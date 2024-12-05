Мбаппе снова запорол важнейший пенальти! Но «Реал» добил «привоз» другого игрока

В перенесённом матче «Реала» и «Атлетика» команда Карло Анчелотти потерпела второе поражение в чемпионате Испании. Отставание от «Барселоны» сохранилось – четыре очка. Правда, при игре в запасе.

У «Реала» по сравнению со встречей трёхдневной давности с «Хетафе» было только одно изменение в стартовом составе – Тчуамени вернулся в основу, а Диас – на скамейку. «Сливочные» играли по схеме 4-4-2. В средней линии действовали Вальверде, Тчуамени, Себальос и Беллингем, а впереди – Мбаппе с Родриго. Впрочем, Килиана, как всегда, тянуло влево.

Игроки «Атлетика» сразу побежали так, словно опаздывали на поезд. Команда Эрнесто Вальверде решила прижать «Реал» мощным прессингом, несмотря на то что перед ними был чемпион Испании. Это едва не подарило хозяевам быстрый гол, когда молодой Асенсио потерял мяч у своей штрафной под давлением. Уильямс покатил на Уильямса во вратарскую на пустые ворота. Однако Иньяки не забил с паса Нико, так как блестяще сыграл Куртуа – голкипер «Реала» не дал пройти прострелу.

По статистике команда Анчелотти больше контролировала мяч. Вот только это было владение на своей и в средней третях поля, чтобы сбить темп. «Мадриду» не нравилась скорость «Атлетика». Зато по количеству передач на трети соперника баски превзошли «Реал» до перерыва в полтора раза. «Сливочные» за 45 минут совершили семь потерь на собственной половине и уступили по касаниям мяча в чужой штрафной – 5:9. Лучший голевой момент создали хозяева. На исходе получаса Иньяки феноменально сыграл в эпизоде с атакой команды Вальверде. Влетел в штрафную, умно открылся, принял мяч и хитрым пасом пяткой вывел Беренгера на убойную позицию. Форвард умудрился не попасть в цель.

«Реал» в первом тайме вообще не бил в створ, а в его исполнении запомнился разве что трёхминутный отрезок, когда Мбаппе забил из офсайда и случились два спорных эпизода в штрафной «Атлетика» с участием защитника Горосабеля. Контакты с этим игроком заканчивались падениями Мбаппе и Родриго. Во втором случае судья Мартинес пошёл даже смотреть повтор после подсказки VAR. Пенальти так и не дал. Можно согласиться с рефери, поскольку форварды «Реала» сами искали фол. Мбаппе свалился по собственной инициативе, Родриго цеплялся за ногу Горосабеля. Хотя эти эпизоды наверняка будут обсуждать. В «Мадриде» – точно.

Второй тайм «Атлетик» также начал с прессинга. Баски показывали – ничья 0:0 им не нужна. Уже вскоре после перерыва спорный момент случился в штрафной «Реала», когда Нико оказался на газоне в результате единоборства с Асенсио. Судья и тут не назначил 11-метровый. И, пожалуй, опять был прав, поскольку речь шла об обычном столкновении. Но на 53-й минуте «Атлетик» забил заслуженный гол без помощи арбитров. Себальос не заблокировал кросс Иньяки слева, а Куртуа неудачно отбил – прямо на Беренгера. Возможно, голкипер ждал, что Асенсио сыграет на перехвате. Хозяева кое-как затолкали мяч в сетку.

Алекс Беренгер празднует гол Фото: Ion Alcoba Beitia/Getty Images

Анчелотти быстро отреагировал заменой Себальоса на Диаса. На исходе часа матча «Реал» наконец-то пробил в створ ворот Ахирресабалы – сменщика, набирающего форму после травмы Симона. Мбаппе должен был забивать! Родриго создал прекрасный момент для Килиана, вырезав передачу к центру штрафной. Тем не менее Мбаппе послал мяч прямо в руки голкиперу.

Это была первая, но не последняя неудача француза в Бильбао. В середине второй половины «Реал», забрав мяч и территорию, всё же заработал пенальти. Намного более очевидный. После подачи со штрафного Ахирресабала опоздал на выходе и врезал Рюдигеру по голове (от которой мяч отлетел в перекладину). Мбаппе очень хотел исправиться за нереализованный 11-метровый «Ливерпулю», однако он снова нанёс плохой удар. Недалеко от центра, на средней высоте. Вратарь «Атлетика» подразнил Килиана ложными движениями, а когда форвард пробил с паузой, прыгнул по мячу. Крутой сейв! Кипер реабилитировался за свою ошибку.

Совсем тяжело стало «Мадриду». Кошмар «Энфилда» повторялся в Бильбао. Но «Реал» – это «Реал». «Сливочные» умеют создавать голы из воздуха. Команда Анчелотти отыгралась, когда вышедший на замену Модрич начал атаку классным пасом между линий. Мяч довели до Мбаппе, тот зарядил из-за штрафной, а защитник Бойро прозевал Беллингема на добивании – голкипер «Атлетика» не очень хорошо парировал удар.

Джуд Беллингем после гола Фото: Pics Action/NurPhoto via Getty Images

«Реал» пошёл добивать басков, и в эту минуту команду подставил тот, от кого не ждали. Надёжный Вальверде вдруг завозился с мячом под прессингом и потерял его. Гурусета здорово сыграл на перехвате, убежал к воротам и покатил низом. Даже Куртуа не спас. Финальный штурм с Гюлером и Эндриком на поле ничего не принёс чемпионам Испании – 0 моментов. «Атлетик» отбился и получил победу, которую, конечно же, заработал.