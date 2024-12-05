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Манчестер Сити — Ноттингем Форест — 3:0, обзор матча 14-го тура АПЛ, голы: Де Брёйне, Силва, Доку, 4 декабря 2024

«Манчестер Сити» наконец-то ожил! Ужасная серия Гвардиолы прервалась эффектно
Никита Паглазов
«Манчестер Сити» наконец-то ожил!
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«Ноттингем Форест» получил по полной. Чемпион вернулся в гонку?

«Манчестер Сити» прервал свою жуткую череду неудач! Есть первая за пять туров победа в АПЛ. Команда Пепа Гвардиолы разобралась дома с «Ноттингем Форест». И на этот раз не отпустила игру со счёта 3:0.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Б. Силва – 8'     2:0 Де Брёйне – 31'     3:0 Доку – 57'    

Если посмотреть на состав «Манчестер Сити» перед матчем с «Ноттингемом», то в голове вряд ли может возникнуть мысль о потере очков. Но это в нормальной ситуации. Нынешнее состояние команды не внушает доверия, даже когда в старте выходят почти сильнейшие 11 игроков. Нервное время для болельщиков «Сити». Однако во встрече с «Ноттингемом» команда быстро показала, что сегодня планирует завершить кошмар. Ещё никогда в своей тренерской карьере Хосеп Гвардиола не имел такой длиной безвыигрышной серии (семь матчей).

К счастью для «Сити», антирекорд не вырос. С первых минут команда пошла в приличное давление. И уже на восьмой минуте Бернарду Силва открыл счёт. Хозяева разыграли комбинацию: Гюндоган закинул на Де Брёйне, Кевин пробил головой, а португалец с близкого расстояния переправил мяч в сетку. Будто и не было кошмарного месяца — всё выглядело очень легко.

Кевин Де Брёйне

Кевин Де Брёйне

Фото: Martin Rickett/PA Images via Getty Images

«Сити» не отошёл назад после первого мяча. Хороший индикатор, что с моралью внутри команды не всё так плохо. Однако у «Ноттингема» была пара возможностей сравнять счёт и испортить настроение. Например, Морган Гиббс-Уайт нанёс опасный удар, который потащил Штефан Ортега.

Моментов, впрочем, хватало и у «Манчестер Сити». Наверное, самый крутой шанс упустил Йошко Гвардиол. Защитник любит подключаться в атаку: на этот раз он нашёл свободную зону, ворвался в неё и убежал один на один с голкипером Матцем Селсом. Но Йошко не хватило навыков завершителя. Его удар получился отвратительным.

Не лучший период в жизни Пепа:
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Зато на 31-й минуте всё получилось у Де Брёйне. Один из самых опытных футболистов «Сити» удвоил счёт. Кевин принял передачу от Доку, обработал мяч, разобрался в ситуации и мощно пробил в угол ворот «Ноттингема» — 2:0.

Заслуженно? Да. «Сити» давил и прилично. Было бы странно, если бы команда ушла на перерыв с минимальным преимуществом. Хотя прямо до гола Де Брёйне совершил грубую ошибку. Он покатил мяч назад на Рубена Диаша — неудачно. Мяч перехватил форвард «Ноттингема» Крис Вуд, который убежал разбираться с Ортегой. Но без гола. Так что Де Брёйне сначала избежал статуса «антигерой», а затем превратился в полноценного героя. «1+1» оформил за тайм бельгиец.

Игроки «Манчестер Сити» празднуют гол

Игроки «Манчестер Сити» празднуют гол

Фото: Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Во втором тайме ситуация кардинально не изменилась. «Сити» действовал свободно, без морального груза. Наконец-то на команду было приятно смотреть. На 57-й минуте хозяева забили в третий раз. Жереми Доку напомнил, что он один из лучших дриблёров Европы. Вингер «Сити» набрал скорость на левом фланге, обвёл защитника гостей Николу Миленковича и закрутил мяч в дальний угол. Красиво, а главное, эффективно!

До конца матча Доку ещё несколько раз «взрывался» и совершал крутые проходы. Сегодня парочка бельгийцев стала MVP для «Сити». А команда Гвардиолы до конца встречи могла забить ещё парочку мячей. Не повезло. Впрочем, главное — победа. «Манчестер Сити» обретает уверенность?

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