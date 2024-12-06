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Расписание спортивных матчей 7 декабря 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: матчи РПЛ, лыжные гонки и Формула-1
Михаил Георгиев
Спортивные события 7 декабря 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
Насыщенное 7 декабря: «Эвертон» — «Ливерпуль» в АПЛ, «Динамо» — «Металлург» в КХЛ, Кузяев против «Ниццы», а также биатлон! Не пропустите!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 7 декабря в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Остон Мэттьюс забить в третьем матче подряд?

До получения травмы американский форвард был не так результативен, как в прошлом сезоне — всего пять голов за 13 матчей. Зато после возвращения на лёд он отличился уже трижды в трёх играх, включая дубль в ворота «Нэшвилла». Сможет ли обладатель «Ришара» по итогам прошлой регулярки пополнить свой лицевой счёт в матче с «Вашингтоном», который до сих пор вынужден обходиться без своего главного голеадора?

Но Ови уже тренируется на льду:
Фото
«Вашингтон» опубликовал фото Овечкина с тренировки в хоккейной амуниции после травмы

🏒 3:30: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: получится ли у «Ренйджерс» остановить «пингвинов»?

После неплохого начала регулярки действующие обладатели Президентского кубка попали в крутое пике — в последних семи матчах они одержали всего одну победу, с трудом переиграв далеко не самый сильный «Монреаль». Смогут ли подопечные Питера Лавиолетта прийти в себя и навязать борьбу «Питтсбургу», который внезапно выиграл уже четыре встречи подряд?

Одна из главных звёзд «копов» покинет команду?
Источник: форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад доступен для обмена

🏀 3:30: «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Яннис с Лиллардом умеют обыгрывать только слабых?

Старта сезона, который выдался у «Милуоки Бакс», никому не пожелаешь. Команда проигрывала всем без разбору, но сейчас улучшила положение дел, добравшись до пятого места на Востоке. «Бостон Селтикс» продолжает преследовать «Кливленд» в турнирной таблице. «Кельты» терпят поражения только по праздникам, уступив лишь четыре раза в сезоне. Удастся ли Яннису Адетокунбо и Дэмьену Лилларду показать, что они могут побеждать и в играх с серьёзными соперниками?

Как связаны НБА, Китай и президент США?
НБА возвращается в Китай на фоне «войны» США и Поднебесной. Трамп эту пощёчину не стерпит
НБА возвращается в Китай на фоне «войны» США и Поднебесной. Трамп эту пощёчину не стерпит

🎯 9:30: Биатлон, Кубок России, женщины, гонка преследования, 10 км

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. 10 км. Гонка преследования
07 декабря 2024, суббота. 09:30 МСК
Не началось

Интрига: получится ли у опытных биатлонисток обставить молодёжь?

Спринт на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске завершился сенсацией. На подиум попали сразу три молодые спортсменки: 23-летняя Анастасия Зырянова, 25-летняя Полина Плюснина и 22-летняя Анастасия Гришина. Вот только отрывы молодёжи от лидеров сборной России и Беларуси получились не слишком большими. А это значит, в пасьюте будет красивая борьба между опытом и молодостью.

Победа молодёжи — классная история для нашего биатлона:
Прорывной день для российского биатлона. Молодые спортсменки заняли весь пьедестал!
Прорывной день для российского биатлона. Молодые спортсменки заняли весь пьедестал!

🎯 12:00: Биатлон, Кубок России, мужчины, гонка преследования, 12,5 км

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Мужчины. 12.5 км. Гонка преследования
07 декабря 2024, суббота. 12:00 МСК
Не началось

Интрига: Латыпов, Смольский или Серохвостов: кто окажется сильнее в битве лидеров?

В спринте Антон Смольский, Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов устроили настоящую битву. Все три призёра умудрились финишировать в двухсекундном отрезке. Именно из-за столь мизерных разрывов пасьют будет по-настоящему огненным. Смольский уйдёт на дистанцию первым, Латыпов — через секунду секунду после него, а Серохвостов — через две секунды. Равные шансы биатлонистов создают настоящую интригу!

Сумасшедший спринт на Кубке России:
«Эдик, не надо!» Латыпов драматично уступил Смольскому доли секунды на Кубке России
«Эдик, не надо!» Латыпов драматично уступил Смольскому доли секунды на Кубке России

🏀 14:00: «Зенит» — ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вторая встреча лидеров в сезоне — кто победит?

Действующий чемпион ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит» – на данный момент самые сильные клубы сезона в Единой лиге. Армейцы за 16 игр уступили лишь однажды, а сине-бело-голубые – дважды. При этом команда с берегов Невы в Москве уже проигрывала ЦСКА. Оба клуба сейчас находятся в отличной форме, удастся ли «Зениту» взять реванш на своей арене?

Рейтинг молодых дарований России!
Наши в NCAA или баскетболисты Единой лиги? Рейтинг лучших молодых игроков из России
Наши в NCAA или баскетболисты Единой лиги? Рейтинг лучших молодых игроков из России

⚽️ 14:00: «Спартак» Москва — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Спартак» одержит шестую победу подряд?

«Спартак» в последнее время выглядит очень солидно в РПЛ — пять побед подряд. Более того, в этих матчах красно-белые пропустили всего два мяча. Любопытно, что «Спартак» начал успешную серию с гостевой победы в Нижнем Новгороде (0:2). Московский клуб располагается на третьей строчке в таблице, нижегородский — на 12-й. «Пари НН» выйдет на ближайшую встречу без Виктора Гончаренко — тренера дисквалифицировали за резкие слова в адрес арбитра Яна Бобровского по итогам прошлого матча. «Пари НН» не забил ни одного мяча в четырёх предыдущих встречах со «Спартаком».

В «Спартаке» появится новый итальянец?
Трансферами «Спартака» займётся экс-босс «Юве»? Он продал Роналду и получил долгий бан
Трансферами «Спартака» займётся экс-босс «Юве»? Он продал Роналду и получил долгий бан

🎿 15:05: Лыжные гонки, Кубок мира, женщины и мужчины, спринт, свободный стиль, финал 1,6 км

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Лиллехаммер, Норвегия
Женщины. Спринт 1.6 км. Свободный стиль. Финал
07 декабря 2024, суббота. 15:05 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Лиллехаммер, Норвегия
Мужчины. Спринт 1.6 км. Свободный стиль. Финал
07 декабря 2024, суббота. 15:15 МСК
Не началось

Интрига: лучшая спринтерша мира вернулась после операции. Теперь шведкам не победить?

Главный вопрос спринтерских гонок в Лиллехаммере — сможет ли норвежка Кристин Шистад с ходу проявить свой высочайший уровень после операции на желудке. Первоначально была информация, что Кристин не появится на лыжне в текущем календарном году, но она удивительно быстро восстановилась. Когда Шистад в форме — она гоняет по трассе всех шведок, которые сильны в спринтах. Но в какой форме Кристин сейчас?

Невероятно быстрое возвращение лыжницы после операции:
Перенёсшая операцию Кристине Шистад подтвердила участие во втором этапе КМ в Лиллехаммере

⚽️ 15:30: «Эвертон» — «Ливерпуль», АПЛ, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
07 декабря 2024, суббота. 15:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как завершится первое ливерпульское дерби для Слота?

На этой неделе «Ливерпуль» прервал победную серию в АПЛ — игра с «Ньюкаслом» завершилась со счётом 3:3. Мерсисайдцы пропустили третий мяч на 90-й минуте. Команда Арне Слота по-прежнему уверенно лидирует в турнире — ближайший преследователь отстаёт на семь очков. «Эвертон» в прошлом туре прервал серию без побед и разгромил «Вулверхэмптон» — 4:0. Отрыв от зоны вылета пока нельзя назвать внушительным — всего пять очков. «Ливерпуль» не забил ни одного мяча в двух предыдущих гостевых матчах с «Эвертоном» — 0:2 и 0:0.

Резервный вратарь «Ливерпуля» засбоил на 90-й минуте::
«Ливерпуль» феерически оступился в АПЛ! Эта ошибка будет сниться вратарю в кошмарах
«Ливерпуль» феерически оступился в АПЛ! Эта ошибка будет сниться вратарю в кошмарах

⚽️ 16:30: «Ростов» — «Крылья Советов», РПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто продлит победную серию в РПЛ?

Обе команды подходят к матчу в хорошем настроении. «Ростов» одержал три победы подряд в РПЛ и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Крылья Советов», в свою очередь, одержали две победы и покинули зону стыков. В прошлом туре волжане сенсационно обыграли «Зенит» (3:2), а «Ростов» разгромил «Пари НН» (4:0). Донской клуб успешно играет против «Крыльев» в последнее время — четыре победы в пяти матчах. 2:0, 2:1, 1:0, 1:0 — результаты предыдущих домашних матчей «Ростова» с самарской командой.

Обязательно читаем интервью, там много интересного:
«В Питере мне кричали: «Ваня, вернись!» Первое большое интервью с Сергеевым после «Зенита»
Эксклюзив
«В Питере мне кричали: «Ваня, вернись!» Первое большое интервью с Сергеевым после «Зенита»

⚽️ 16:30: «Зенит» — «Акрон», РПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Акрон
Тольятти
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как Дзюба сыграет против «Зенита»?

«Зенит» удивил всех в прошлом туре, когда неожиданно уступил на своём поле «Крыльям Советов» (2:3). Тем не менее команда Сергея Семака сохранила первое место в таблице, поскольку «Краснодар» тоже не набрал ни одного очка по итогам 17-го тура. Артём Дзюба возвращается в Санкт-Петербург, но его нынешняя команда очень слабо играет в этом сезоне с топовыми клубами РПЛ. Правда, «Акрон» уже побеждал «Зенит» в Кубке России. Но после этого сине-бело-голубые накидали сопернику 10 мячей в двух следующих встречах (5:1 и 5:0).

17-летний парень ярко ворвался в РПЛ:
«Играл за Дзюбу в FIFA, а теперь — с ним в одной команде!» Как совмещать РПЛ и школу
Эксклюзив
«Играл за Дзюбу в FIFA, а теперь — с ним в одной команде!» Как совмещать РПЛ и школу

🏎 17:00: Формула-1 2024, Гран-при Абу-Даби, квалификация

Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Квалификация
07 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Не началось

Интрига: есть ли у «Феррари» шанс сохранить интригу в командном зачёте?

Субботняя квалификация во многом даст ответ, есть ли у «Феррари» сколько-нибудь реальные шансы отобрать у «Макларена» Кубок конструкторов. Перед финальным этапом сезона «Скудерия» уступала 21 очко, а тут ещё Шарль Леклер потеряет сразу 10 позиций на старте за сверхлимитную батарею силовой установки. В такой ситуации только сверхсильное выступление «Феррари» в субботу наряду с заурядными результатами «Макларена» способно вновь вдохнуть жизнь в шансы итальянцев. Последим за успехами Леклера и проводящего последнюю гонку за Маранелло Сайнса.

Неожиданный и крупный скандал в Ф-1:
«Я агрессор? А он — подлец!» «Война» между Ферстаппеном и Расселлом вышла на новый уровень
«Я агрессор? А он — подлец!» «Война» между Ферстаппеном и Расселлом вышла на новый уровень

🏒 17:00: «Динамо» Москва — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Металлург» одержать четвёртую победу подряд?

Действующие обладатели Кубка Гагарина набрали неплохую форму — подопечные Андрея Разина выиграли три последних матча, при этом два из них — с «Барысом» и «Ладой» — были сухими. Получится ли у «сталеваров» продлить серию в игре с «Динамо», которое вчера одержало волевую победу в Санкт-Петербурге?

Бело-голубые приговорили СКА шедевром:
Видео
Джиошвили забросил победную шайбу «Динамо» в игре со СКА с разворота из-под Кузнецова

⚽️ 18:15: «Бетис» — «Барселона», Примера, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 16-й тур
07 декабря 2024, суббота. 18:15 МСК
Бетис
Севилья
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Барса» снова справится с удобным соперником?

«Барселона» по-прежнему возглавляет таблицу чемпионата Испании. Впрочем, «Реал» отстаёт всего лишь на четыре очка при одной игре в запасе. В прошлом туре сине-гранатовые разгромили «Мальорку» (5:1) и прервали серию из трёх матчей без побед. А вот «Бетис» в последнее время находится не в лучшем состоянии. Команда не одержала ни одной победы в четырёх предыдущих турах Примеры (две ничьих, два поражения) и откатилась на 10-е место в таблице. В последнее время «Барса» регулярно обыгрывает соперника на его поле, а сами встречи получаются результативными.

Месси ответил на вопрос о «Барселоне»:
Лионель Месси назвал самые важные моменты в истории «Барселоны»

⚽️ 19:00: «Динамо» Махачкала — «Рубин», РПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: увидим ли мы голы в матче?

Дагестанский клуб забивает меньше всех в лиге (девять голов). С другой стороны, он пропустил 14 мячей. Лучше результат только у «Зенита» (10) и «Краснодара» (12). Две предыдущие встречи с участием «Динамо» завершились без голов. «Рубин» не проигрывает на протяжении трёх туров подряд. В прошлом матче команда Рашида Рахимова обидно упустила победу в Москве — ЦСКА отыгрался с 0:2 и забил в добавленное время. «Динамо» не забило ни одного мяча в трёх очных встречах с «Рубином».

Казанский клуб сохранил футболиста, которого отправляли в «Динамо»:
Официально
«Рубин» объявил о продлении контракта с защитником Ильёй Рожковым

⚽️ 19:00: «Монако» — «Тулуза», Лига 1, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция — Лига 1 . 14-й тур
07 декабря 2024, суббота. 19:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Тулуза
Тулуза
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли Головин в третьем матче подряд?

Александр Головин забил в двух турах Лиги 1 подряд. Сначала монегаски обыграли «Брест» (3:2), а потом не справились с «Марселем» (1:2). В итоге команда Ади Хюттера пропустила соперника на вторую строчку в таблице. К слову, «Монако» проиграл четыре раза в семи предыдущих встречах во всех турнирах. «Тулуза» хоть и находится только на 10-м месте в таблице, но в последнее время выглядит очень достойно. Команда обыграла в прошлом туре «Осер» (2:0) и одержала четвёртую победу в пяти предыдущих турах турнира. Любопытно, что в пяти предыдущих очных матчах с участием «Монако» и «Тулузы» побеждают исключительно гости.

Как команда Головина проиграла прошлый матч:
Головин забил в важнейшем матче! Но «Монако» сам всё испортил
Головин забил в важнейшем матче! Но «Монако» сам всё испортил

🎯 19:10: Биатлон, Кубок мира — 2024/2025, женщины, спринт, 7,5 км

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 7.5 км Спринт
07 декабря 2024, суббота. 19:10 МСК
Не началось

Интрига: продолжит ли удивлять Элла Хальварссон?

25-летняя шведка Хальварссон — прорыв нового сезона Кубка мира. Несколько лет девушка из небольшого городка Бурленге выступала то на КМ, то на Кубке IBU ни шатко ни валко. И вот теперь — золото в супермиксте и серебро в индивидуалке. Лучшая в сборной Швеции достойно бежит и неплохо стреляет. Разовая ли это акция?

В спринте всё может быть по-другому. И главным раздражителем, скорее всего, станет француженка Лу Жанмонно. Ей пора задумываться о «Большом хрустальном глобусе».

Как прошла индивидуальная гонка в Контиолахти у женщин?
«Во время стрельбы были проблемы с сердцем». Неожиданный старт Кубка мира у женщин
«Во время стрельбы были проблемы с сердцем». Неожиданный старт Кубка мира у женщин

⚽️ 20:30: «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд, Бундеслига, 13-й тур

Германия — Бундеслига . 13-й тур
07 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: одержит ли клуб из Дортмунда первую гостевую победу в Бундеслиге?

Если посмотреть на результаты матчей дортмундской «Боруссии», вспоминается тот самый мем с собакой-качком. Команда Нури Шахина отлично играет на своём поле — 19 очков из 21 возможного. В гостях всё очень плохо — одно очко по итогам пяти встреч. Дортмундский клуб пока находится на пятой строчке в таблице, гладбахский — на 10-й. Правда, их разделяет всего три очка. Дортмундский клуб дважды уступил в трёх предыдущих матчах в Мёнхенгладбахе.

«Боруссия» Д узнала, с кем сыграет на клубном чемпионате мира:
«Ман Сити» против «Юве», «ПСЖ» против «Атлетико»! Как прошла жеребьёвка клубного ЧМ.
«Ман Сити» против «Юве», «ПСЖ» против «Атлетико»! Как прошла жеребьёвка клубного ЧМ.

⚽️ 21:00: «Ницца» — «Гавр», Лига 1, 14-й тур

Франция — Лига 1 . 14-й тур
07 декабря 2024, суббота. 21:00 МСК
Ницца
Ницца
Не начался
Гавр
Гавр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выберется ли команда Кузяева из опасной зоны?

«Гавр» Далера Кузяева оказался в зоне переходных матчей. Четыре победы в 13 встречах, 10 забитых мячей, 13 пропущенных, 16-я строчка в таблице. В прошлом туре «Гавр» уступил дома «Анже» (0:1) — одному из прямых конкурентов. Далее команду ждёт непростая игра с «Ниццей», которая занимает шестое место в таблице. Правда, в прошлом туре команда крайне неудачно провела гостевой матч с «Лионом» (1:4). «Гавр» не забил ни одного мяча в трёх предыдущих выездных встречах с «Ниццей».

Суровое решение руководства «Гавра»:
«Гавр» запретил шестилетнему болельщику посещать стадион

🏒 21:00: «Бостон Брюинз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли Матвей Мичков серию с набранными очками?

В последних двух матчах российский тинейджер «Филадельфии» был неудержим — в играх с «Сент-Луисом» и «Флоридой» Матвей совершил пять результативных действий, включая ассистентский хет-трик во встрече с действующими обладателями Кубка Стэнли. Получится ли у Мичкова продолжить феерию и набрать очки в игре с «Бостоном», который приходит в себя после увольнения Джима Монтгомери?

Обзор концерта в исполнении Мичкова:
«Он чёртова суперзвезда». Мичков против чемпиона показал свой лучший матч в карьере НХЛ!
Видео
«Он чёртова суперзвезда». Мичков против чемпиона показал свой лучший матч в карьере НХЛ!

⚽️ 23:00: «Жирона» — «Реал» Мадрид, Примера, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 16-й тур
07 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Жирона» сделает подарок «Барселоне»?

На этой неделе «Реал» провёл гостевой матч с «Атлетиком» и проиграл сопернику в Бильбао — 1:2. В случае победы мадридский клуб остался бы лидером турнира по потерянным очкам, однако теперь он занимает второе место по этому показателю. «Реал» отстаёт от «Барсы» на четыре очка, но у столичного клуба есть один матч в запасе. А что «Жирона»? Она пока находится только на восьмой строчке в таблице. Правда, в четырёх предыдущих встречах турнира каталонцы не потерпели ни одного поражения (три победы, одна ничья). В прошлом сезоне «Реал» дважды уничтожил соперника (3:0 и 4:0). Как будет на этот раз?

Что происходит с Мбаппе?
Мбаппе снова запорол важнейший пенальти! Но «Реал» добил «привоз» другого игрока
Мбаппе снова запорол важнейший пенальти! Но «Реал» добил «привоз» другого игрока
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