«В Питере мне кричали: «Ваня, вернись!» Первое большое интервью с Сергеевым после «Зенита»

Правило «бывших» в полной мере сработало в игре «Зенит» — «Крылья Советов». Иван Сергеев тяжело начинал сезон в Петербурге, натужно стартовал в уже почти родной Самаре. Зато в первый же приезд на «Газпром Арену» гостем выдал матч года! В интервью «Чемпионату» нападающий поделился эмоциями от своего питерского перформанса, приоткрыл обстоятельства ухода из «Зенита» и сообщил пару удивительных фактов о себе. Читаем!

«Против «Зенита» получилось выдать матч года»

– Непривычно было выходить гостем на поле, где ещё в августе играл за «Зенит» против «Спартака»? Что-то в душе шевельнулось?

– Я бы не сказал, что непривычно. Наоборот, было радостно вернуться в Питер, на один из лучших стадионов. В «Зените» у меня осталось очень много друзей. Когда забил гол и на стадионе объявили мою фамилию, болельщики хлопали. Это мне особенно запомнилось.

– А как в целом трибуны встретили? Были одобрительные или злые выкрики?

– Плохих точно не было. Слышал только хорошее. Болельщики махали и кричали: «Ваня, вернись!» или «Ваня — молодец!». Очень тепло встретили.

Иван Сергеев Фото: pfcks.ru

– Кто-то из персональных болельщиков был на «Газпром Арене»?

– Были друзья и родные. Но повторюсь: я провёл в «Зените» 2,5 года. Много кого знаю. И слышал только самые приятные слова с трибун.

– Нездоровая шумиха вокруг «Крыльев» в последние дни угнетала или, наоборот, только подстегнула?

– Мы – одна команда. Не обращаем внимание на то, что происходит вокруг. Все друг за друга бьёмся. И игра это показала. Победа над «Зенитом» — заслуга всей команды.

– В какой-то степени и за тренера бились?

– И за тренера, и за клуб, и за себя. Это полностью командная победа. Все очень рады. Тем более что обыграли чемпиона России.

– Осинькин — особенный для тебя тренер?

– Да, это тот человек, который раскрыл меня. При нём я забивал, устанавливал рекорды. Могу только поблагодарить его.

– Ты как будто специально ждал «Зенит», чтобы выдать лучший матч в этом чемпионате?

– Этот год был очень тяжёлым для меня. Весной мало играл, в Самаре долго не забивал. Никак не могло меня прорвать. Не знаю, с чем это связано. Так же тренируюсь, отдаюсь полностью. Но даже у великих игроков бывают такие застои. Я спокойно к этому отношусь и работаю каждый день на тренировках. Отпустил ситуацию. Соглашусь, что против «Зенита» получилось выдать, наверное, матч года. Приятно было сделать дубль, хотя мог и хет-трик оформить.

– Иван Олейников признался, что раз пять пересматривал свой гол «Зениту». А ты — свои?

– Один раз посмотрел, и всё. Потом по телевизору видел пару раз моменты. Но в целом не смотрю забитые голы.

– Какой из двух мячей доставил больше удовольствия?

– Второй. Очень хорошая передача прошла от Коли Рассказова. Он заметил, что я бегу за спину, и дал верхом. Я видел, что вратарь выходит, и мне оставалось только мимо него пробить.

– О чём думал, когда бежал на эту длиннющую диагональ?

— Никаких мыслей не было. Когда бежал, видел, что Адамов выходит на меня. Нужно было только пробить головой. Если бы он оставался в воротах, мяч ещё надо было бы принять. Но и передача хорошая вышла, и момент в целом удачный получился.

– «Крылья» умышленно упростили игру под «Зенит», стали больше использовать длинные передачи?

– Да, второй тайм это показал. Против «Зенита» всегда тяжело играть. Особенно в гостях. Они доминируют весь матч. И то, что мы забили три гола и потом действовали на контратаках — тоже футбольная тактика. В этом ничего плохого нет.

Радость «Крыльев» после победы над «Зенитом» Фото: pfcks.ru

– Отсутствие Эраковича немного облегчило вам задачу? Из центральных защитников он самый быстрый в «Зените»?

– А там без разницы, кто будет играть. Со всеми тяжело — это «Зенит». Самый быстрый у них, наверное, Нурик [Алип]. У него очень высокая скорость, он хорош в борьбе.

«Семак сказал: «Молодец»

– Заранее решил не праздновать голы «Зениту»?

– Я вообще не праздную голы в ворота бывших команд. Когда забивал «Крыльям» за «Зенит», тоже не отмечал. У меня есть свои человеческие качества, уважение, и я этого придерживаюсь.

– Вспомнишь, когда в последний раз два забивал в РПЛ?

– Мне кажется, в матче с «Уралом». Вышел на замену при счёте 0:0, тогда тоже забил головой и после прострела. К сожалению, хет-трика в Премьер-Лиге пока не было — только дубли.

– Обидно, что в концовке хет-трик не случился?

– Обидно было, что не забил. Потому что понимал, что это мой шанс увеличить счёт. Но уже было очень тяжело — набегался, потратил много сил. Из последних сил рванул. Если бы силы были, наверное, раньше пробил бы. Ну и Адамов хорошо сыграл. Ничего страшного, что не забил. Что есть, то есть. Главное, что выиграли.

– Не знаешь, «Зенит» не пытался договориться с «Крыльями» о твоём неучастии в матче?

– Нет, не было такого. Я же не в аренде. Ушёл полноценным трансфером.

– Ребята из «Зенита» не выговаривали в шутку после матча?

– Нет, подошли, пожелали удачи, и всё.

– А с Семаком перекинулся парой слов?

– До и во время матча – нет. Увидел его после игры на парковке. Он подошёл ко мне, сказал: «Молодец». Мы обменялись парой фраз, пожелали друг другу удачи. У меня остались хорошие отношения с ним. Никаких обид нет.

– Дзюба, уйдя из «Зенита», не скрывал обиды на Семака. У тебя такого нет?

– Нет, такого нет.

Сергей Семак и Иван Сергеев в «Зените» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– А как вы вообще попрощались? Был разговор?

– У меня была последняя тренировка, когда я уже понимал, что уезжаю. Просто пожелали друг другу удачи, и всё. Это футбольный мир, так что в этом нет ничего такого.

«Приятно, что получилось выиграть всё в России»

– За вторую половину лета у тебя три выхода за «Зенит» в чемпионате в сумме на 20 минут. Понимал, отчего такое недоверие?

– Честно, нет. Не было какого-то недоверия или чего-то такого. Сколько времени мне давалось, я пытался по максимуму его использовать. Будь это 5, 10 или 20 минут, ты всё равно должен всегда пользоваться шансом.

– Когда пришло окончательное понимание: пора?

– Какого-то поворотного момента не было. И я никогда не заводил разговор, что хочу уйти.

– Значит, инициатива исходила от клуба?

– Честно сказать, даже не знаю, чья это была инициатива. Это футбол, а я профессионал. Я не расстроился, никаких обид нет. Если так получилось, значит, так надо. И сейчас я в «Крыльях». Можно сказать, вернулся домой.

– Неужели из «Зенита» не было вариантов рвануть за границу?

– Может, я и хотел бы попробовать, но вариантов не было.

– В любом случае в Питер не зря съездил?

– Ну конечно. Когда меня приглашали в «Зенит», хотел доказать именно себе, что я что-то могу. И если бы отказался, то второго шанса бы не было. Думаю, много пользы принёс команде — как за пределами, так и на поле.

– Семь трофеев за два с половиной года — повод для гордости?

– Очень приятно, что получилось выиграть всё в России. Это большая заслуга и «Зенита», и других команд, в которых я играл. Выигрывать всегда приятно.

Юрий Горшков и Иван Сергеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Самый счастливый момент — «золотой» гол «Спартаку»?

– Наверное, да, гол «Спартаку», когда завоевали вторую звезду. И, наверное, финал Кубка России, потому что мне оставался один трофей. Был шанс выиграть его с «Крыльями», но тогда мы уступили «Локомотиву». При счёте 0:1 с «Балтикой» мелькнула мысль: «Неужели опять упущу момент?» Спасибо Алипу, что забил на 90-й минуте тот гол.

– Единственное упущение — так и не поиграл в еврокубках?

– Наверное, да. Хотелось бы поиграть. Я застал только одну игру с «Бетисом». Думаю, каждый футболист в детстве мечтает поиграть за сборную и против других иностранных команд, мировых звёзд.

– Есть надежда, что еврокубки у тебя ещё все-таки будут?

– Дай бог. Верю в это.

– Что ещё тебе дали эти два с половиной года?

– Во-первых, я приобрёл колоссальный опыт. Новых друзей тоже, очень хороших. Тот же Дима Чистяков. Мы по сей день очень близко общаемся. Наверное, самое главное – это опыт. Как ни крути, «Зенит» на данный момент лучший клуб в России. Он многое мне дал и многому научил.

– То есть твои симпатии и в новой этой чемпионской гонке неизменны?

– Да. Но в первую очередь буду болеть за «Крылья».

– В этом сезоне «Крылья» вряд ли уже включатся в «золотую» гонку.

– Это да.

– Допускаешь, что ещё вернёшься в Петербург?

– Не знаю, футбол покажет. Я уже не юный — 30 лет в следующем году. Поэтому не знаю, как сложится карьера дальше. Посмотрим. Хочется приносить пользу везде, где бы ни играл.

«Противопоставления Соболеву? Пока я не забивал, об этом никто не говорил»

– В последние дни часто звучат противопоставления Сергеева Соболеву. Как воспринимаешь их?

– Я же ничего особо не читаю, не смотрю. Как-то отвык от этого давно. И что там говорят, пишут — это мнение экспертов, их работа. А я делаю свою. В первую очередь мне нужно думать о себе и приносить пользу клубу.

– Но приятно, что эти сравнения оказываются в твою пользу?

– Приятно, конечно, когда о тебе говорят. Но пока не забивал, об этом никто не говорил. Так что, как я уже сказал, у меня нет никаких обид. И кто там что говорит — это, повторюсь, их мнение. Я просто делал работу, доказывал именно себе, что могу забивать, что от меня и требуют в «Крыльях». Стараюсь это делать. Да, может, не так, как раньше: где-то есть невезение, какие-то другие проблемы. Но я не останавливаюсь.

– Обычно нападающие любят посвящать особенно важные голы кому-то из близких. У тебя такого не было сейчас?

– Нет. Это просто как глоток воздуха был. Понимал, что давно не забивал, а тут получилось забить два, и я был очень рад.

– С чем связываешь то, что забил только в шестом матче за «Крылья»?

– Я давно не играл полноценные матчи, а тут доверие Витальевича. Конечно, его хочется оправдать. Может, где-то на эмоциях перегорел, от осознания, что от меня требуют. Плюс у нас есть какие-то проблемы. Может, совокупность всего сказалась.

«Пишут и говорят, что Дзюба непростой человек, а для меня он простой»

– Эта серия не давила на тебя?

– Я потом отпустил ситуацию. Понимал, что в первую очередь надо побеждать, потому что идём не на самом хорошем месте. Без разницы, буду забивать я или мои партнёры, самое главное — выигрывать и уходить от зоны вылета и стыков. Давления никакого не было, меня все поддерживают, даже в моменте с незабитым пенальти «Акрону». Тот же Дзюба после игры подошёл и сказал: «Не расстраивайся и не зацикливайся. Голы придут, делай свою работу».

– У вас с ним такие добрые отношения?

– Да. Не зря он сейчас идёт на лучшего бомбардира в истории. Сколько раз друг против друга играли — всегда приветствуем друг друга, болтаем. Артём может что-то подсказать — у него же огромный опыт. У нас с ним хорошие отношения.

– Далеко не каждый может сказать, что у него хорошие отношения с Дзюбой.

– Пишут и говорят, что он непростой человек, а для меня он простой. С ним есть о чём поговорить, и он может подсказать.

«Верю, что у «Крыльев» всё будет хорошо»

– Объясни, как можно было взять 13-й номер? Ты совсем не суеверный?

– Какой был, такой и взял. 33-й был занят, сказали: никак нельзя получить. На выбор оставалось мало номеров. Когда увидел, что 13-й свободный, взял его. Я и в сборной под ним играю. Вообще не задумывался о том, что это «плохое» число. Не номер играет на поле, а футболисты.

– У тебя с «тройкой» связаны какие-то воспоминания?

– Как-то так пошло. Нравится 33-й номер, под ним ещё в «Строгино» играл. Мало кто берёт его, так что часто он свободен. Не знаю, с чем тройки связаны.

– Сильно изменились «Крылья» за два с половиной года?

– Иностранцев больше стало. А глобально ничего не поменялось. Я вернулся как к себе домой. До этого был в клубе полтора-два года. Самара мне очень много дала. Не было никаких проблем ни за пределами поля, ни в игре. Я знал требования Витальевича. Команда продолжает играть в быстрый футбол. Понятно, что воспитывают много игроков, которые потом уходят в топ-клубы. Осинькин их развивает. Это его заслуга.

– Как должен закончиться этот сезон, чтобы ты был доволен? Место в таблице, голы?

– Хочется, чтобы команда осталась, не вылетела и чтобы всё наладилось и было хорошо как у меня, так и у команды.

– Губернатор обозначил место в восьмёрке. Оно реально?

— Думаю, да. Реально по игре. С тем же ЦСКА мы хорошо играли, но упустили победу. Повторюсь — играть можно со всеми, что мы и показали с «Зенитом».

– Уверен, что у «Крыльев» всё будет благополучно, учитывая последние события?

–Да, я верю в это и надеюсь. «Крылья» — команда с традициями. Тут играло много хороших футболистов, в Самаре особая атмосфера — очень много болельщиков ходит и переживает.

«Осталось стать лучшим бомбардиром РПЛ и Кубка России»

– Ты давно не становился лучшим бомбардиром. Ещё есть такие амбиции?

– Конечно! У меня получилось выиграть все трофеи в России, стать лучшим бомбардиром во Второй и Первой лигах. Осталось в РПЛ и Кубке стать лучшим. В Кубке мне не хватает четырёх-пяти голов. Амбиции есть, постараюсь всё для этого сделать.

– А сборная — стимул?

– Конечно! Последние разы не вызывали, потому что у меня были микротравмы. Играл за клуб на уколах — болела связка в колене. Жалко, что не вызвали — для меня честь играть за сборную. Готов выкладываться за неё, какая бы ни была ситуация. Всегда хочется играть.

Иван Сергеев в национальной команде России Фото: РФС

– Даже против Брунея?

– Да.

– В 2025-м сборной обещают более статусных соперников — Нигерию, Эквадор.

– Интересно было бы с ними сыграть. Думаю, всё потихоньку будет возвращаться. Дай бог, в скором времени нас допустят до еврокубков, и наша сборная сможет играть отборочные матчи.

– О большом турнире ещё мечтаешь?

– Да, хотелось бы сыграть на чемпионатах Европы и мира. Думаю, такое у каждого футболиста есть. Надеюсь, всё наладится.

– Топ-3 лучших российских футболиста 2024 года по твоей версии?

– Миранчук, Головин — они играют в топовых клубах, Алексей еврокубок взял с «Аталантой». А третьим назову Глушенкова. Макс по потенциалу хороший футболист. Когда только пришёл в команду, в Суперкубке забил два гола. Он очень талантливый и доказывает это.

«Соцсетей не веду, и машины у меня нет»

– Тебя реально нет в соцсетях?

– Реально. Я не веду никакие соцсети. Не моё.

– Разве так бывает сегодня?

– Бывает. У меня и машины нет.

– Это как?

– Ну вот так — спокойно могу передвигаться на такси или пешком.

– А с чем это связано?

– Нет желания водить, и всё. Даже когда получил хорошие деньги, сказал, что сначала куплю квартиру. Многие футболисты, получая хорошую зарплату, покупают машину, но у меня такого нет. Приобрёл квартиру в Питере.

– Душой к Питеру прикипел?

— Не сказал бы так, но для меня это приобретение, вложение. Не знаю, как будет дальше в моей жизни. Может, буду там жить, а может, уеду в родной Череповец.

Иван Сергеев Фото: pfcks.ru

– В Москве ничего не держит?

– А сколько я в «Строгино», «Торпедо» играл? Лет семь. Тоже хороший город, большой. Но там пока ничего нет.

– В метро иногда спускаешься?

– Да, в Питере и Москве ездил.

– С твоей внешностью наверняка узнавали?

– Есть такое. Когда куда-то выходишь, нечасто, но подходят люди, фотографируются. В Самаре постоянно узнают.

– И всё же, почему из соцсетей удалился? Был хейт?

– А какой хейт может быть? Люди, которым нечего делать, пишут всякое. Мне это неинтересно.