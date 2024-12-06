Как в этом сезоне проявляют себя бомбардиры предыдущего? Многие неприятно удивляют

А вот Холанд, Кейн и Палмер до сих пор в огромном порядке.

Один из главных признаков футбольной звезды — умение не только достичь высокой планки, но и удержать её. А как с этим у бомбардиров прошлого сезона? Близится зимняя пауза — время для промежуточных выводов подходящее. Разберём стабильность трёх лучших бомбардиров в каждой из топ-5 лиг плюс РПЛ. Статистику приводим по голам в национальных чемпионатах.

РПЛ

Матео Кассьерра, «Зенит»

Матео Кассьерра Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

В прошлом сезоне: 21 гол в 28 матчах

В этом сезоне: 6 голов в 17 матчах

Статистика колумбийца явно просела. Но это вовсе не значит, что он плох. Просто сезоном ранее Кассьерра выдал невероятный уровень реализации, а теперь забивает то, что и должен: сменил 21 гол при 13,83 xG на шесть мячей при 5,79 xG. Матео был с отрывом лучшим бомбардиром РПЛ, сейчас он не лучший даже в «Зените»: у Максима Глушенкова девять голов, да и Лусиано Гонду те же шесть мячей настрелял.

Джон Кордоба, «Краснодар»

Джон Кордоба Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

В прошлом сезоне: 15 голов в 27 матчах

В этом сезоне: 8 голов в 13 матчах

Другой колумбиец сохранил уровень. И даже чуть поднял его: в предыдущем сезоне на гол у Кордобы в среднем уходила 161 минута, в этом — 141. В последних трёх матчах (с «Рубином», «Химками» и «Спартаком»), впрочем, голевое чутьё у Джона не сработало. Но в начале 2024 года он неплохо раззабивался, забив шесть раз в шести весенних матчах. Повторит в 2025-м?

Константин Тюкавин, «Динамо» Москва

Константин Тюкавин Фото: Пресс-служба ФК «Динамо»

В прошлом сезоне: 15 голов в 30 матчах

В этом сезоне: 5 голов в 17 матчах

Нынешний сезон складывается для Тюкавина, как и для всего «Динамо», непросто. И это взаимосвязано. В случае с Константином следует обратить внимание и на количество голевых передач: в РПЛ-2023/2024 их было девять, сейчас — лишь одна. В последних пяти матчах РПЛ у него нет результативных действий, и ведь соперники не были топовыми: «Химки», «Ростов», «Пари НН», «Факел», «Ахмат». Зимняя пауза явно придётся кстати.

АПЛ

Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити»

Эрлинг Холанд Фото: Getty Images

В прошлом сезоне: 27 голов в 31 матче

В этом сезоне: 12 голов в 14 матчах

Голевая машина что тогда, что сейчас, что вообще всегда. Даже в нынешнем сезоне Холанд остаётся вторым бомбардиром АПЛ вслед за встретившим вторую молодость Мохамедом Салахом, хотя у норвежца уже есть две трёхматчевые серии без забитых мячей. Просто в первых четырёх турах он отличился аж девять раз. «Манчестер Сити» приходит в себя после серии неудач. Значит, не заставят себя ждать и голы Эрлинга.

Коул Палмер, «Челси»

Коул Палмер Фото: Getty Images

В прошлом сезоне: 22 гола в 34 матчах

В этом сезоне: 9 голов в 14 матчах

Здесь можно ограничиться одним предложением: «Палмер прекрасен». Коул тащил проблемный прошлогодний «Челси», что уж говорить про роль лидера в преобразившейся команде Энцо Марески. Да, тогда на гол у него уходило 119 минут, сейчас чуть больше — 134. Однако не стоит забывать, что в сезоне-2023/2024 у него девять удачных подходов к «точке», теперь — только один.

Александер Исак, «Ньюкасл»

Александер Исак Фото: Justin Setterfield/Getty Images

В прошлом сезоне: 21 гол в 30 матчах

В этом сезоне: 5 голов в 12 матчах

Исак начал сезон слабовато, но постепенно прибавляет. Чего только стоит трёхматчевая голевая серия, когда швед поочередно забивал «Челси», «Арсеналу» и «Ноттингем Форест». Да и «Ливерпулю» в последнем матче он тоже забил. Такими темпами не за горами переезд в команду посильнее «Ньюкасла» — не зря в СМИ то и дело мелькают слухи про трансфер Александера то в «Барселону», то в «Арсенал».

Ла Лига

Артём Довбик, экс-«Жирона»

Артём Довбик в «Жироне»/в «Роме» Фото: Getty Images

В прошлом сезоне: 24 гола в 36 матчах

В этом сезоне за «Рому»: 4 гола в 13 матчах

Уже сейчас понятно, что Довбик сделал неправильный выбор: трансферу в «Атлетико» предпочёл переезд в Рим. Пока мадридцы борются за чемпионство, «Рома» проваливает сезон. А результативность Артёма и близко не та, что была в Испании. За «Жирону» он слегка превзошёл планку ожидаемых голов: 24 мяча при 22,05 xG. В новом же клубе не дотягивает до неё: четыре гола при 5,63 xG. Что ж, зато пожил в Риме.

Александр Сёрлот, экс-«Вильярреал»

Александр Сёрлот в «Вильярреале»/в «Атлетико» Фото: Getty Images

В прошлом сезоне: 23 гола в 34 матчах

В этом сезоне за «Атлетико»: 6 голов в 15 матчах

Как раз Сёрлот и пополнил состав «Атлетико», когда это отказался сделать Довбик. И в первое время у него совсем не шло: забил не чужому для себя «Вильярреалу», а потом промолчал в восьми матчах подряд. И всё же вспомнил, что такое быть бомбардиром, отличившись пять раз в шести играх. Причём в пяти матчах он выходил на замену. Вот вам и мадридский джокер. Видимо, берёт пример с земляка Уле-Гуннара Сульшера.

Джуд Беллингем, «Реал»

Джуд Беллингем Фото: Getty Images

В прошлом сезоне: 19 голов в 28 матчах

В этом сезоне: 4 гола в 11 матчах

Статистика Беллингема после переезда в Мадрид была аномальной. За обожающую атаковать дортмундскую «Боруссию» в Бундеслиге он выбивал максимум восемь голов, а тут сразу 19. Если бы не травмы, Джуд вполне мог бы стать лучшим бомбардиром Ла Лиги. В этом сезоне он долго не забивал, однако в последних четырёх матчах неизменно отличается. Самое время — когда у «Реала» большие трудности.

Серия А

Лаутаро Мартинес, «Интер»

Лаутаро Мартинес Фото: Getty Images

В прошлом сезоне: 24 гола в 33 матчах

В этом сезоне: 5 голов в 11 матчах

В трёх подряд сезонах Серии А Лаутаро отличался минимум 21 раз. В нынешнем суперсерия, вероятно, прервётся. Поверили бы полгода назад, что больше аргентинца начнут забивать Мойзе Кин и Валентин Кастельянос? Вряд ли. Роль главного бомбардира «Интера» с девятью голами взял на себя Маркус Тюрам. Мартинес пока что находится в его тени. Пять голов в 11 матчах — хороший уровень. Просто от топ-форварда вроде Лаутаро ждёшь куда большего.

Душан Влахович, «Ювентус»

Душан Влахович Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

В прошлом сезоне: 16 голов в 33 матчах

В этом сезоне: 6 голов в 12 матчах

Главные бомбардирские годы Влаховича прошли в «Фиорентине», когда он в двух сезонах Серии А сыграл 58 раз и забил 38 мячей. В «Ювентусе» средняя результативность Душана просела, так что его нынешние шесть голов, из которых три с пенальти, откровением не стали. Ещё и травмы сильно мешают: серб за практически три года в Турине пропустил суммарно 21 игру. Впрочем, это хроническая беда «Юве».

Виктор Осимхен, экс-«Наполи»

Виктор Осимхен «Наполи»/«Галатасарай» Фото: Getty Images

В прошлом сезоне: 15 голов в 25 матчах

В этом сезоне за «Галатасарай»: 6 голов в 8 матчах

Трансфер совсем не в «Галатасарай» мы ждали от Осимхена. Но это лишь временный вариант, чтобы после конфликта с руководством «Наполи» его не сгноили в дубле. Виктор показывает вероятным работодателям: я по-прежнему в форме и не разучился забивать, топ-клубы, смело меня берите. Нигериец отстаёт от лучшего бомбардира турецкого чемпионата Чиро Иммобиле из «Бешикташа» на три гола. При этом Осимхен провёл на четыре матча меньше.

Бундеслига

Гарри Кейн, «Бавария»

Гарри Кейн Фото: Getty Images

В прошлом сезоне: 36 голов в 32 матчах

В этом сезоне: 14 голов в 12 матчах

С Кейном всё предельно ясно: он приехал уничтожать Бундеслигу — он её и уничтожает. В прошлом сезоне его голевых подвигов для чемпионство не хватило, и вновь пошли разговоры о бестрофейном проклятии Гарри. Но теперь едва ли что-то помешает англичанину завоевать салатницу. Особенно с учётом того, что на гол у него в среднем уходит каких-то 69 минут. Это с отрывом лучший показатель в топ-лигах.

Серу Гирасси, экс-«Штутгарт»

Серу Гирасси в «Боруссии» Д/«Штутгарте» Фото: Getty Images

В прошлом сезоне: 28 голов в 28 матчах

В этом сезоне за «Боруссию» Д: 6 голов в 9 матчах

Здесь история та же, что и у Кассьерры: аномальный сезон сменился обычным: было 28 голов при 23,51 xG, стало шесть мячей при 6,90 xG. Это вполне можно списать на адаптацию в новой команде. К тому же с июля по сентябрь Гирасси залечивал травму колена и пропустил предсезонку. При таком раскладе даже удивительно, что он лучший бомбардир дортмундцев и держится в топ-10 забивак Бундеслиги.

Луа Опенда, «Лейпциг»

Луа Опенда Фото: Cathrin Mueller/Getty Images

В прошлом сезоне: 24 гола в 34 матчах

В этом сезоне: 5 голов в 12 матчах

В этом сезоне бельгиец пока не так результативен, как в предыдущем. В последних четырёх матчах он ушёл с поля без гола — не забил обеим «Боруссиям», «Хоффенхайму» и «Вольфсбургу». Итог — всего одно очко для «Лейпцига». Был и нереализованный пенальти на старте Бундеслиги с «Унионом», что стоило его команде победы. Не самое яркое резюме, но на спаде в целом весь «Лейпциг».

Лига 1

Килиан Мбаппе, экс-«ПСЖ»

Килиан Мбаппе «ПСЖ»/«Реал» Фото: Getty Images

В прошлом сезоне: 27 голов в 29 матчах

В этом сезоне за «Реал»: 8 голов в 14 матчах

Когда Мбаппе перебрался в Испанию, казалось, «Реал» сорвал джек-пот: подписали, возможно, главного таланта поколения, ещё и без компенсации для «ПСЖ». Реальность оказалась суровее. Килиан тяжело осваивается на новом месте: то постоянно в офсайды забирается, то по пустым воротам мажет. Понятно, что в Лиге 1 забивать проще, но разница ожидаемых и реальных голов говорит о многом: 27 голов при 21,30 xG во Франции против восьми мячей при 11,99 xG в Мадриде. На фоне высоких ожиданий к нападающему появляется ещё больше вопросов.

Александр Ляказетт, «Лион»

Александр Ляказетт Фото: Ian MacNicol/Getty Images

В прошлом сезоне: 19 голов в 29 матчах

В этом сезоне: 5 голов в 12 матчах

Сделай мы данный материал на неделю раньше, написали бы о стагнации Ляказетта. А тут он взял и прибил хет-триком «Ниццу». На самом деле, 33-летний ветеран по-прежнему способен выдать топ-матч, тем не менее спад у него реально есть: в прошлом сезоне ощутил вторую молодость и выдал 19 голов при 14,31 xG, в нынешнем же у него только пять мячей при 7,23 xG. Годы неумолимо берут своё.

Джонатан Дэвид, «Лилль»

Джонатан Дэвид Фото: Ahmad Mora/Getty Images

В прошлом сезоне: 19 голов в 34 матчах

В этом сезоне: 9 голов в 13 матчах

Дэвид и в этом сезоне один из лучших в Лиге 1: его лишь на один гол опережает Брэдли Баркола из «ПСЖ». Не зря Джонатана сватают в «Баварию» и «Барселону». Это его пятый сезон за «Лилль», и он уже настрелял за него 80 голов только в чемпионате, а всего их набралось 99. Космические цифры для 24-летнего футболиста, ещё и не из клуба-гегемона. Канадец явно заслуживает пойти на повышение.