Защитник выиграл серию пенальти, встав в ворота
Кубок Испании подарил нам невероятно красивую историю. 19-летний защитник помог «УД Логроньес» из четвёртой лиги выбить «Жирону» (0:0, 4:3 пен.), встав на ворота в серии пенальти!
Вынужденная замена
Поль Арнау стал главным героем кубкового матча 2-го тура с «Жироной». В дополнительное время у «УД Логроньес» травмировался вратарь, а так как замен не осталось, в ворота пришлось встать невысокому Арнау.
Настоящий герой
Парень, который особо не играл за основную команду, не только сохранил ворота «сухими» до конца игры, но и шикарно провёл серию пенальти. 19-летний защитник сумел отразить удар Кристиана Стуани! Это помогло «УД Логроньес» выйти в 1/16 финала.
Трагичная история
Драматичности этому моменту придаёт другой факт. Поль — сын Франсеска Арнау. Экс-вратарь «Барселоны» и «Малаги» покончил с собой в 2021 году, прыгнув под поезд.
19-летний защитник вытащил серию пенальти, встав в ворота в Кубке Испании
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