх из шести чемпионских сезонов при Гвардиоле.

Хосеп Гвардиола Фото: Carl Recine/Getty Images

6. Тренерский штаб считает, что матч Кубка лиги стал поворотным моментом

Обычно Кубок лиги воспринимают как второстепенный турнир, в котором топ-клубы выпускают полурезервный состав. Однако за кулисами Гвардиола и его помощники указывают на поражение со счётом 1:2 от «Тоттенхэма» как на один из ключевых моментов спада. С вылета из Кубка лиги началась серия «Сити» без побед.

7. Гвардиола остался из-за тяжёлого положения клуба

После пяти поражений «Сити» объявил о продлении контракта с Гвардиолой. «Сейчас не время уходить», – заявил тренер. Одной из причин, по которой Пеп решил остаться, было желание найти способ всё исправить. Испанский тренер посчитал, что не может оставить команду в непростой ситуации (кроме того, в середине 2025 года ожидается решение по 115 обвинениям в адрес клуба).

8. Гвардиола выключает телефон, чтобы думать о положении команды

Временами Пеп замыкался в себе, как он часто делает, когда хочет проанализировать ситуацию без постороннего шума: телефон тренера выключен, дверь в кабинет закрыта. Так Пеп в одиночестве размышляет о череде результатов. Гвардиола упрекал себя, что не нашёл нужных слов в раздевалке. Он сожалел, что был так драматичен в разговоре со своей командой после поражения со счётом 4:0 от «Тоттенхэма». На следующее утро, за чашкой кофе в своей квартире в центре города он напомнил себе, что игроки ожидают от тренера умения справляться с трудными моментами, а человек, который царапает своё лицо, никого не воодушевляет. При этом уточняется, что Гвардиола не утратил своего авторитета в команде.

9. Футболистов проще уговорить о переходе в «Сити» благодаря Гвардиоле

Внутри клуба есть понимание, что обстоятельства сложились против тренера. Руководство радо, что Гвардиола остаётся, потому что он становится главной приманкой при переговорах с потенциальными новичками. При наличии денег и такого тренера редко возникает проблема убедить футболиста перейти в «Сити».

Хосеп Гвардиола Фото: Carl Recine/Getty Images

10. У Родри мог быть неожиданный сменщик

Гвардиола считает, что в обычных обстоятельствах Аканджи имеет наилучший профиль для позиции Родри. Однако, с учётом травм защитников, швейцарец остался играть в обороне, а отсутствие Матео Ковачича с начала ноября привело к неудачному эксперименту с 34-летним Илкаем Гюндоганом на позиции опорного полузащитника.