Обновлённый прогноз на чемпиона РПЛ
Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя РПЛ. Как поменялись шансы команд на чемпионство?
«Динамо»
По сравнению с прошлым туром шансы бело-голубых на чемпионство выросли с 0,5% до 0,9%.
«Локомотив»
Вероятность победы красно-зелёных упала с 5,3% до 3,5%.
«Спартак»
Шансы красно-белых на титул взлетели с 1,1% до 8,5%.
«Краснодар»
Вероятность чемпионства «быков» снизилась с 28,7% до 28,2%.
«Зенит»
Шансы петербуржцев на очередной титул упали с 64,3% до 58,9%.
Суперкомпьютер обновил прогноз на чемпиона РПЛ. Шансы «Зенита» снизились из-за «Спартака»?
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