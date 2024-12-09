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Чемпионат России, трансферы РПЛ, зима-2025: кто нужен Зениту, Спартаку, Динамо – новички на позицию правого защитника

В РПЛ появилась дефицитная позиция. У «Спартака», «Зенита» и других топов — одна задача
Анатолий Романов
Топ-клубы РПЛ бьются на трансферном рынке
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Почти всем нужен правый защитник. «Динамо» и «Локомотив» тоже в деле.

Есть ощущение, что в ближайшее зимнее трансферное окно или в следующее летнее сразу несколько топ-клубов РПЛ будут бороться за новичков одного амплуа – правого защитника. Это актуальный вопрос как минимум для трёх команд – «Спартака», «Зенита» и московского «Динамо». Возможно, потребуется усиление на фланг обороны и «Локомотиву».

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«Спартак», как стало известно «Чемпионату», ищет нового правого защитника. В шорт-лист московского клуба входит Максим Ненахов из «Локомотива». Кроме того, Metaratings сообщил, что красно-белые рассматривают также другого представителя железнодорожников – универсала Александра Сильянова. Игру Даниила Денисова в этом году нередко критиковали, тем не менее он остаётся первым выбором для Деяна Станковича. Следовательно, конкуренты Денисова, по мнению сербского тренера, ещё слабее.

У другого московского клуба – «Динамо» – позицию правого защитника иногда вообще закрывают штатные центрбеки. Основной на эту позицию – Эли Даса, однако действия израильтянина при исполнении прямых обязанностей оставляют желать лучшего. Очевидно, поэтому бело-голубые до сих пор не продлили с Дасой контракт, истекающий летом 2025 года. На нынешний сезон сработала опция автоматического продления, но, если бы в качествах футболиста не было сомнений, ему давно бы предложили новый договор.

«Динамо» среди прочих рассматривает как раз кандидатуру игрока «Спартака». По информации журналиста Максима Никитина, к принципиальному сопернику может перейти Даниил Хлусевич, который недоволен своей ролью при Станковиче и хочет сменить команду. Есть интерес к Хлусевичу и со стороны других клубов РПЛ.

Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локомотиву», в свою очередь, может потребоваться новый правый защитник в случае ухода Ненахова в «Спартак». Вообще-то, в обойме железнодорожников есть ещё Илья Самошников. Но его главный тренер Михаил Галактионов, судя по всему, видит на фланге полузащиты, а не обороны.

Что касается «Зенита», то действующего чемпиона России, возможно, заставит выйти на рынок тяжёлая травма летнего новичка Сергея Волкова, из-за которой экс-игрок «Краснодара» выбыл, по сути, до конца сезона. Из профильных правых защитников в распоряжении Сергея Семака остался только Вячеслав Караваев. Но и он периодически выбывает или переживает спад формы из-за повреждений. На фланге обороны тренер «Зенита» использует многофункционального бразильца Густаво Мантуана, однако это скорее затыкание дыры. Не решение проблемы в глобальном смысле. Всё-таки защищается Мантуан похуже, чем атакует.

Рано или поздно Волков вернётся после разрыва крестообразной связки колена, но в каком состоянии он будет? У Семака и так-то были претензии к игре нового правого защитника. Когда Сергей «привёз» пенальти в кубковом матче с «Акроном», тренер даже публично покритиковал его: «Волков выпадает из игры. Допускает много ошибок. Возможно, адаптация. Возможно, функциональное состояние. Нужно больше работать».

Сергей Волков (справа)

Сергей Волков (справа)

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

В общем, разве что у «Краснодара», где есть связка Петров – Гонсалес, и у ЦСКА (Гаич – Келлвен) более-менее стабильная ситуация с правыми защитниками. Остальным топ-клубам требуется думать об усилении этой позиции. Причём лимит на легионеров вынуждает искать в первую очередь среди российских игроков, поэтому тот же «Спартак» при всех своих финансовых возможностях смотрит на Ненахова и Сильянова.

Какие ещё есть варианты у топ-клубов РПЛ на российском рынке, кроме обречённых зачастую на неудачу попыток переманить игроков друг у друга? Очевидно, что их немного. Например, по версии Transfermarkt, в группу самых дорогих правых защитников с паспортом РФ, помимо Сильянова, Хлусевича, Караваева, Волкова, Денисова и Ненахова, входят Андрей Лангович и Илья Вахания из «Ростова» (причём последнего нередко ставят налево), Арсен Адамов из «Ахмата» (принадлежит «Зениту», но, видимо, петербургскому клубу не нужен), Николай Рассказов из «Крыльев Советов» и Константин Савичев из «Акрона».

Лучшие российские правые защитники нынешнего сезона не из топ-клубов РПЛ по рейтингу/индексу RuStat – те же пятеро. Вот их статистика за 17 туров (в среднем за 90 минут игры):

ПоказательРассказовЛанговичВаханияАдамовСавичев
Рейтинг218213213205194
ТТД (всего)7470605977
Успешные ТТД80%77%78%81%82%
Входы в чужую треть через пас1,91,31,00,92,8
Входы через продвижение0,80,30,90,91,1
Потери мяча на своей половине1,80,70,70,81,3
Точные длинные передачи0,30,70,10,91,7
Точные пасы в штрафную2,13,92,21,22,2
Передачи под удар0,30,70,10,30,3
Единоборства в обороне7,28,66,76,19,3
Успешные единоборства55%54%62%70%53%
Отборы мяча3,83,72,03,14,0
Перехваты5,57,06,25,86,0
Подборы4,24,43,75,26,0
Фолы1,01,00,80,41,1

У Рассказова 0+3 по системе «гол+пас» в нынешнем сезоне РПЛ. Лангович оформил 1+2, Адамов – 1+1, Савичев – 1+0. Вахания не совершал результативных действий.

При этом Адамов – защитник сборной России. Лангович и Вахания тоже вызывались в национальную команду, которую возглавляет их клубный тренер Валерий Карпин. Каждый из этих игроков будет стоить недёшево, вдобавок «Зенит» может отказаться продавать Адамова конкурентам. В случае с Савичевым трансфер в топ-клуб РПЛ кажется маловероятным из-за возраста игрока. Капитану «Акрона» 30 лет. К слову, по той же причине нет смысла обсуждать 32-летнего Дмитрия Кабутова из «Рубина», который не указан здесь, поскольку при трёх центральных защитниках фактически исполняет роль крайнего хавбека в Казани. Будет забавно, если «Спартак» в конце концов вернётся к кандидатуре своего бывшего игрока Рассказова.

Вывод такой: изучение вопроса показывает, что ситуация с правыми защитниками в российском футболе действительно сложная – скаутам топ-клубов РПЛ не позавидуешь.

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