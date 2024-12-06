«Зенит» уйдёт на перерыв лидером, а «Спартак» останется в гонке? Интриги 18-го тура РПЛ

До зимнего перерыва в РПЛ остался всего один тур! Командам предстоят важнейшие матчи, которые определят настроение на долгий срок. Какие интриги нас ждут в 18-м туре?

В первой встрече тура сыграют «Спартак» и «Пари Нижний Новгород». Команда Деяна Станковича набрала мощный ход, одержав пять побед подряд. Теперь – домашняя игра с клубом из нижней части таблицы. Есть отличный шанс уйти на паузу в хорошем настроении. Что важнее – в статусе претендента на золото РПЛ. Но у «Пари НН» другие планы. Нижегородцы бьются за каждое очко, чтобы весной не оказаться в зоне стыков/вылета. Никто не отдаст «Спартаку» очки без боя. А для экс-тренера ЦСКА Виктора Гончаренко (работает в «Пари НН») этот матч принципиален вдвойне.

«Ростов» набрал ход под конец первой части. Команда Валерия Карпина выдала серию из трёх побед и поднялась на седьмое место. Подняться выше по итогам сезона будет очень непросто. Главное – не допустить падения вниз. Но впереди у «Ростова» тяжёлая битва с «Крыльями Советов». Станет ли этот матч последним в Самаре для Игоря Осинькина? В клубе всё неспокойно. Да, в прошлом туре «Крылья» обыграли в гостях «Зенит». Однако уход Осинькина всё так же вероятен. Очень важный и интригующий матч для обеих команд.

«Зенит» в 17-м туре неожиданно уступил дома «Крыльям Советов» (2:3). Петербуржцы упустили момент для отрыва в таблице от конкурентов. И всё равно «Зенит» по-прежнему занимает первое место. А чтобы не потерять его, нужно просто обыграть дома «Акрон». Тольяттинцы плохо выступают против топ-клубов РПЛ. Может, на этот раз получится совершить сенсацию? Тем более против «Зенита» выйдет Артём Дзюба.

Махачкалинское «Динамо» выдаёт отличный дебют в РПЛ. Команда занимает 11-е место после 17 туров. Чтобы уйти на зимнюю паузу вне зоны стыков, в следующем матче нужно набирать очки с «Рубином». Казанцы ещё надеются побороться за попадание в топ-6 весной. Конечно, команде Рашида Рахимова очки нужны не меньше. В первом круге «Рубин» обыграл «Динамо» дома – 2:0. Но в Махачкале мало кому удаётся забить хотя бы дважды. Ох, тяжёлый выезд ожидает казанцев!

Московское «Динамо» не проигрывает шесть встреч подряд. Но у команды не всё идеально. В чём проблема? В нестабильности. Команда упустила победу над «Факелом» (1:1), кое-как добыла ничью с «Ахматом» (1:1), потеряла очки с «Ростовом» (1:1) и одержала тяжёлую победу над «Химками» (4:3). «Динамо» на семь очков отстаёт от «Зенита». Если бы не осечки, то москвичи шли бы рядом с лидером. Впереди – матч с «Химками». Подмосковный клуб в прошлом туре хлопнул в гостях «Локомотив» – 3:1. Почему бы не повторить трюк с другим топ-клубом?

Марко Николич заменил Владимира Федотова в ЦСКА летом. Но нет ощущения, что серб сильно изменил ситуацию в клубе. Москвичи нестабильны, идут всего лишь на шестом месте и уже не думают о борьбе за титул. Получится ли у Николича исправить положение весной? Для начала нужно уйти красиво на паузу. ЦСКА едет в гости к «Факелу» в 18-м туре. В первом круге воронежцы отняли очки в Москве (0:0). «Факел» бьётся за выживание: после 17 матчей команда занимает 14-е место. Важны любые очки. Естественно, Воронеж побьётся за них и с ЦСКА.

Ключевая игра для «Ахмата» и «Оренбурга». Два аутсайдера РПЛ зарубятся за жизненно необходимые очки. У грозненцев ситуация чуть лучше: команда всего на четыре очка отстаёт от спасительного 14-го места. А вот «Оренбург» не побеждает с 1-го тура и набрал всего восемь очков. Если оренбуржцы не выиграют и сейчас, то шансы на спасение останутся лишь математическими. Да и Владимир Слишкович наверняка потеряет работу.

На паузу РПЛ отправит топ-матч. «Краснодар» второй тур подряд принимает московский клуб на своём поле. В прошлый раз «быки» уступили «Спартаку» (0:3). Теперь в Краснодар приезжает «Локомотив». Команда Мурада Мусаева находится в одном очке от «Зенита». Победа над «Локо» как минимум не позволит отстать от лидера. А вот четвёртая подряд потеря очков серьёзно ударит по амбициям «Краснодара» на золото. «Локомотив» также находится в гонке, хоть и отстаёт от первого места на пять очков. Победа оставит команде надежды на счастливую весну. А вот поражение больно ударит по шансам на золото.