У Глушенкова уникальная статистика. В топ-лигах только один игрок забивает чаще

Максим Глушенков снова забил за «Зенит» после травмы и возвращения на поле. Это событие осталось несколько в тени дубля Ивана Сергеева, который своим грандиозным перформансом в Санкт-Петербурге принёс «Крыльям Советов» сенсационную победу со счётом 3:2. Но началось-то всё с гола зенитовского бомбардира.

У Глушенкова по-прежнему выдающаяся статистика: он восемь раз сыграл в основе «Зенита» в РПЛ и один раз вышел на замену – забил восемь мячей. В среднем на гол у Максима уходит 73 минуты. Причём летний новичок сине-бело-голубых отличался только с игры и не бил пенальти. Это лучший показатель среди всех футболистов российского чемпионата, забивших три и более мячей. Для сравнения: лидеру гонки снайперов Манфреду Угальде из «Спартака» требуется на гол 97 минут.

По данным статистического сайта Sofascore, Глушенков наносит в среднем 3,9 удара по воротам и 2,3 удара в створ. Реализация им голевых моментов составляет 30%. Любопытный факт: в этом сезоне РПЛ Максим совершил уже 39 касаний мяча в штрафной соперника, но дважды поражал ворота из-за её пределов. Семь своих голов Глушенков забил левой ногой, один – головой.

«В чём моя сила как бомбардира? Сейчас пока прёт, можно так сказать, а может быть, и возвращается за тот сезон. Потому что я в том сезоне ассистировал, а в этом забиваю теперь. Ну и партнёры, конечно. Я и не могу сказать, что в «Локомотиве» были плохие партнёры. Просто там у меня, так сказать, чуть другая задача была», – объяснял свою возросшую результативность Глушенков в интервью Нобелю Арустамяну.

Максим Глушенков Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Если сравнивать показатель голов на единицу времени у Максима с показателями бомбардиров предыдущих чемпионатов России, забивших 8+ мячей, то именно у Глушенкова самые крутые цифры.

В прошлом сезоне Сауль Гуарирапа поражал чужие ворота в среднем каждые 97 минут. Стал автором как раз восьми голов. В позапрошлом сезоне Малком забивал раз в 102 минуты. Бразилец из «Зенита» в итоге и оказался самым результативным игроком чемпионата с 23 мячами. До этого Юсуф Языджи из ЦСКА отличался каждые 100 минут и также завершил сезон с восемью голами. Ещё годом ранее лидером был Сердар Азмун с 91 минутой – иранец положил 19 мячей.

Несмотря на две подряд обидные травмы, которые, несомненно, отразились на форме Глушенкова (как минимум выбили из игрового ритма), экс-железнодорожник остаётся главным оружием «Зенита» в атаке. Его ближайшие конкуренты внутри команды Лусиано и Матео Кассьерра забили по шесть мячей. А насколько эта скорострельность Максима – 73 минуты на гол – уникальная, если сравнить с лучшими бомбардирами топ-лиг Европы?

В чемпионате Англии лидер соревнования снайперов – Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити», у которого 12 забитых мячей. В среднем на один гол норвежец тратит 97 минут. Холанд наносит 4,9 удара, в створ – 2,6. Реализация Эрлингом моментов составляет 18%. Из игроков АПЛ, забивших не менее восьми мячей, как и Глушенков в РПЛ, чуть меньше времени нужно на гол только Йоану Висса из «Брентфорда» (91 минута).

В испанском чемпионате лучший бомбардир – Роберт Левандовски из «Барселоны», наколотивший 15 мячей. Поляку требуются 83 минуты на гол. Левандовски наносит 3,6 удара, в створ – 1,9. Реализует Роберт 29% моментов. Он самый эффективный из голеадоров Примеры, отличившихся восемь и более раз.

В чемпионате Италии больше всех забил нападающий «Аталанты» Матео Ретеги, на счету которого 12 мячей. У натурализованного аргентинца статистика почти такая же, как у форварда «Зенита». На один гол уходят 74 минуты. Ретеги наносит 4,8 удара, в створ – 1,8. Реализует 25% моментов. Никто из группы лучших снайперов Серии А не может похвастаться такой скорострельностью, как Матео.

Гарри Кейн Фото: Getty Images

В немецком чемпионате на первом месте среди бомбардиров Гарри Кейн из «Баварии». Англичанин забил 14 мячей, а на один гол тратит 69 минут. Это абсолютно лучший показатель в топ-лигах и выше, чем у Глушенкова, правда, Кейн пять раз пробил с «точки». Гарри наносит 4,2 удара, в створ – 1,8. Реализует 30% моментов. В Бундеслиге из футболистов с 8+ забитыми мячами всем требуется больше времени на гол.

Наконец, в чемпионате Франции лучший бомбардир – Брэдли Баркола из «ПСЖ», забивший 10 мячей. Он также чуть-чуть уступает игроку «Зенита» с точки зрения КПД снайпера. Баркола требуются ровно 90 минут на гол. Брэдли наносит 3,8 удара, в створ – 1,9. Реализация моментов – 25%. У него самая высокая скорострельность во французской лиге.

В общем, цифры Глушенкова топовые по меркам любой лиги. Сумеет ли Максим сохранить взятый в «Зените» темп и догнать по итогам сезона РПЛ Угальде?