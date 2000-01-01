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Ямаль нелепо упал, пока пытался обвести Гави
Ямаль нелепо упал, пока пытался обвести Гави
Ламин на тренировке «Барселоны» решил красиво обойти Гави. Вот только у лучшего молодого игрока мира ничего не вышло. Вместо обводки случилось смешное падение!
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Ямаль смешно упал, пока пытался обвести Гави на тренировке. Видео
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