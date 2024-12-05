Слуцкий проваливается в азиатской Лиге чемпионов. А Роналду отстаёт по главному показателю

Криштиану забивает, но пока лишь шестой в гонке бомбардиров. А как дела у остальных?

Лига чемпионов интригует не только в Европе, но и в Азии. В 6-м туре «Шанхай Шэньхуа» с российским тренером Леонидом Слуцким уступил в важнейшей встрече «Ульсан Хёндэ» (1:2). Теперь китайский клуб на одно очко отстаёт от зоны плей-офф, расположившись на восьмом месте в зоне Восток. А что вообще интересного происходит в Лиге чемпионов АФК? Смотрим.

В групповом этапе азиатской Лиги чемпионов участвуют 24 команды. Они поделены на две группы: Восток и Запад. В первой играют представители Японии, Южной Кореи, Китая, Таиланда, Малайзии и Австралии. Во второй — клубы из Саудовской Аравии, Ирана, Узбекистана, Ирака, ОАЭ и Катара. Всего команды проводят по восемь матчей в группах.

На данный момент состоялось уже шесть туров. Все фавориты — на вершине таблицы. На Западе в топ-3 входят гранды из Саудовской Аравии: «Аль-Хиляль» (16 очков), «Аль-Ахли» (16) и «Аль-Наср» (13). Ничего неожиданного. «Аль-Хиляль» всего раз потерял очки, сыграв вничью с катарским «Аль-Саддом» (1:1). Интересно, что этот же клуб нанёс единственное поражение «Аль-Насру» (2:1). Главный бомбардир «Аль-Хиляля» — серб Александр Митрович. Он наколотил пять мячей за шесть туров. А наш старый знакомый Малком отметился тремя ассистами. У «Аль-Насра» лучший бомбардир — Криштиану Роналду (сюрприз). Португалец забил четыре мяча в четырёх встречах.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

«Аль-Хиляль», «Аль-Ахли» и «Аль-Наср» уже обеспечили себе место в плей-офф, как и «Аль-Садд» и «Аль-Васл». А вот узбекистанский «Пахтакор» ещё бьётся за путёвку в следующий раунд. Команда набрала четыре очка в шести турах. Отставание от заветного восьмого места — одно очко. Впереди у «Пахтакора» встречи с «Аль-Гарафой» и «Аль-Саддом» из Катара. Шансы на выход в 1/8 финала маловаты, но всё ещё есть.

На Востоке ситуация намного интереснее. Там место в плей-офф уже забронировали японские «Иокогама Ф. Маринос» и «Виссел Кобе», а также южнокорейский «Кванджу». Дальше — борьба семи команд за пять путёвок. И два клуба из Шанхая не фавориты. «Шанхай Порт» — действующий чемпион Китая — занимает седьмое место. «Шанхай Шэньхуа» с Леонидом Слуцким — девятый. И ситуация для российского тренера выглядит тяжёлой. Остались встречи с «Иокогамой Ф. Маринос» и «Виссел Кобе». Получится набрать хотя бы три очка? Слуцкий приучил, что выдаёт с «Шанхай Шэньхуа» результаты выше ожиданий.

Удивляет топ-5 бомбардиров Лиги чемпионов АФК. Из известных имён — только Александр Митрович с пятью голами. Гонку возглавляет Ясир Асани из «Кванджу» с семью мячами. Также в пятёрку входят Андерсон Лопес («Иокогама Ф. Маринос», 6), Матиас Варгас («Шанхай Порт», 5) и Суфьян Рахими («Аль-Айн», 5). Криштиану Роналду — шестой, Айван Тони — 10-й.