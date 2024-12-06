Топ-вывески в Англии и Роналду против Бензема. 11 главных матчей уикенда

Впереди выходные, и вы наверняка проведёте их ярко. Почему? Да хотя бы потому, что как может быть иначе с множеством топ-матчей? Осталось только определиться, какой из них вы ждёте больше всего, и составить рейтинг. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.