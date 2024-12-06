Топ-вывески в Англии и Роналду против Бензема. 11 главных матчей уикенда

Впереди выходные, и вы наверняка проведёте их ярко. Почему? Да хотя бы потому, что как может быть иначе с множеством топ-матчей? Осталось только определиться, какой из них вы ждёте больше всего, и составить рейтинг. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Аталанта» – «Милан»: пятница, 6 декабря, 22:45
Интрига: миланцы окончательно вылетят из чемпионской гонки?
В Италии небывалая плотность: шесть лучших команд разделяют всего шесть очков. К «Милану» это не относится — уж больно он нестабилен. Если красно-чёрные проиграют «Аталанте», о золотых медалях, кажется, можно будет забыть. Все предпосылки к этому есть: у бергамасков восемь побед подряд во всех турнирах, а серия без поражений насчитывает уже 13 матчей.
«Тоттенхэм» – «Челси»: воскресенье, 8 декабря, 19:30
Интрига: чем завершится лондонское дерби?
«Челси» впечатляет. Последний раз в АПЛ команда Марески проигрывала ещё в конце октября (да и то «Ливерпулю»), а сейчас побеждает уже в трёх матчах кряду. У «Тоттенхэма» всё сложнее: была победа над «Сити» в гостях (те самые 4:0), но дальше – ничья с «Фулхэмом» и поражение от «Борнмута». У хозяев слишком много травм. Однако это не отменяет главный парадокс «шпор» в сезоне: могут обыграть любого фаворита, а потом раздать очки середнякам. Сработает ли эта схема здесь?
«Эвертон» – «Ливерпуль»: суббота, 7 декабря, 15:30
Интрига: воскресший аутсайдер отберёт очки у лидера?
Глядя на таблицу, легко заранее записать в проигравшие «Эвертон». Но не всё так однозначно. Во-первых, команда воскресла после пяти матчей без побед и уничтожила «Вулверхэмптон» — 4:0. Во-вторых, «ириски» уже не первый год сражаются за выживание и всё равно умеют удивлять в ливерпульском дерби: в апреле этого года победили всухую — 2:0, осенью 2022-го также не пропустили — 0:0.
«Наполи» – «Лацио»: воскресенье, 8 декабря, 22:45
Интрига: «Наполи» возьмёт реванш?
В четверг «Лацио» уверенно выбил команду Конте из Кубка Италии – 3:1. Теперь у «Наполи» есть шанс взять реванш. И остаться на первой строчке – сейчас у команды 32 очка, а у «Лацио» – 28. В Италии всё так плотно, что этот матч может ещё сильнее закрутить чемпионскую интригу. Либо победа неаполитанцев отцепит от группы лидеров римлян. Впрочем, предсказывать, как закончится матч, тут не возьмёмся.
«Фулхэм» – «Арсенал»: воскресенье, 8 декабря, 17:00
Интрига: «Арсенал» приблизится к «Ливерпулю»?
Команда Артеты, кажется, выходит из мини-кризиса. «Канониры» разнесли «Вест Хэм» — 5:2, а потом спокойно обыграли «МЮ» — 2:0. Но и «Фулхэм» сейчас хорош: ничья с «Тоттенхэмом» и уверенная победа над «Брайтоном». Так что да — гости тут фавориты, но вряд ли всё будет слишком просто.
«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест»: суббота, 7 декабря, 18:00
Интрига: «Юнайтед» оправится после оплеухи от «Арсенала»?
«Манчестер Юнайтед» съездил на «Эмирейтс» и на фоне «Арсенала» выглядел командой из нижней части таблицы — 0:2. Собственно, как и в реальности. Просто с ней до сих пор непросто свыкнуться. Рубен Аморим впервые проиграл в Англии, а тут ещё и злые «лесники» на подходе — с тремя поражениями в четырёх последних матчах. Чьё желание реабилитироваться окажется сильнее?
«Жирона» – «Реал» Мадрид: суббота, 7 декабря, 23:00
Интрига: «Реал» вообще собирается бороться за золото?
«Барселона» сделала столько подарков конкурентам, что грех ими не воспользоваться. Что ж, «Реал» грешен. Но отставание в четыре очка — с учётом отложенного матча — всё ещё вполне рабочее. Однако «Жирона» сейчас на ходу: после смазанного старта взяла 10 очков в последних четырёх матчах. Почему бы ей и нестабильных мадридцев не притормозить на радость каталонским соседям?
«Бетис» – «Барселона»: суббота, 7 декабря, 18:15
Интрига: «Барса» окончательно вышла из кризиса?
Одно очко в трёх матчах, пусть и с учётом странного судейства с «Реалом Сосьедад» (0:1), — мало для кого угодно. Тем более для «Барсы». Оторваться получилось на бедолагах из «Мальорки» — 5:1. Будет ли против «Бетиса» сложнее? Спорный вопрос. Севильцы и в таблице ниже, и четыре раза подряд победить не смогли. Значит, впереди ещё один разгром? С другой стороны, каталонцам точно не получается похвастаться стабильностью.
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»: суббота, 7 декабря, 18:00
Интрига: «Сити» точно оправился после череды неудач?
«Манчестер Сити» наконец-то ожил — теперь можно не считать его количество поражений подряд, ведь оказался разгромлен не самый слабый «Ноттингем Форест» (3:0). Против «Кристал Пэлас» должно быть ещё проще, ведь лондонцы борются за сохранение прописки в АПЛ. Вот только хозяева, даже находясь на 17-м месте, пропустили меньше чемпионов страны (18 против 19 голов). Будет непросто.
«Аль-Иттихад» – «Аль-Наср»: пятница, 6 декабря, 20:00
Интрига: Бензема против Криштиану.
Тот случай, когда стоит отвлечься от названий команд и сконцентрировать своё внимание на их футболистах. С одной стороны — Криштиану Роналду, Садио Мане, Марсело Брозович, Эмерик Лапорт и Андерсон Талиска. С другой — Карим Бензема, Н'Голо Канте, Фабиньо, Мусса Диаби, Уссем Ауар и прочие-прочие. Да, составы разбавляют не самые сильные саудовцы, но как проигнорировать дуэль Роналду и Бензема?
«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Нью-Йорк Ред Буллз»: воскресенье, 8 декабря, 00:00
Интрига: Ройс наконец-то выиграет трофей?
Для нейтрального зрителя из России участие в решающем матче МЛС «Интера» с Лео Месси и Луисом Суаресом или «Атланты» с Алексеем Миранчуком вызвало бы куда больший интерес. Тем не менее за финалистов тоже играют звёзды: в «Лос-Анджелес Гэлакси» как никогда близок к чемпионству Марко Ройс, а помешать ему попытается старый соперник по Бундеслиге Эмиль Форсберг из «Нью-Йорк Ред Буллз». И наш старый знакомый Сандро Шварц.