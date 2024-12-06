«Аталанта» — самая блистательная команда Италии прямо сейчас. Гасперини идёт за титулом

Во время ноябрьской международной паузы один из главных амбассадоров кальчо Игорь Порошин заметил, что лучшая итальянская команда прямо сейчас – это сборная Италии. Она, мол, даже лучше «Интера». После этого заявления итальянцы, правда, «сгорели» французам. Но сути дела это не меняет: после Евро сборная Лучано Спаллетти очень сильно прибавила. Жаль, не получилось выиграть группу в Лиге наций. Проклятые дополнительные показатели…

С тех пор прошёл почти месяц. И, кажется, в Италии появилась ещё одна сильнейшая команда, которую по качеству игры и результатам можно сравнить со сборной. И это не «Интер». Это блистательная «Аталанта» Джан Пьеро Гасперини. И сегодня она сыграет с «Миланом».

Бергамаски идут без поражений с сентября. В Серии А они выиграли восемь матчей подряд и всего на одно очко отстают от лидирующего «Наполи». И, кстати, в очном матче банда Гасперини разделала «Наполи» в гостях: 3:0 без шансов для парней Антонио Конте.

В Лиге чемпионов «Аталанта» тоже идёт без поражений – наряду с «Ливерпулем» и «Интером». В последнем туре со счётом 6:1 разобрали «Янг Бойз». До этого в гостях очень уверенно обыграли крепкий «Штутгарт» – 2:0. А в 1-м туре у себя дома, в Бергамо, «Аталанта» полтора часа гоняла по полю одного из лидеров АПЛ – «Арсенал». Если бы не Давид Райя, который отразил пенальти в исполнении Матео Ретеги и вообще провёл отличный матч, команда Гасперини победила бы и тогда.

Джорджио Скальвини и Джанлука Скамакка Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

При этом старт сезона не сулил «Аталанте» ничего хорошего. В последнем туре предыдущего розыгрыша Серии А травму получил основной центральный защитник бергамасков большущий талант Джорджио Скальвини. «Кресты», операция и длительное восстановление. Затем, в межсезонье, «кресты» не выдержали у главного форварда «Аталанты» Джанлуки Скамакки.

В довершение ко всему закапризничал ещё один лидер – Тён Копмейнерс. Он очень хотел перейти в «Ювентус». И «Аталанта» была не против его продать – но только за те деньги, которые её устроят. Были очень тяжёлые переговоры, стороны давили друг на друга. В какой-то момент «Аталанта» посчитала поведение Копмейнерса недопустимым и отстранила его от работы с основой.

В итоге сговорились на сумме около € 55 млн. «Аталанта» получила хорошие деньги. Однако лишилась одного из лидеров. Да ещё и на фоне тяжёлых травм двух других важных игроков.

Старт сезона ожидаемо выдался очень непростым. В первых шести турах «Аталанта» три раза уступила и однажды сыграла вничью. Проиграла в том числе новичку Серии А «Комо», да ещё и в Бергамо! А перед этим получила четыре безответных мяча от «Интера», и это было тотальное уничтожение.

Это было унижение для Гасперини. Не только потому, что его команду буквально размазали по газону. Но ещё и потому, что для Джан Пьеро матчи с «Интером» – особая история. В начале 2010-х он работал в этом клубе и был уволен уже после пятого матча. С тех пор у Гасперини «зуб» на «Интер». И тут – 0:4. Без шансов.

Однако Гасп не отступил от своей идеи. Упорство и умение с маниакальным постоянством бить в одну точку – одни из главных его качеств. Не только как тренера, но и как человека. «Аталанта» продолжила играть с тройкой защитников, активно использовала широкие края и завязывала комбинации усилиями атакующей тройки игроков. Суть и схема по сравнению с прошлым сезоном не поменялись. Изменилось наполнение. Пришли новые люди и добавили свежести и голода.

Матео Ретеги Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Как только сломался Скамакка, «Аталанта» выдернула из «Дженоа» Матео Ретеги. Аргентинец, которого натурализовала сборная Италии, отыграл в Европе всего год. В «Дженоа» он был хорош (7+2 в Серии А), но нельзя сказать, что от его игры хотелось кричать «вау!». Альберт Гудмундссон, который выступал в «Дженоа» в паре с Ретеги, производил более сильное впечатление.

И тем не менее в «Аталанте» Ретеги с ходу принялся разрывать. Он настоящий хищник, кондор, который чует, где окажется мяч в следующую секунду. В 14 турах Серии А он настрелял уже 12 мячей, три из которых были уложены в ворота бывшего клуба – «Дженоа». Долго не получалось забить в Лиге чемпионов, но в матче с «Янг Бойз» Ретеги закрыл этот пробел. Аргентино-итальянец положил швейцарцам дубль.

Ретеги не самый разнообразный форвард, игравший у Гасперини. Луис Мурьель, например, был более разноплановым. Ретеги и не самый мощный форвард из тех, что были у Гаспа. Вспомните Скамакку или Дувана Сапату – машины! Ретеги не такой. Но при этом Матео – форвард очень сбалансированный. Он как будто бы взял по чуть-чуть ото всех лучших нападающих «Аталанты» последних лет. И благодаря этой комбинации качеств идёт на первом месте в гонке бомбардиров Серии А, позволяя Гасперини спокойно жить и набирать очки, пока Скамакка лечится.

При этом, чтобы Ретеги забивал, ему нужно «принести» мяч. И над этим работает большая группа игроков. Основное сочетание под Ретеги – Адемола Лукман — Шарль Де Кетеларе. Они играли вместе в прошлом сезоне, у них хорошее взаимопонимание. Просто теперь в связке с ними играет форвард-решала.

В прошлом сезоне вместе с Лукманом и Де Кетеларе действовал либо Скамакка, либо Копмейнерс, либо Алексей Миранчук. Вся эта троица – про комбинации, про розыгрыш мяча. Даже Скамакка, при его больших габаритах, не классический столб. Он активно участвует в комбинационной игре.

Ретеги не такой. Его место силы – штрафная. Соответственно, Лукман и Де Кетеларе снабжают его мячом непосредственно у чужих ворот. А сами часто опускаются ниже, плетут комбинации и при случае могут забить. И таких случаев уже набралось много. И наверняка будет ещё больше.

У Гасперини, наверное, никогда не было такого большого выбора игроков в атаке, как сейчас. Помимо Лукмана и Де Кетеларе, у Джан Пьеро появились Николо Дзаньоло и Лазар Самарджич. О том, как талантлив Самарджич, бесперебойно говорили уже пару лет. Было ясно, что он перерос «Удинезе». И к нему был интерес со стороны больших клубов, были переговоры. Но несколько раз всё обламывал отец Лазара, который влезал в трансферный диалог и с какой-то стати начинал требовать для себя лично дополнительную комиссию. Из-за этого сорвались переходы Самарджича в «Наполи» и «Интер».

Лазар Самарджич Фото: Marco Luzzani/Getty Images

«Аталанта» же как-то договорилась и с «Удинезе», и с футболистом, и с его папой. Ну или папа в этот раз решил не вмешиваться. Как бы там ни было, Самарджич переехал в Бергамо и с каждым матчем выглядит всё лучше и лучше. Пока он чаще выходит на замену, но это нормально. Мало кому удаётся быстро приспособиться к требованиям и к футболу Гасперини. В этом смысле Ретеги, который заиграл сразу, уникум. Впрочем, на его позиции нет такой конкуренции, как на позиции Самарджича.

За Дзаньоло не было такой рубки, как за Самарджича. Пик хайпа вокруг Николо позади. Он очень ярко начал в «Роме», потом были травмы, дальше – скандальный уход в «Галатасарай», отличные полгода и чемпионский титул. Прошлый сезон Дзаньоло провёл в «Астон Вилле» – и провёл так себе. В прекрасной команде Унаи Эмери, которая пробилась в Лигу чемпионов, Николо был игроком подмены. Причём даже среди них не был первым.

В «Аталанте», вероятно, решили, что возвращение на родину придаст Дзаньоло сил и поможет вновь выйти на топ-уровень. Но пока до топ-уровня далеко. Вскоре после перехода Гасперини открыто заявил, что пока это не тот Дзаньоло, которого хотели видеть в «Аталанте».

Может быть, импульсом для Дзаньоло станет гол в ворота «Ромы» на «Олимпико». Он бурно его отпраздновал, покрасовался перед римскими тиффози, которые критиковали его во время ухода из клуба. Но вообще, даже если Дзаньоло не вернётся к прайму, он всё равно может быть полезен. Иметь такого игрока в ротации – круто. Пожалуй, такой роскоши у Гасперини не было никогда.

Рауль Белланова Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Ещё один важнейший летний трансфер – Рауль Белланова. В прошлом сезоне эта правофланговая электричка носилась в форме «Торино» и за сезон набрала семь голевых передач. В составе «Аталанты» у Беллановы уже пять ассистов и один забитый мяч – в Лиге чемпионов в ворота «Шахтёра».

Активные края – одни из столпов футбола Гасперини. Ханс Хатебур состарился. Давиде Дзаппакоста тоже не молод. Да и по уровню игры к нему частенько бывают вопросы, он точно не элитный латераль. А у Беллановы есть все качества, чтобы стать таковым. Ему всего 24 года, у него сумасшедшая скорость, он очень работоспособен и дисциплинирован.

Если сравнить латералей «Аталанты», в атаке гораздо чаще участвует Белланова, играющий справа. А Маттео Руджери, который действует слева, наоборот, ходит вперёд более дозированно. Фланговая асимметрия даёт «Аталанте» баланс. Руджери не так активно играет впереди, зато всегда готов страховать. А в атаке за него лишний раз поработает электровеник Лукман.

Эдерсон Фото: Maurizio Lagana/Getty Images

Раз уж мы заговорили о балансе, нельзя не упомянуть Эдерсона. Интерес Хосепа Гвардиолы к этому игроку середины поля – подтверждение качества. Конечно, бывали исключения вроде Калвина Филлипса – когда футболист оказывался так себе. Но в целом это правило работает почти безотказно. Так вот «Манчестер Сити», по данным самых разных мировых СМИ, думает подписать Эдерсона в связи с травмой Родри.

Говоря языком автолюбителей, Эдерсон – это трансмиссия «Аталанты». Или карданный вал, который связывает ключевые агрегаты. Он никогда не был и не будет самым заметным игроком бергамасков. Но его роль от этого не становится менее важной.

Эдерсон – редкий игрок «Аталанты», которому нет прямой замены. Его наверняка можно заместить с помощью коллективных действий. Но другого игрока с такими качествами у Гасперини просто нет. И для Джан Пьеро это большая редкость, учитывая, что его философия не предполагает личностей. Игроки – винтики системы, нет места для их я. Недаром экс-футболист «Аталанты» Йоаким Мехле говорил, что у Гасперини чувствуешь себя не человеком, а числом.

Такого набора «чисел», как сейчас, у Гасперини в «Аталанте», пожалуй, не было никогда. Была очень яркая команда с уже названными Мурьелем и Сапатой, а также с Папу Гомесом и Йосипом Иличичем. Но нынешняя «Аталанта» выглядит более сбалансированной и обладает невиданной по своим меркам глубиной состава. Да и сам Гасп с тех пор стал более матёрым. И попробовал на вкус еврокубковый трофей, а это очень важно.

Интрига в Серии А в этом сезоне просто бешеная: между первым и пятым местами всего четыре очка! Главные претенденты на титул, наверное, «Наполи» и «Интер». «Нерадзурри» очень опытны, знают, как побеждать на длинной дистанции. Да и по составу миланцы в Италии сильнее всех. А в случае с «Наполи» решает фактор Конте. Антонио лучше всех в мире даёт быстрый результат. Плюс «Наполи» не играет в еврокубках. Это большое преимущество, потому что все остальные соискатели скудетто выступают в Европе.

Но что такое чемпионства «Интера», мы знаем. Мы это видели совсем недавно. Как выигрывает лиги Конте, тоже давно известно. Он делал это и с «Ювентусом», и с «Челси», и с тем же «Интером». А вот победа «Аталанты» в чемпионате – что-то новое. То, чего не было никогда. И если это не случится сейчас, возможно, на нашем с вами веку не случится вовсе.

А очень бы хотелось, чтобы это случилось. Гасперини, подобно сэру Алексу Фергюсону, построил несколько команд, работая в одном клубе. И кажется, что его нынешняя команда – лучшая за всё время. Явного фаворита в чемпионской гонке пока нет. По крайней мере, если ориентироваться на таблицу. Звёзды для скудетто «Аталанты» потихоньку сходятся. Так что важно не упустить момент!