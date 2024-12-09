В РПЛ появилась дефицитная позиция. У «Спартака», «Зенита» и других топов — одна задача

Есть ощущение, что в ближайшее зимнее трансферное окно или в следующее летнее сразу несколько топ-клубов РПЛ будут бороться за новичков одного амплуа – правого защитника. Это актуальный вопрос как минимум для трёх команд – «Спартака», «Зенита» и московского «Динамо». Возможно, потребуется усиление на фланг обороны и «Локомотиву».

«Спартак», как стало известно «Чемпионату», ищет нового правого защитника. В шорт-лист московского клуба входит Максим Ненахов из «Локомотива». Кроме того, Metaratings сообщил, что красно-белые рассматривают также другого представителя железнодорожников – универсала Александра Сильянова. Игру Даниила Денисова в этом году нередко критиковали, тем не менее он остаётся первым выбором для Деяна Станковича. Следовательно, конкуренты Денисова, по мнению сербского тренера, ещё слабее.

У другого московского клуба – «Динамо» – позицию правого защитника иногда вообще закрывают штатные центрбеки. Основной на эту позицию – Эли Даса, однако действия израильтянина при исполнении прямых обязанностей оставляют желать лучшего. Очевидно, поэтому бело-голубые до сих пор не продлили с Дасой контракт, истекающий летом 2025 года. На нынешний сезон сработала опция автоматического продления, но, если бы в качествах футболиста не было сомнений, ему давно бы предложили новый договор.

«Динамо» среди прочих рассматривает как раз кандидатуру игрока «Спартака». По информации журналиста Максима Никитина, к принципиальному сопернику может перейти Даниил Хлусевич, который недоволен своей ролью при Станковиче и хочет сменить команду. Есть интерес к Хлусевичу и со стороны других клубов РПЛ.

Даниил Хлусевич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локомотиву», в свою очередь, может потребоваться новый правый защитник в случае ухода Ненахова в «Спартак». Вообще-то, в обойме железнодорожников есть ещё Илья Самошников. Но его главный тренер Михаил Галактионов, судя по всему, видит на фланге полузащиты, а не обороны.

Что касается «Зенита», то действующего чемпиона России, возможно, заставит выйти на рынок тяжёлая травма летнего новичка Сергея Волкова, из-за которой экс-игрок «Краснодара» выбыл, по сути, до конца сезона. Из профильных правых защитников в распоряжении Сергея Семака остался только Вячеслав Караваев. Но и он периодически выбывает или переживает спад формы из-за повреждений. На фланге обороны тренер «Зенита» использует многофункционального бразильца Густаво Мантуана, однако это скорее затыкание дыры. Не решение проблемы в глобальном смысле. Всё-таки защищается Мантуан похуже, чем атакует.

Рано или поздно Волков вернётся после разрыва крестообразной связки колена, но в каком состоянии он будет? У Семака и так-то были претензии к игре нового правого защитника. Когда Сергей «привёз» пенальти в кубковом матче с «Акроном», тренер даже публично покритиковал его: «Волков выпадает из игры. Допускает много ошибок. Возможно, адаптация. Возможно, функциональное состояние. Нужно больше работать».

Сергей Волков (справа) Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

В общем, разве что у «Краснодара», где есть связка Петров – Гонсалес, и у ЦСКА (Гаич – Келлвен) более-менее стабильная ситуация с правыми защитниками. Остальным топ-клубам требуется думать об усилении этой позиции. Причём лимит на легионеров вынуждает искать в первую очередь среди российских игроков, поэтому тот же «Спартак» при всех своих финансовых возможностях смотрит на Ненахова и Сильянова.

Какие ещё есть варианты у топ-клубов РПЛ на российском рынке, кроме обречённых зачастую на неудачу попыток переманить игроков друг у друга? Очевидно, что их немного. Например, по версии Transfermarkt, в группу самых дорогих правых защитников с паспортом РФ, помимо Сильянова, Хлусевича, Караваева, Волкова, Денисова и Ненахова, входят Андрей Лангович и Илья Вахания из «Ростова» (причём последнего нередко ставят налево), Арсен Адамов из «Ахмата» (принадлежит «Зениту», но, видимо, петербургскому клубу не нужен), Николай Рассказов из «Крыльев Советов» и Константин Савичев из «Акрона».

Лучшие российские правые защитники нынешнего сезона не из топ-клубов РПЛ по рейтингу/индексу RuStat – те же пятеро. Вот их статистика за 17 туров (в среднем за 90 минут игры):

Показатель Рассказов Лангович Вахания Адамов Савичев Рейтинг 218 213 213 205 194 ТТД (всего) 74 70 60 59 77 Успешные ТТД 80% 77% 78% 81% 82% Входы в чужую треть через пас 1,9 1,3 1,0 0,9 2,8 Входы через продвижение 0,8 0,3 0,9 0,9 1,1 Потери мяча на своей половине 1,8 0,7 0,7 0,8 1,3 Точные длинные передачи 0,3 0,7 0,1 0,9 1,7 Точные пасы в штрафную 2,1 3,9 2,2 1,2 2,2 Передачи под удар 0,3 0,7 0,1 0,3 0,3 Единоборства в обороне 7,2 8,6 6,7 6,1 9,3 Успешные единоборства 55% 54% 62% 70% 53% Отборы мяча 3,8 3,7 2,0 3,1 4,0 Перехваты 5,5 7,0 6,2 5,8 6,0 Подборы 4,2 4,4 3,7 5,2 6,0 Фолы 1,0 1,0 0,8 0,4 1,1

У Рассказова 0+3 по системе «гол+пас» в нынешнем сезоне РПЛ. Лангович оформил 1+2, Адамов – 1+1, Савичев – 1+0. Вахания не совершал результативных действий.

При этом Адамов – защитник сборной России. Лангович и Вахания тоже вызывались в национальную команду, которую возглавляет их клубный тренер Валерий Карпин. Каждый из этих игроков будет стоить недёшево, вдобавок «Зенит» может отказаться продавать Адамова конкурентам. В случае с Савичевым трансфер в топ-клуб РПЛ кажется маловероятным из-за возраста игрока. Капитану «Акрона» 30 лет. К слову, по той же причине нет смысла обсуждать 32-летнего Дмитрия Кабутова из «Рубина», который не указан здесь, поскольку при трёх центральных защитниках фактически исполняет роль крайнего хавбека в Казани. Будет забавно, если «Спартак» в конце концов вернётся к кандидатуре своего бывшего игрока Рассказова.

Вывод такой: изучение вопроса показывает, что ситуация с правыми защитниками в российском футболе действительно сложная – скаутам топ-клубов РПЛ не позавидуешь.