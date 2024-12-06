В ФИФА применили к ЦСКА новые трансферные санкции. В чём проблема?

Международная федерация футбола опубликовала пул клубов, на которые наложены санкции. В списке оказались две российские команды – ЦСКА и «Химки». Обоим, согласно сообщению ФИФА, с 14 и 15 ноября соответственно, запрещено регистрировать новых игроков. Срок бана – три трансферных окна, то есть до лета 2026 года.

ЦСКА уже отреагировал. Там ожидали такого решения

Клуб предлагает не поддаваться панике. Со слов директора по коммуникациям Кирилла Брейдо, это лишь «промежуточный этап в борьбе за справедливость». Откуда вообще взялся бан? Жалобу на ЦСКА подал клуб «Херенвен» по трансферу Эджуке. По информации «Чемпионата», российский клуб должен нидерландцам около € 3 млн, однако не может провести платёж из-за имеющихся санкций.

В ЦСКА подчёркивают, что не отказываются от своих обязательств. И пытаются найти самые разные варианты. Очевидный – история с «Вест Хэмом», который должен москвичам около € 20 млн за трансфер Влашича. Англичане уже проиграли это дело в ФИФА, но всё ещё не провели платёж, ссылаясь на санкции внутри страны. При этом, со слов Брейдо, ЦСКА не находится в санкционном списке Великобритании. А недавно клубы даже согласовали трехстороннее соглашение, согласно которому «Вест Хэм» согласился заплатить часть суммы за Влашича в счёт погашения долга за Эджуке. Но в итоге этого не сделал. Поэтому «Херенвен» и подал протест в дисциплинарный комитет ФИФА.

Никола Влашич Фото: Ryan Pierse/Getty Images

В ЦСКА надеются на последовательную политику ФИФА и на то, что к весне следующего года вопрос с Влашичем будет закрыт. И «Вест Хэм» либо получит аналогичный бан, либо заплатит. При этом в клубе призывают не переживать из-за наложенных сейчас санкций, так как имеют альтернативные варианты, чтобы закрыть сделку с Нидерландами. А когда это случится, запрет на регистрацию новичков будет автоматически снят.

А что за история у «Химок»?

«Химки» – второй клуб, который оказался в списках ФИФА. Но там история даже не завязана на трансферах, речь о заявлении бывшего полузащитника команды Бесарда Сабовича. Швед передал дисциплинарному комитету, что клуб не выплатил ему полную сумму, положенную по контракту. Хоть и в России он провёл всего год – с лета 2021-го по лето 2022-го.

Но опять же – едва ли эта история отразится на жизнедеятельности «Химок», так как речь идёт о небольшой сумме, которую реально погасить ещё до старта зимнего трансферного окна. Если не получится, у «Химок» и без того достаточно футболистов в заявке. Вот что заявил генеральный директор клуба Николай Оленев «Матч ТВ».

Николай Оленев генеральный директор «Химок» «В данный момент по линии ФИФА на клуб наложен один запрет на регистрацию игроков, и он является временным. Дело касается ситуации с Бесардом Сабовичем. С нашей стороны была подана апелляция в CAS с целью защиты своих интересов. После довольно продолжительного процесса рассмотрения дела международный суд встал на сторону футболиста. Вы знаете, сейчас банковские переводы за рубеж требуют дополнительных согласований, это замедляет решение финансовых вопросов. Юристы клуба в диалоге с представителями игрока, вопрос в процессе решения. Какие‑либо дополнительные санкции на клуб не накладывались».

Нынешний бан совсем не означает, что «Химки» и ЦСКА не смогут регистрировать футболистов зимой. Но только в случае, если клубы раздадут долги к этому периоду.