«Арсенал» уничтожил «МЮ» коронным приёмом. Противодействия от него нет

«Арсенал» спокойно разобрался с «Манчестер Юнайтед» на «Эмирейтс». Сработала главная фишка «канониров».

Что Артета, что Аморим неплохо перетрясли обойму: первый выпустил Кивёра, Зинченко, Парти и Мартинелли, второй — Маласиа, Хойлунда, Гарначо и Маунта. Но при любых составах фаворитом всё равно оставался бы «Арсенал». По игре так и получалось. «МЮ» хоть и чаще владел мячом, едва не пропустил на первых минутах после углового от Райса на ближнюю штангу — немного не повезло Парти. Позже ещё один угловой приведёт к промаху с близкого расстояния Мартинелли.

Один гол в первом тайме всё-таки случился: Онана плохо выбил мяч, и Хаверц вывел на ворота Мартинелли. Но из офсайда. Единственное же, на что сподобился «Юнайтед», — плотный выстрел Дало мимо створа. Футбол был довольно пресным, осторожным и вязким. Просто сравните соотношение ударов и фолов за 45 минут: 3:2 и 7:6 соответственно. Перевес нарушений очевиден. По ожидаемым голам статистика получалась печальная: 0,33 на 0,08 xG.

Аморим понял, что нужно что-то менять, и в перерыве заменил Маласиа на Диалло. «Арсенал» в итоге даже ещё больше насел на соперника и моментально полетел вперёд, чтобы реализовать очередной угловой: Райс закрутил на ближнюю штангу, Тимбер выше всех выпрыгнул и забил дебютный гол в Англии. Это оружие уже становится классикой «канониров».

Юрриен Тимбер празднует гол Фото: Julian Finney/Getty Images

Прямо тут же Саке дали столько пространства, что он успел бы прилечь на газон и немного вздремнуть. Букайо не воспользовался шансом — его выстрел низом в ближний угол неберущимся для Онана не стал. На 59-й минуте отчаявшийся «МЮ» сделал ещё три рокировки, выпустив Йоро, Рашфорда и Зиркзее. Подействовало — манкунианцы вскоре создали свой главный момент в матче. Но благодарить стоит не кого-то из этой тройки, а Зинченко: Александр обрезался на ровном месте и подарил мяч Диалло. Пришлось фолить на жёлтую вблизи собственной штрафной. А Райе — спасать от гола де Лигта головой вслед за подачей Бруну.

Но вы же помните, чьи стандарты лучшие в АПЛ? Сака подал с угла поля на дальнюю штангу, Парти скинул вдоль ворот, и Салиба занёс мяч в ворота. Соперникам «Арсенала» стоит подписать петицию о запрете угловых для команды Артеты.

Ещё один угловой — Мерино простил. В ближний угол реакцию Онана проверял Хаверц. «Арсенал» исполнил 13 угловых, и каждый был опасен. Даже удивительно, что забили они всего дважды. Но и этого с запасом хватило для первого поражения Аморима в Англии.

Лондонцы предельно собрались после сонливого первого тайма и во втором показали — «Юнайтед» мог и не приезжать: соотношение xG выросло до 2,33 против 0,31. 14:5 по ударам — тоже сильно. Параллельно «Ливерпуль» потерял очки с «Ньюкаслом» (3:3). Мерсисайдцы теперь впереди на семь очков — погоня продолжается.