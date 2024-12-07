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Спартак — Пари Нижний Новгород, прямая онлайн-трансляция 18-го тура РПЛ, где смотреть, 7 декабря 2024

Насыщенный день в РПЛ! Играют «Спартак», «Зенит», «Рубин» и Дзюба. 18-й тур — LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
18-й тур РПЛ
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Следим за чемпионатом России вместе.

Сегодня, 7 декабря, состоятся четыре матча 18-го тура РПЛ. «Чемпионат» проведёт онлайн трёх из них: встречу «Спартака» и «Пари НН», зарубу «Рубина» и «Акрона», а также противостояние махачкалинского «Динамо» и «Рубина».

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» переживает позитивные эмоции – команда Деяна Станковича побеждает в пяти матчах подряд и уже совсем близка к топ-3. Однако красно-белые неудачно играют против команд Виктора Гончаренко. Вряд ли эту статистику стоит рассматривать совсем серьёзно именно сейчас, когда у «Пари НН» откровенно так себе результаты: два поражения и ничья в последних трёх встречах.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Акрон
Тольятти
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Акрон» – приятный новичок в элите, но матчи с топ-соперниками ему совсем не удаются. Возможно, дело в атакующем и комбинационном футболе, который мешает брать очки в больших играх. Однако мы помним, что в составе тольяттинцев есть Артём Дзюба, который по-особенному настраивается на бывшие команды. Неужели забьёт?

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рубин» при Рашиде Рахимове демонстрирует качельные результаты – а потому казанцы держатся в середине таблицы и даже при самых удачных обстоятельствах не смогут закончить год выше седьмого места. Соперник сложный – «Динамо» в Махачкале практически не пропускает, да и в последних трёх турах команда Хасанби Биджиева не уступает. Хотя надо помнить, что в первом круге сильнее оказались казанцы – 2:0.

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Ностальжи:
Вы могли забыть, но звёзды РПЛ играли за эти клубы
Вы могли забыть, но звёзды РПЛ играли за эти клубы
Комментарии
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