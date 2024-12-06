Что стало с чемпионской игрой «Зенита»?

«Зенит» качает уже полтора года. На дистанции команда никак не нащупает уверенной или хотя бы красивой игры. Все это понимают. Но особо не говорят – ведь проблемы скрываются за полками с трофеями. Согласитесь, странно критиковать того, кто выигрывает. Хоть в последнем сезоне титул взяли во многом из-за косяков конкурентов. Однако в новом чемпионате, несмотря на трансферы Соболева, Глушенкова, Горшкова, Латышонка, Гонду, особо ничего не поменялось. «Зенит» по-прежнему неубедителен с конкурентами и нередко мучится с аутсайдерами. Но да — важнейший момент – несмотря на это, команда первая и в таблице, и по многим статистическим показателям. Но часть болельщиков точно не может быть счастлива: ведь смотреть на «Зенит» просто тяжело.

Сначала давайте откатитимся в весну-лето 2023-го. Кажется, Семак всё знал уже тогда. Помните, тогда «Зенит» провёл суперсезон с Малкомом? На финише привёз конкурентам огромные «+12», а главного тренера спрашивали о гегемонии. Из нынешнего периода и правда кажется – она всё-таки существовала. Но Семак открещивался. Может, понимал, что Малкома скоро не будет, команду ждёт очередная перестройка, с которой нужно справиться. Да, разрыв между богатыми и бедными увеличивался – и в играх с аутсайдерами должно быть проще. Но, с другой стороны, их настрой с каждым сезоном становится всё выше, а прямые конкуренты быстро подбираются.

Летом 2023-го «Зенит» сначала сделал несколько подписаний, которые себя не оправдали – Фернандес, Изидор, Коваленко. Эти парни «влились» в состав так круто, что через год о них уже никто не вспоминает. Да, тогда же был приглашён Эракович, но это скорее исключение из правил. Колбасить начало сразу: ничьи с «Ростовом», ЦСКА, поражения от «Динамо» и «Локомотива» – это только за 10 туров. Наметилась чёткая тенденция, которая актуальна до сих пор – Питеру очень сложно играть топовые матчи. Зимой – новый поток игроков: Артур, Педро, Нино, Ахметов. Однако из этой четвёрки только центральный защитник действительно стал основным.

Нино в матче за «Зенит» Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Возможно, тренерский штаб ожидал, что с прибытием новых латиноамериканцев оживут старые. Но пока мы видим только всплески от Вендела и Клаудиньо. Первый выдал шикарный старт нынешнего сезона на пару с Глушенковым. Однако потом – травма и лёгкая расфокусированность. Второй не может прийти в себя с начала чемпионата – возможно, именно поэтому в некоторых матчах Семак менял его непривычно рано. Главное же – равнозначных альтернатив в центре поля просто нет. А возможно ли купить их мотивацию, уже мало кто понимает.

Ок, мы признаем, что прошлый сезон вышел сложным. Но «Зенит» сделал выводы: новая трансферная кампания оказалась ещё мощнее (видимо, в клубе увидели главную проблему в кадрах): взяли главного ассистента прошлого сезона Глушенкова, одного из лучших вратарей – Латышонка, двух столбов, правого защитника Волкова и даже усилили полузащиту. И каким великолепным получился старт! Просто огромный диссонанс по сравнению с прошлым сезоном.

Вот только в момент, когда все стали вешать золотые медали на шеи игроков «Зенита», начались проблемы. Оказалось, уверенную игру на дистанции поддерживать сложно. Плюс травма Глушенкова поменяла всё – пришлось корректировать схему, искать спасение в Ерохине и много верить в Соболева. И пока шли разнообразные эксперименты, появились сложности не только с результатами (шесть туров «Зенит» шёл вторым), но и с игрой. Сложности, с которыми пока не получается справиться.

Да, Семак отказывается понимать, что такое «чемпионская игра». Его можно понять. Главного тренера не спросят за игру, если весной следующего года трофей привезут в Петербург. А вот если он его упустит при нынешнем футболе, то одними вопросами дело не ограничится.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Команда больше всех забивает, меньше всех пропускает. У нас больше всех побед. Это второй результат за семь лет по количеству набранных очков. Всё идет нормально. По поводу игры чемпионской мне сложно как-то разъяснить, что это значит. Что касается моментов, которые нужно улучшать в нашей игре, то мы их прекрасно знаем. Начинали одним составом, где большую роль играл Максим Глушенков, например, игра была построена по-другому. По ходу чемпионата мы поменяли немножко структуру игры, видоизменили некоторые моменты и элементы. Если говорить об оборонительных действиях, то тоже понимаем, что нам нужно улучшать. Но это все моменты, над которыми мы работаем, они всегда есть — были, есть и будут».

Однако аудиторию не обманешь: люди понимают, что у «Зенита» сильнейший состав, который собирался для уверенной победы в РПЛ. Да, титул можно завоевать и минимальными победами над «Оренбургом», «Ахматом» и Махачкалой. Однако эти же самые болельщики вправе требовать и привлекательной игры, которая мотивирует смотреть и поддерживать команду. Ресурс для этого у сине-бело-голубых точно есть.

Впереди у Семака будут зимние сборы, чтобы настроить систему и вписать тех, кто не вписался летом. Весной требований станет ещё больше, а нервозность — выше. Так что отрезок точно очень важный, и его команде нужно пройти красиво.