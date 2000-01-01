Салах побил крутой рекорд Руни в АПЛ
Мохамед по-настоящему крут в этом сезоне. Нападающий «Ливерпуля» даже превзошёл рекорд Уэйна Руни по количеству матчей с голом и ассистом в истории АПЛ.
3-е место — Тьерри Анри
На счету экс-форварда «Арсенала» 32 матча, где он забил гол и отдал результативный пас.
2-е место — Уэйн Руни
Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» забивал гол и отдавал ассист в 36 матчах.
1-е место — Мохамед Салах
На счету форварда «Ливерпуля» 37 матчей, в которых он забил гол и отдал результативную передачу.
Салах побил рекорд Руни по количеству матчей с голом и ассистом в АПЛ
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