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За что штрафовали и дисквалифицировали тренеров РПЛ, Абаскаль, Галактионов, Тедеско, Федотов, Личка, Гончаренко, Карпин

Медицинские маски, мат и «опоссумы». За что штрафовали тренеров РПЛ
Никита Паглазов
За что штрафовали и дисквалифицировали тренеров
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На этот раз КДК РФС не пожалел Станковича.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича на 50 тысяч рублей. В ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ с «Ростовом» серб разбил стекло на скамейке запасных.

Тренерская скамейка со стеклом, сломанным Станковичем

Тренерская скамейка со стеклом, сломанным Станковичем

Фото: Кадр из трансляции

Санкции к тренерам – частая практика, хотя иногда они применяются из-за забавных ситуаций. А за что в последние годы специалисты получали штрафы и дисквалификации? Вспоминаем.

Сергей Юран («Пари НН»)

Сергей Юран

Сергей Юран

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В апреле 2024 года возглавлявший тогда «Пари НН» Юран выдал яркую речь в подтрибунке после матча с «Краснодаром» (3:4). Критике подвергся главный арбитр встречи Евгений Буланов и его бригада: «Судьи боятся всего! Там второй наступ был! Что вы боитесь? Это вторая жёлтая «Краснодару»! Так и будет футбол загнивать. Посмотрите повтор на планшете. Опоссумы!» Также Юран добавил несколько нецензурных выражений.

КДК РФС условно дисквалифицировал тренера за «опоссумов» на два матча и выдал штраф в размере 50 тысяч рублей + добавил испытательный срок – один год.

Как Юран выражал негодование решением КДК:
«Я в шоке». Эмоциональный монолог Юрана после «приговора» КДК
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«Я в шоке». Эмоциональный монолог Юрана после «приговора» КДК

Михаил Галактионов («Локомотив»)

Михаил Галактионов

Михаил Галактионов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В 16-м туре РПЛ-2023/2024 «Локомотив» упустил победу над «Крыльями Советов», пропустив дважды в концовке встречи (3:3). После игры тренер москвичей Михаил Галактионов выразил недовольство работой судьи Василия Казарцева. В ТВ-эфир попала нецензурная брань: «Мы вели (игру) достаточно неплохо, проводили свои атаки и, в принципе, должны были матч доводить до победы. Но то, что случилось в конце… Я думаю, что здесь надо будет разобраться. Разобраться и футбольному клубу «Локомотив», и высшему руководству. Потому что так судить… И то, что это было в конце… Ну если это б******о [безобразие] нравится кому-то, нам – нет. Я всё. Спасибо».

Контрольно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал Галактионова на два матча + оштрафовал на 20 тысяч рублей. Тренер пропустил встречи с «Зенитом» и «Уралом». «Галактионов во время флеш‑интервью оскорбительно высказался в адрес судейства. Мы с ним переговорили по этому поводу. Он считает, что это эмоциональное действие в ответ на действия судьи во время матча. Приняли во внимание, что это первый случай, но, так как это было публично, на всю страну и с использованием ненормативной лексики, принято решение дисквалифицировать его на два матча», — отметил тогда глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Хронология скандального матча:
«Позор» — от Баринова и «********» — от Галактионова. Разбор судейского скандала «Локо»
«Позор» — от Баринова и «********» — от Галактионова. Разбор судейского скандала «Локо»

Валерий Карпин («Ростов»)

Валерий Карпин

Валерий Карпин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Какой дебил, идиот принимал это решение, чтобы видеть это действо?» Именно так Валерий Карпин отреагировал на проведение снежной встречи «Ростова» и ЦСКА (0:2) в Москве в декабре 2023 года. Резкость тренера ростовчан не оценили в КДК. Карпина дисквалифицировали на два матча (один из них – условно) и оштрафовали на 200 тысяч рублей. Однако тренер «Ростова» не жалел о сказанном.

«А что я такого сказал‑то? Кого конкретно я оскорбил? Если бы я сказал, что судья такой‑то и такой‑то, — да. Но я сказал: «Кто принимал это решение…». Я считаю, что мои слова не наказуемы. Что я скажу на КДК в своё оправдание? Я уже всё сказал, оправдываются пускай другие люди. Если едет по полю трактор и чуть не задавил Мелёхина. Если люди по полю с лопатами бегают, когда мяч в игре находится. Вот эти люди пускай оправдываются. Но это смешно, стыдно», – отметил Карпин.

Тренер сборной России зажёг в конце 2023-го:
«Какой дебил принимал это решение?» Слова Карпина после матча с ЦСКА — полный разрыв
«Какой дебил принимал это решение?» Слова Карпина после матча с ЦСКА — полный разрыв

Виктор Гончаренко («Пари НН» и «Урал»)

Виктор Гончаренко

Виктор Гончаренко

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Гончаренко несколько раз попадал в неприятные ситуации. Например, в марте 2023 года тренер «Урала» получил красную карточку в самой концовке матча 20-го тура РПЛ с московским «Динамо» (0:1). КДК принял решение наказать Гончаренко дисквалификацией на три игры за нецензурные оскорбления в адрес судейской бригады во главе с Алексеем Амелиным.

А уже в ноябре 2024-го Гончаренко в статусе тренера «Пари НН» вступил в конфликт с арбитром Яном Бобровским. Их общение случилось в подтрибунном помещении после встречи нижегородцев с «Ростовом» (0:4). В какой-то момент человек с голосом, очень похожим на голос Виктора Гончаренко, сказал: «Ян, тебе недолго осталось». После чего тренеру показали красную карточку.

Уже на пресс-конференции Гончаренко прокомментировал ситуацию: «Блин (в оригинале – нецензурное слово. – Прим. «Чемпионата»), вы начинаете опять притягивать вещи, которые мне сейчас, после игры, совсем не интересны. Игра заканчивается, надо убрать эмоции и говорить о вещах, которые надо улучшить для команды. Понятно, что многое сказано, многое сделано, много на эмоциях. Но футбол – это эмоции. Да, чем-то я был недоволен, потому что мне показалось, что помощник судьи с моим игроком мог бы общаться более уважительно. Где-то я перебираю, но с моей стороны никакого мата и чего-то грубого не было. Давайте уже оставим это, игра закончилась».

Марцел Личка («Динамо» Москва)

Марцел Личка

Марцел Личка

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Марцел Личка – один из самых ярких тренеров РПЛ. Чех любит выдать забавные цитаты. Однако после матча 14-го тура нынешнего сезона с «Ростовом» (1:1) он использовал нецензурную лексику на пресс-конференции – описал игру как «пипец». За это КДК оштрафовал Личку на 50 тысяч рублей.

«Марцел лично пришёл на заседание. Мы рассматривали, что тренер в своём ответе [журналисту] использовал нецензурное слово. Это было после матча, на стадионе. Данное выражение не относилось к официальным лицам и к игрокам. Личка так описал только игру своей команды. С учётом того, что здесь не было оскорбительного высказывания, было принято решение: за неспортивное решение оштрафовать Личку на 50 тысяч рублей по 96-й статье», — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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Леонид Слуцкий («Рубин»)

Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Экс-тренер «Рубина» получил необычный штраф в 2020 году. Слуцкий нарушил пункт об обязательном ношении медицинской маски во время игры. Сначала тренеру вынесли предупреждение после встречи с «Краснодаром». «Обратить внимание главного тренера «Рубина» на необходимость правильного ношения медицинской маски во время матчей», – говорилось в сообщении РФС по итогам заседания КДК.

А уже после следующей встречи с ЦСКА Слуцкий получил штраф в 100 тысяч рублей. Интересно, что аналогичные санкции применили ещё к нескольким тренерам и ассистентам: к Кириллу Новикову («Динамо» Москва), Мураду Мусаеву («Краснодар»), Сергею Овчинникову (ЦСКА), Николаю Сафрониди («Уфа») и Анатолию Тимощуку («Зенит»).

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Гильермо Абаскаль («Спартак») и Владимир Федотов (ЦСКА)

Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль

Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Осенью 2022 года «полыхнуло» в дерби ЦСКА и «Спартака». Отношения выясняли два тренера – Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль. В перерыве они сцепились из-за спорных ситуаций на поле. Абаскаль обращался к Федотову, который заявил в ответ: «Что ты там рассказываешь, *** [блин]? Что ты там машешь своими руками, *** [блин]? Езжай домой, клоун».

На пресс-конференции Абаскаль раскрыл, что же сказал тренеру ЦСКА: «Всё очень просто. Сказал одну фразу – «фэйр-плей». Зобнин поднял руки, и ЦСКА воспользовался этим моментом и забил гол. Больше ничего не сказал». Федотов в ответ выдал панчи: «Абаскаль на меня бросился? Не надо преувеличивать. Что-то рядом прыгало. Я его не понял. Фэйр-плей? О чём это? Что у них не удалили футболистов? В Карраскаля въехали двумя ногами, «Спартак» перехватил мяч, потом его потерял. Что в этом такого? Зобнин потерял мяч, а потом поступил по-человечески. До штрафной было 60 метров. Упустил мяч и поднял руки. Есть судья. Что потом мешало Зобнину отправить мяч в ворота?»

КДК РФС в итоге дисквалифицировал обоих. Абаскаля – на один матч, Федотова – на два (с одним условным). Также тренеров оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Подробнее о конфликте тренеров «Спартака» и ЦСКА:
РФС забанил и Федотова, и Абаскаля! Но «Спартак» с этим не согласен
РФС забанил и Федотова, и Абаскаля! Но «Спартак» с этим не согласен

Доменико Тедеско («Спартак»)

Доменико Тедеско

Доменико Тедеско

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Экс-тренер «Спартака» угодил в скандал после матча 18-го тура РПЛ сезона-2020/2021 с «Сочи» (0:1). Во время игры Тедеско показывал в сторону скамейки запасных хозяев жест «шелест купюр». Затем тренер вступил в перепалку с вратарём «Сочи» Сосланом Джанаевым в подтрибунном помещении. Между представителями «Спартака» и сочинцев произошла потасовка. Тедеско позже на пресс-конференции заявил, что его помощника Андреаса Хинкеля ударили. Сообщалось, что это мог сделать Жоаозиньо. Также Тедеско обвинил в расизме тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина, поскольку тот сказал ему «Это наша земля».

Самое большое наказание в итоге понёс именно немец. Тедеско оштрафовали на 50 тысяч рублей и дисквалифицировали на три матча. Бородин также получил штраф в размере 50 тысяч рублей.

Вспоминаем историю с Тедеско:
Тедеско наказан, Жоаозиньо и Джанаев – невиновны. Приговор КДК по скандалу со «Спартаком»
Тедеско наказан, Жоаозиньо и Джанаев – невиновны. Приговор КДК по скандалу со «Спартаком»
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