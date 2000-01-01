Салах побил рекорд Руни по количеству матчей с голом и ассистом в АПЛ

Салах побил крутой рекорд Руни в АПЛ

Мохамед по-настоящему крут в этом сезоне. Нападающий «Ливерпуля» даже превзошёл рекорд Уэйна Руни по количеству матчей с голом и ассистом в истории АПЛ.