В РПЛ появилась дефицитная позиция. У «Спартака», «Зенита» и других топов — одна задача

Есть ощущение, что в ближайшее зимнее трансферное окно или в следующее летнее сразу несколько топ-клубов РПЛ будут бороться за новичков одного амплуа – правого защитника. Это актуальный вопрос как минимум для трёх команд – «Спартака», «Зенита» и московского «Динамо». Возможно, потребуется усиление на фланг обороны и «Локомотиву».
«Спартак», как стало известно «Чемпионату», ищет нового правого защитника. В шорт-лист московского клуба входит Максим Ненахов из «Локомотива». Кроме того, Metaratings сообщил, что красно-белые рассматривают также другого представителя железнодорожников – универсала Александра Сильянова. Игру Даниила Денисова в этом году нередко критиковали, тем не менее он остаётся первым выбором для Деяна Станковича. Следовательно, конкуренты Денисова, по мнению сербского тренера, ещё слабее.
У другого московского клуба – «Динамо» – позицию правого защитника иногда вообще закрывают штатные центрбеки. Основной на эту позицию – Эли Даса, однако действия израильтянина при исполнении прямых обязанностей оставляют желать лучшего. Очевидно, поэтому бело-голубые до сих пор не продлили с Дасой контракт, истекающий летом 2025 года. На нынешний сезон сработала опция автоматического продления, но, если бы в качествах футболиста не было сомнений, ему давно бы предложили новый договор.
«Динамо» среди прочих рассматривает как раз кандидатуру игрока «Спартака». По информации журналиста Максима Никитина, к принципиальному сопернику может перейти Даниил Хлусевич, который недоволен своей ролью при Станковиче и хочет сменить команду. Есть интерес к Хлусевичу и со стороны других клубов РПЛ.
Даниил Хлусевич
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Локомотиву», в свою очередь, может потребоваться новый правый защитник в случае ухода Ненахова в «Спартак». Вообще-то, в обойме железнодорожников есть ещё Илья Самошников. Но его главный тренер Михаил Галактионов, судя по всему, видит на фланге полузащиты, а не обороны.
Что касается «Зенита», то действующего чемпиона России, возможно, заставит выйти на рынок тяжёлая травма летнего новичка Сергея Волкова, из-за которой экс-игрок «Краснодара» выбыл, по сути, до конца сезона. Из профильных правых защитников в распоряжении Сергея Семака остался только Вячеслав Караваев. Но и он периодически выбывает или переживает спад формы из-за повреждений. На фланге обороны тренер «Зенита» использует многофункционального бразильца Густаво Мантуана, однако это скорее затыкание дыры. Не решение проблемы в глобальном смысле. Всё-таки защищается Мантуан похуже, чем атакует.
Рано или поздно Волков вернётся после разрыва крестообразной связки колена, но в каком состоянии он будет? У Семака и так-то были претензии к игре нового правого защитника. Когда Сергей «привёз» пенальти в кубковом матче с «Акроном», тренер даже публично покритиковал его: «Волков выпадает из игры. Допускает много ошибок. Возможно, адаптация. Возможно, функциональное состояние. Нужно больше работать».
Сергей Волков (справа)
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
В общем, разве что у «Краснодара», где есть связка Петров – Гонсалес, и у ЦСКА (Гаич – Келлвен) более-менее стабильная ситуация с правыми защитниками. Остальным топ-клубам требуется думать об усилении этой позиции. Причём лимит на легионеров вынуждает искать в первую очередь среди российских игроков, поэтому тот же «Спартак» при всех своих финансовых возможностях смотрит на Ненахова и Сильянова.
Какие ещё есть варианты у топ-клубов РПЛ на российском рынке, кроме обречённых зачастую на неудачу попыток переманить игроков друг у друга? Очевидно, что их немного. Например, по версии Transfermarkt, в группу самых дорогих правых защитников с паспортом РФ, помимо Сильянова, Хлусевича, Караваева, Волкова, Денисова и Ненахова, входят Андрей Лангович и Илья Вахания из «Ростова» (причём последнего нередко ставят налево), Арсен Адамов из «Ахмата» (принадлежит «Зениту», но, видимо, петербургскому клубу не нужен), Николай Рассказов из «Крыльев Советов» и Константин Савичев из «Акрона».
Лучшие российские правые защитники нынешнего сезона не из топ-клубов РПЛ по рейтингу/индексу RuStat – те же пятеро. Вот их статистика за 17 туров (в среднем за 90 минут игры):
|Показатель
|Рассказов
|Лангович
|Вахания
|Адамов
|Савичев
|Рейтинг
|218
|213
|213
|205
|194
|ТТД (всего)
|74
|70
|60
|59
|77
|Успешные ТТД
|80%
|77%
|78%
|81%
|82%
|Входы в чужую треть через пас
|1,9
|1,3
|1,0
|0,9
|2,8
|Входы через продвижение
|0,8
|0,3
|0,9
|0,9
|1,1
|Потери мяча на своей половине
|1,8
|0,7
|0,7
|0,8
|1,3
|Точные длинные передачи
|0,3
|0,7
|0,1
|0,9
|1,7
|Точные пасы в штрафную
|2,1
|3,9
|2,2
|1,2
|2,2
|Передачи под удар
|0,3
|0,7
|0,1
|0,3
|0,3
|Единоборства в обороне
|7,2
|8,6
|6,7
|6,1
|9,3
|Успешные единоборства
|55%
|54%
|62%
|70%
|53%
|Отборы мяча
|3,8
|3,7
|2,0
|3,1
|4,0
|Перехваты
|5,5
|7,0
|6,2
|5,8
|6,0
|Подборы
|4,2
|4,4
|3,7
|5,2
|6,0
|Фолы
|1,0
|1,0
|0,8
|0,4
|1,1
У Рассказова 0+3 по системе «гол+пас» в нынешнем сезоне РПЛ. Лангович оформил 1+2, Адамов – 1+1, Савичев – 1+0. Вахания не совершал результативных действий.
При этом Адамов – защитник сборной России. Лангович и Вахания тоже вызывались в национальную команду, которую возглавляет их клубный тренер Валерий Карпин. Каждый из этих игроков будет стоить недёшево, вдобавок «Зенит» может отказаться продавать Адамова конкурентам. В случае с Савичевым трансфер в топ-клуб РПЛ кажется маловероятным из-за возраста игрока. Капитану «Акрона» 30 лет. К слову, по той же причине нет смысла обсуждать 32-летнего Дмитрия Кабутова из «Рубина», который не указан здесь, поскольку при трёх центральных защитниках фактически исполняет роль крайнего хавбека в Казани. Будет забавно, если «Спартак» в конце концов вернётся к кандидатуре своего бывшего игрока Рассказова.
Вывод такой: изучение вопроса показывает, что ситуация с правыми защитниками в российском футболе действительно сложная – скаутам топ-клубов РПЛ не позавидуешь.