Четыре прорыва «Спартака». Эти футболисты при Станковиче заиграли в свой лучший футбол

Первую часть сезона РПЛ в зависимости от результатов 18-го тура «Спартак» может завершить как в двух очках от лидера, так и в восьми. Одна игра повлияет на то, как будут оценивать итоги работы Деяна Станковича за прошедшие полгода. Но, как бы ни завершилась эта часть чемпионата для красно-белых, необходимо признать – сразу несколько игроков команды добились прогресса благодаря работе с сербским тренером. Кто-то стал чуть лучше, а кто-то сделал большой шаг вперёд. Выделяем четырёх футболистов, которые заметно прибавили при Станковиче.

Алексис Дуарте

Алексис Дуарте Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё по ходу прошлого сезона Дуарте стал превращаться из игрока-мема в защитника более-менее приличного уровня. В его действиях появились надёжность и стабильность. Тем не менее летом парагваец мог уйти из «Спартака». Судя по всему, при первом знакомстве с игрой Алексиса сербский тренер не был впечатлён легионером. Появлялась информация, что Станкович дал добро на продажу Дуарте, а сам защитник готов был сменить клуб, чтобы не прилипнуть к скамейке у нового тренера. Тем не менее трансфер не случился. В стартовых семи турах РПЛ парагваец не попадал в заявку «Спартака». Потом сидел в запасе, а практику получал только в Кубке России. Тогдашний спортивный директор московского клуба Томаш Амарал отвечал на вопрос про Алексиса:

«Дуарте пропустил практически всю предсезонную подготовку из-за травмы, потом была ещё одна травма. Он потерял форму, когда команда готовилась к сезону. Он отстаёт от других футболистов на этой позиции, но он профессионал, работает. Было предложение по нему от «Рубина», но недостаточно хорошее».

С октября Станкович стал выпускать Дуарте на замены, а в последних турах Алексис неожиданно превратился в твёрдого игрока основы. Пусть помогло стечение обстоятельств – травмы и дисквалификации других центральных защитников, но сербский тренер, например, предпочитает парагвайца Миенти Абене, которого сам же и привёл. Это о многом говорит. Очевидно, Станкович поменял своё мнение о Дуарте.

Сейчас Алексис – лучший в «Спартаке» по статистике отборов (3,2 в среднем за 90 минут, по данным RuStat). В Краснодаре парагваец не только выдал очень качественный матч в обороне, а ещё и голевую передачу отдал. Возможно, зимой тренер попросит Дуарте остаться и не думать об уходе.

Олег Рябчук

Олег Рябчук Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Прошлый сезон стал первым для Рябчука в «Спартаке». Переходил защитник сборной Молдавии из сильного европейского клуба – «Олимпиакоса», где был основным, поэтому и в московской команде от него многого ждали. Но при Гильермо Абаскале и Владимире Слишковиче новичок не имел стабильного места в стартовом составе. Нередко складывалось впечатление, что Олег просто не вписался в команду.

В нынешнем сезоне при Станковиче мы видим другого Рябчука. Достаточно стабильного флангового защитника, который провёл в РПЛ наибольшее количество времени среди всех полевых игроков «Спартака» наряду со Срджаном Бабичем и Эсекьелем Барко. У Рябчука 16 матчей и одна голевая передача – в игре с «Факелом». По статистике Олег, например, входит в топ-3 у красно-белых по точным передачам в финальную треть – 5,0 (в среднем за 90 минут).

«За прогресс Рябчука благодарю штаб и персонал команды. Всех, кто приехал со мной и был до меня. Олег действительно здорово спрогрессировал. Прекрасный человек и игрок. Отмечу работу своего помощника Сакича. Он играл правого защитника в Серии А. Передвижения в обороне – его работа», – признавался Станкович.

Наиль Умяров

Наиль Умяров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Умяров в последние годы был ещё одной популярной мишенью для критики. Ему доставалось за игру «поперёк-назад», за ошибки в обороне или медлительность. Скидки на возраст никто не делал, но это «Спартак» – либо даёшь результат, либо уступаешь своё место другому.

В прошлом сезоне РПЛ у Наиля было 11 матчей в основе, 12 выходов на замену и пять игр на скамейке. Летом «Спартак» рассматривал на позицию опорного полузащитника Данила Глебова из «Ростова», однако Станкович разглядел в Умярове серьёзный потенциал и стал ему доверять. Наиль действительно здорово прибавил. В этом чемпионате у него 15 матчей в основе и один гол «Ростову» во встрече со своим возможным сменщиком.

Сейчас Умяров – лучший в «Спартаке» по проценту успешных единоборств в обороне (77%), перехватам мяча (10,3) и точным передачам вперёд в финальную треть (5,8). Станкович, рассуждая о российском опорнике, говорил в интервью для пресс-службы «Спартака»:

«Мне нравится Наиль. Нравится, как он думает – очень быстро, он умеет играть. Сначала нам нужно было кое-что убрать, потом – добавить кое-что другое. Убрать риск, большой риск, который он время от времени совершал, мы работали, разговаривали. К счастью, я играл на этой позиции, я могу объяснить. Не потому, что я был хорош или не хорош. Я хотел объяснить, как много ответственности на этой позиции, потому что нужно думать о многих вещах. Это и ритмы, и позиция, при которой мяч нельзя потерять, потому что это может дорого стоить команде. Постепенно мы начали исключать то, что нам не нужно, и выдвигать на передний план то, что нам действительно необходимо.

А ещё он очень умный парень, который быстро адаптируется к любой тактике, хорошо читает соперника, я доволен. Он мне понравился с первого дня. Не знаю, насколько он прибавил или не прибавил. Я пытался что-то исправить, и многие говорят, что он значительно прибавил. Скажу честно: есть ещё возможности для его роста».

Манфред Угальде

Манфред Угальде Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Преображение Угальде под руководством сербского тренера – самая потрясающая история. В январе этого года «Спартак» получил в лице костариканца второго по стоимости игрока за всю свою историю: Манфреда купили у «Твенте» за € 13 млн. Трансфер молодого нападающего обсуждали в негативном ключе с первых дней, а к лету над ним открыто смеялись. Угальде установил антирекорд для форвардов-новичков красно-белых, выдав 13-матчевую безголевую серию в РПЛ.

Но сегодня костариканец – лучший бомбардир чемпионата России и самый результативный игрок «Спартака» по системе «гол+пас»: за 17 матчей забил 14 мячей и сделал две голевые передачи. Его лучшие качества – подвижность, ловкость, умение открываться и прессинговать – идеально используются в футболе Станковича. Оказалось, Манфред способен и много забивать. В среднем за 90 минут игры он наносит 3,3 удара по воротам, а в створ – 1,6. У костариканца образовалась хорошая связка с Барко.

Что же сделал с нападающим сербский тренер? Сам Станкович объяснял прогресс снайпера «Спартака» не столько работой на футбольном поле, сколько психологией: «Угальде – молодой парень, иногда он очень чувствительный. Часто для улучшения игры не нужны тренировки. Бывает, что нужно просто приобнять, поддержать по‑человечески».

И теперь Угальде играет на кураже.