«Цель не в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне». «ПСЖ» кардинально изменился

«ПСЖ» изменил трансферную стратегию. Ещё пару лет назад клуб каждое трансферное окно гонялся минимум за парочкой суперзвёзд. Но летнее окно 2024 года показало, что в Париже случились идеологические изменения. Это отражается и в мягком отношении к неудачам «ПСЖ» под руководством тренера Луиса Энрике. Теперь процесс стоит выше сиюминутного результата. Рассказываем, как теперь работает главный клуб Франции.

Босс «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи в ноябре прокомментировал выступление команды в сезоне.

Нассер Аль-Хелаифи президент «ПСЖ» «Хочу сказать одно: мы выходим на каждый матч, чтобы выиграть. У нас молодая команда. Мы должны быть реалистами. У нас есть опытные игроки, а также молодые. Цель не в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне, а в том, чтобы сохранить свой стиль. По моему мнению, сейчас у нас лучший тренер мира. Он строит проект на будущее. Результаты важны, но мы по-прежнему сосредоточены на нашем проекте».



До 2024 года «ПСЖ» стабильно совершал топ-трансферы. Это касалось либо суммы сделки, либо статуса переходящего футболиста. Неймар за € 222 млн, Килиан Мбаппе за € 180 млн, Лионель Месси, Серхио Рамос и Джанлуиджи Доннарумма как свободные агенты, Ашраф Хакими за € 68 млн и бешеная кампания лета 2023-го на € 450 млн. Однако «ПСЖ» всё никак не удавалось добраться до заветной Лиги чемпионов. А суперзвёзды вносили дисбаланс в команду. Это касалось как действий на поле (трио Мбаппе – Месси – Неймар отдыхало при обороне, за них трудились другие), так и внеигровых моментов (карнавалы Неймара, сага Мбаппе с «Реалом», конфликты Месси с руководством). «ПСЖ» просто устал вкладываться в элитных футболистов без нужной отдачи. Брать Лигу 1 и Кубок Франции клуб мог бы и своим вторым составом.

Уход Мбаппе в «Реал» стал точкой невозврата. L’Equipe в мае 2024-го сообщил: «ПСЖ» принял новый подход к трансферной политике. Он заключается в построении молодой команды с футболистами без большого эго. Тренер Луис Энрике – один из самых догматичных в Европе, поэтому он идеально подходит для подобного строительства. Испанец отдаст приоритет менее талантливому, но более работоспособному и командному футболисту.

Первые весточки стратегии «ПСЖ» проявились ещё летом 2023-го, но тогда клуб тратил огромные суммы на замену Месси и Неймара. А в июне-августе 2024 года обновлённый проект уже окончательно запустился.

«Ходит много слухов об игроках, но мы предельно ясны. У нас одна из самых молодых команд в Европе, если не самая молодая. Мы строим команду на будущее совместно с нашим потрясающим тренером. У нас есть долгосрочный план. Наши игроки едины, мы обладаем фантастическим составом с прекрасной атмосферой. В СМИ всегда ходят слухи. Конечно, газеты нужно продавать. Но я верю в наш проект, систему, тренера и план», – заявил Нассер Аль-Хелаифи.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи Фото: Alex Grimm/Getty Images

Советник президента «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш запустил процесс перестройки в июне. Конечно, парижане придерживаются сбалансированного подхода. Если на рынке окажется топ-игрок за приемлемую сумму, то «ПСЖ» вступит в гонку. Однако гоняться за футболистами французский гранд уже не будет. Например, СМИ приписали «ПСЖ» интерес к Мохамеду Салаху на фоне слухов о возможном уходе вингера из «Ливерпуля». Но Аль-Хелаифи уже опроверг информацию: «Это неправда. Он удивительный, фантастический игрок, но, честно говоря, мы никогда не рассматривали его кандидатуру. Мы знаем, что любой клуб хотел бы заполучить его, но эти слухи просто не соответствуют действительности».

Летом один из ведущих французских журналистов Даниэль Риоло заявил: «ПСЖ» будет вкладывать любые средства, чтобы заполучить Нико Уильямса. Когда дело доходит до денег, они всегда добиваются цели». Однако парижане не стали заваливать чемпиона Европы — 2024 огромными суммами. Клуб потратил € 50 млн на 19-летнего талантливого вингера «Ренна» Дезире Дуэ. В «ПСЖ» предпочтут взять молодого игрока (Баркола, Дуэ, Мендеша, Невеша, Ли Кан Ина) или воспитанника своей академии (Заира-Эмери), чем вливать миллионы в топ-звёзд.

Кто же пришёл в клуб в последнее трансферное окно? «ПСЖ» взял Матвея Сафонова для создания конкуренции Доннарумме. Плюс россиянин – один из самых перспективных вратарей Европы за небольшую для рынка сумму (заплатили «Краснодару» € 20 млн). Также в Париж приехали уж упомянутый выше Дуэ, 19-летний полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш (€ 60 млн) и 22-летний защитник «Айнтрахта» Вильям Пачо (€ 40 млн). Хорошие ценники за талантливых футболистов, которые в перспективе удвоят или даже утроят свою стоимость.

Вильям Пачо Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images

Ещё одна концепция парижан – универсализм. «ПСЖ» ищет футболистов, способных играть на нескольких позициях и выполнять разные функции. Например, Марко Асенсио способен выйти на обоих флангах как «ложная девятка» или атакующий полузащитник. Жоау Невеш и Витинья могут исполнить роль опорника или бокс-ту-бокса. Ли Кан Ин или Брэдли Баркола также отличаются универсальностью в атаке. Луис Энрике (как и его друг Пеп Гвардиола) любит вариативных игроков, способных играть в позиционный футбол (его основа – взаимозаменяемость футболистов).

Пока что новый подход не даёт крутых результатов. В чемпионате Франции «ПСЖ» спокойно лидирует, а вот в Лиге чемпионов испытывает проблемы. Три поражения после пяти туров и общее 25-е место – не на это рассчитывают парижане. Однако боссы клуба запаслись терпением и верой в новую стратегию. Состав «ПСЖ» – третий с конца по среднему возрасту в Лиге чемпионов (23,8 года). У «Манчестер Сити» этот показатель составляет 27,5 года, у мадридского «Реала» – 27. Так что парижанам просто нужно терпеть и работать.