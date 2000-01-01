Четыре поколения семьи отмечают победу «Ботафого»
Победа «Ботафого» (3:1) над «Атлетико Минейро» в финале Кубка Либертадорес стала особенной для многих болельщиков в Бразилии. В одной из семей первому в истории титулу этого турнира радовались аж четыре поколения мужчин!
Четыре поколения семьи радуются победе «Ботафого» в Кубке Либертадорес. Видео
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