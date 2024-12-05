«Ливерпуль» феерически оступился в АПЛ! Эта ошибка будет сниться вратарю в кошмарах

«Ливерпуль» выдал лучшую неделю за много лет: сначала два гола получил «Реал», а следом — «Манчестер Сити». Отрыв в АПЛ увеличился, но праздновать было рано. Потому что ждали девять матчей до Нового года. Безумный график и настоящая проверка для парней Слота. Первым испытанием стал выезд к «Ньюкаслу».

Слоту пришлось ротировать состав: так на поле оказались Гомес и Куанса. Причём в тех же непривычных ролях, что и в конце встречи с «Сити»: Гомес — в центре, Куанса — справа. Вдобавок в запасе начали Трент, Собослаи и Диас.

Что это действительно испытание, стало понятно с первых минут. «Ньюкасл» «грыз» «Ливерпуль» прессингом, из-за чего у фаворита напрочь выключился выход из обороны в атаку. Ситуацию усугубляла несыгранная пара защитников с правого края — ни Гомесу, ни Куансе не удавались пасы уровня ван Дейка.

Свои моменты «Ливерпуль» всё же создал — особенно запомнилась штанга Мак Аллистера. Но в остальном «Ньюкасл» был на голову инициативнее. А примерно с середины тайма начал душить уже по-настоящему. Логичным исходом стал гол Исака: швед получил пас на линии офсайда, раскачал ван Дейка и запустил мяч под перекладину.

Александер Исак Фото: Serena Taylor/Newcastle United via Getty Images

На перерыв «Ливерпуль» ушёл, вероятно, радостным оттого, что соперник забил всего один мяч. Зато второй тайм начался совсем иначе. Уже на 50-й минуте Салах, которого до этого практически не было видно, протолкнул мяч на Джонса, а тот в одно касание занёс в девятку.

Казалось, «Ньюкасл», который доминировал бо́льшую часть матча, приуныл оттого, что их усилия обесценились одним моментом. Но нет! 12 минут потребовалось, чтобы восстановить преимущество. Исак и Гордон выскочили два в два и разобрались: первый отдал, второй прошил Келлехера.

А дальше случился переломный момент матча. Слот бросил на поле решал — Трента, Собослаи и Диаса. Угадайте, сколько времени им понадобилось для гола. Одна минута! Собослаи отдал на Трента, тот дал в центр, Салах замкнул. Очень просто.

Мохамед Салах Фото: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images

При счёте 2:2 команды пошли на принцип. Что «Ливерпулю» нужны очки, чтобы не подпускать конкурентов в чемпионской гонке, что «Ньюкаслу» было обидно упускать победу. Полетели атаки в обе стороны, но ключевую роль всё же сыграл класс фаворита.

83-я минута. Ничего нового: снова пас Трента, снова – гол Салаха, которому удалось развернуться и пробить мимо всех защитников. У «Ньюкасла» не нашлось ничего против этой связки.

Всё? Нет, не всё! И здесь уже настоящая трагедия. «Ньюкасл» на 90-й минуте заработал довольно безобидный штрафной, пошла не самая удачная подача на дальнюю штангу. Вратарь «Ливерпуля» Келлехер мог спокойно забирать мяч, но решил дать ему уйти за лицевую. Только вот на лицевую прибежал Шер — и практически с нулевого угла проткнул мяч в пустые ворота.

Фабиан Шер Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Этому матчу даже такой развязки было мало. Потому что закончилось всё скандалом: «Ньюкасл» побежал в последнюю и, главное, опасную контратаку, но судья Мэдли дал финальный свисток.

Результат пусть и обидный для «Ливерпуля», но достаточно закономерный. Отрыв в таблице по-прежнему солидный, а «Ньюкасл» глобально смотрелся не хуже. С другой стороны, представьте, если титул всё же уплывёт. Келлехер уж точно не заслужил стать вторым Кариусом.