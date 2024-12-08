«Оренбург» уже вылетел или всё-таки есть шансы спастись? Клуб в парадоксальной ситуации

Мы привыкли, что «Оренбургу» тяжело в каждом сезоне. Хоть и сценарий раз за разом примерно одинаковый: должно быть трудное начало, ведь до этого летом клуб продал нескольких лидеров, а новых легионеров требуется встраивать в структуру. К середине осени наступает лёгкий взлёт – команда начинает здорово выглядеть и кусать лидеров. Особенно на своём поле. К этому моменту команда уже вырывается как минимум в зону стыковых матчей, а дальше весна – костяк сохраняется, и «Оренбург» относительно уверенно остаётся в РПЛ.

Однако в нынешнем сезоне концепция разрушена. Хотя всё шло по канонам: летом состав обновился, прежний главный тренер пытался собрать из него что-то сияющее, но не вышло. А у сменившего Давида Деограсию Владимира Слишковича изначально пошло куда-то не туда. Одна ничья и пятиматчевая серия поражений. Впереди – «Ахмат». Но, кажется, судьба тренера уже предопределена.

Радимов считает, что «Оренбург» уже вылетел. Примеров по спасению и правда нет

Сейчас команда на 16-м месте с восемью очками. До зоны стыковых матчей уже шесть очков. А до 12-го места – и вовсе восемь. Понятно, что условная серия из пяти-шести побед в прошлом сезоне вытащила со дна таблицы тот же «Ахмат», но пока непонятно, за счёт чего «Оренбург» при Слишковиче способен провернуть такую же историю. Часть общественности и вовсе считает, что команда уже вылетела. Например, эту теорию поддерживает Владислав Радимов – не самый большой поклонник Слишковича.

Владислав Радимов экс главный тренер «Зенита-2» «Думаю, «Оренбург» уже вылетел. Приход Слишковича коренным образом всё изменил. Он их загнал в схемы, в первую очередь стал строить оборону. И про атаку они забыли вообще напрочь. «Зенит» в итоге при не самой лучшей игре успел их додавить. И «Акрон» с Дзюбой, естественно, тоже имел преимущество и забил точно такой же гол головой из вратарской. Слишкович, может, и хороший тренер, со «Спартаком» он показал, что он умеет дисциплину и оборону построить. Но одно дело — строить оборону, другое — когда ты заставляешь футболистов, которые любили, умели атаковать, просто только обороняться, у них даже сил нет выбегать в атаки».



Спорить с этим трудно. Базовые цифры говорят: команда и правда стала меньше забивать – в шести встречах при Слишковиче только четыре гола. Хотя за первые 11 туров – 12 мячей. Тоже не выдающиеся показатели, но тем не менее. Да, стали меньше пропускать – четыре матча и вовсе проиграли с минимальным счётом. Однако легче от этого никому не становится.

А ещё Радимов прав в том отношении, что РПЛ ещё не знала примеров, когда команды, имеющие после 17 туров восемь очков, не вылетали бы. Деограсия и Слишкович выдали настолько плохой старт, что вошли по этому показателю в топ-10 в истории РПЛ. И каждая из девяти команд, оказавшаяся в аналогичной ситуации, покинула элитный дивизион. Самый скверный пример – «Тюмень», которая в сезоне-1998 имела четыре очка после 17 туров. Итог понятен. Чуть более близкий – «Торпедо» в сезоне-2022/2023 (6), итоговое 16-е место и «Ротор» в сезоне-2020/2021 (8), итоговое 15-е место.

Понятно, что в плюс «Оренбургу» идёт относительная плотность в нижней части таблицы. И серия побед действительно многое изменит. Другой момент, как её достичь?

«Оренбург» действительно сменит тренера?

Вероятно, именно матч с «Ахматом» станет определяющим для Слишковича. И в случае любого результата, кроме победного, тренера уволят. Другой вопрос, кому и как выбирать нового. Интересно, что самого Владимира приглашали, когда в клубе уже не было Дмитрия Андреева – отстранённого от футбола спортивного директора. И вообще некоторые связывают нынешний кризис «Оренбурга» именно с тем, что клуб лишился такой фигуры.

Владимир Слишкович Фото: ФК «Оренбург»

Другой момент – сейчас отсутствуют даже инсайды о возможных сменщиках Слишковича. Если выбросить уж совсем абсурдные в духе – Доменико Тедеско мечтает возглавить «Оренбург» после сборной Бельгии. Да, некоторых кандидатов можно сюда приписать и без инсайдов. Например, Сергей Юран не раз повторял, что вообще ничего не знает о тренере «Оренбурга» и работать должны местные специалисты. Явно намекая в том числе на себя. Однако сейчас выбор у руководства едва ли будет большим: кто захочет идти в команду, которая, по сути, обречена?

Причём обречена только по результатам. У «Оренбурга» всё ещё отличный состав для борьбы за выживание. Общая стоимость игроков – около € 25 млн. Это больше, чем у «Химок», «Пари НН», «Акрона», «Динамо» Мх и «Факела». У клуба нет финансовых проблем – зарплаты платят вовремя, и они точно не самые низкие в лиге. Плюс есть ядро болельщиков, которые всегда поддерживают команду.

Так что будет слегка парадоксально наблюдать за таким вылетом. С другой стороны – в прошлом сезоне мы вовсе потеряли три клуба со стадионами ЧМ-2018, стабильным финансированием и поддержкой. Так что пора к этому привыкать. Никому не нужные бедняки в РПЛ давно не залетают. И это хорошо для лиги.