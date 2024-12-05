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Мем про Артёма Дзюбу: болельщики хотят вернуть Дзюбу в сборную России, флешмоб, акция

«Верни Дзюбу в сборную»: как и почему Сеть взорвалась от этого мема
Иван Бровар
Мем про Артёма Дзюбу
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Глобальный флешмоб.

Если теряетесь, когда вас называют «имба», то, видимо, отстали от современных трендов. Впрочем, как говорил Джейсон Стэйтем, учиться никогда не поздно. «Т-Банк. Возврат», верни Дзюбу в сборную» — моментально завирусившийся в рунете мем. Пользователи повторяют его, и, конечно, придумывают свои вариации. А как вообще появился этот мем и что ещё предлагают вернуть юзеры?

19 ноября в Волгограде сборная России принимала команду Сирии в товарищеском матче. Болельщики нашей сборной вывесили баннер с призывом к сервису «Т-Банк. Возврат» вернуть в сборную России нападающего Артёма Дзюбу. Дело в том, что форвард «Акрона» мечтает вернуться в команду хотя бы на один матч, чтобы установить рекорд по забитым мячам. Сейчас Артём делит первую строчку в списке лучших бомбардиров в истории сборной с Александром Кержаковым — на их счету по 30 голов. Но Александр карьеру уже завершил, а вот Артём может стать лучшим.

Однако главный тренер национальной команды Валерий Карпин не видит Дзюбу в сборной: «Почему он должен получить вызов? Мы решили не приглашать возрастных игроков, на которых не сможем рассчитывать после возвращения. Всё это не стоит выеденного яйца». Позиция тренера непреклонна. Поэтому, чтобы помочь Дзюбе наконец установить рекорд, за дело взялись болельщики.

Это не первый случай, когда фанаты обращаются с призывом что-то или кого-то вернуть. Ранее похожую попытку попросить «возврат» уже делали в медиафутболе болельщики «народной команды», обращаясь к Массимо Каррере, а потом в Париже появился баннер, призывающий вернуть Матвея Сафонова в «ПСЖ». На этот раз фанаты обратились к «Т-Банк. Возврат» с просьбой вернуть Дзюбу в сборную. Это бесплатный сервис, который помогает вернуть ошибочный перевод или деньги за некачественный товар. Пока их мольбы остались неуслышанными, а тренерский штаб сборной как будто отвечает другим вирусным выражением «Галя, у нас отмена».

Но кейс с Дзюбой моментально зафорсился в Сети и породил целую волну народного творчества. Пользователи активно предлагают свои варианты, что бы они действительно хотели вернуть.

Также юзеры выдали базу про Павла Дурова и стену.

Варианты болельщиков

Варианты болельщиков

Фото: Скриншот из соцсети

У разной аудитории – разные хотелки. Например, мужчины требуют камбэка растительности на голове.

Варианты болельщиков

Варианты болельщиков

Фото: Скриншот из соцсети

Олимпийского мишку любят все. Так почему бы его не вернуть?

Варианты болельщиков

Варианты болельщиков

Фото: Скриншот из соцсети

Свои желания есть и у геймеров. Кто играл в Counter-Strike, наверняка поймёт боль тех, кто ратует за второе пришествие карты de_inferno.

Варианты болельщиков

Варианты болельщиков

Фото: Скриншот из соцсети

Варианты болельщиков

Варианты болельщиков

Фото: Скриншот из соцсети

Любители Dota сожалеют о потерянном времени.

Варианты болельщиков

Варианты болельщиков

Фото: Скриншот из соцсети

Под постами «Т-Банка» в соцсетях ожидаемо появилось множество сообщений с просьбой что-нибудь вернуть. Выбор довольно разнообразный: от музыкальных сервисов до старых сериалов. Осторожно, возможно резкое сведение олдскул.

Варианты болельщиков

Варианты болельщиков

Фото: Скриншот из соцсети

Варианты болельщиков

Варианты болельщиков

Фото: Скриншот из соцсети

Варианты болельщиков

Варианты болельщиков

Фото: Скриншот из соцсети

Из баннера болельщиков получился целый моментально завершившийся флешмоб. Возможно, Дзюба когда-нибудь вернётся в сборную и получит шанс установить рекорд. Впрочем, это уже совсем другая история.

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Новости. Футбол
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