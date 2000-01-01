Лишь один футболист реализует пенальти хуже Мбаппе
Килиан не реализовал уже второй пенальти подряд. По данным Transfermarkt, француз находится в лидерах по нереализованным 11-метровым среди действующих топовых футболистов!
5-е место — Лионель Месси
Аргентинец пробил 155 пенальти, 21,3% из которых он не реализовал.
4-е место — Томас Мюллер
На счету немца 42 пенальти, из которых 21,4% не было реализовано.
3-е место — Лука Модрич
Хорватский футболист пробил 37 пенальти, из которых 21,6% он не реализовал.
2-е место — Килиан Мбаппе
На счету француза 60 пенальти, из которых 21,7% не было реализовано.
1-е место — Антуан Гризманн
Француз пробил 42 пенальти, из которых 33,3% он не реализовал.
Мбаппе — второй по проценту нереализованных пенальти среди действующих звёзд футбола
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