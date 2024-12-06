Роналду и Бензема отличились в очной дуэли! Но всё решил супергол другой звезды

Криштиану Роналду против Карима Бензема — пожалуй, главное противостояние в Саудовской Аравии. Что уж там, оно притягивало бы внимание в любой лиге. А тут ещё в команде португальца Эмерик Лапорт, Мохамед Симакан, Марсело Брозович, Отавио и Садио Мане с тренером Стефано Пиоли, а партнёры француза — Данилу Перейра, Фабиньо, Н'Голо Канте, Уссем Ауар, Стивен Бергвейн и арендованный у «Локо» Марио Митай под руководством Лорана Блана. Как и ожидалось, рубка получилась знатная. Правда, только во втором тайме.

Начиналось всё предельно стерильно. «Аль-Наср» больше владел мячом, «Аль-Иттихад» спокойно его сдерживал. Первый удар по воротам состоялся только на 19-й минуте, когда Отавио замыкал подачу Брозовича со стандарта. Вообще не опасно. Соперник ответил интереснее. Бензема технично убрал оппонента на замахе и покатил в сторону пустых ворот на Бергвейна. Но перед этим залез в офсайд, так что гол не засчитали.

Чуть позже Карим и реакцию Бенто плотной «пушкой» в дальний угол проверил — бразилец не сплоховал. Роналду тем временем находился в тени. Как и Мане, хотя у сенегальца в конце первого тайма появился железобетонный момент: выбегал Садио один на один с Райковичем и даже усадил его финтом на газон. И тут вдруг просто взял и на ровном месте поскользнулся.

Оказалось, дебютный тайм был только разминкой, потому что дальше пошло куда веселее. Сначала образцовую атаку провёл «Аль-Иттихад»: Аль-Шанкити прорвался по правому флангу и прострелил на дальнюю штангу, где Бензема спокойно пробил в касание и открыл счёт. Ответ получился незамедлительным. Уже через две минуты Данило выбил из пустых ворот после попытки Анжело. Мяч снова достался бразильцу, и тот отдал на Криштиану, который с близкого расстояния прошил Райковича и оформил 916-й гол в карьере. Вот так размен!

Роналдо празднует гол «Аль-Иттихаду» Фото: Getty Images

Параллельно то и дело случались стычки: аргентинский судья Факундо Тельо (на днях он обслуживал финал Кубка Либертадорес) к 67-й минуте раздал аж семь жёлтых карточек, в том числе предупредил Бензема: легендарный француз на нервах чуть не схлестнулся с Отавио. Криш тоже играл с полной самоотдачей: не только забил, но и однажды рванул назад, бросившись в смелый подкат под Ауара.

Ещё одну прекрасную возможность отличиться упустил Мане, мощно издалека бил Гариб — Райковичу пришлось вытягиваться в струнку. Развязка наступила уже в добавленное время. И какая! Бергвейн забежал в штрафную, ушёл вправо от Симакана и неотразимо пальнул в дальний нижний угол впритирку со штангой. Ассистировал ему, кстати, Митай.

Бергвейн празднует гол «Аль-Насру» Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

«Аль-Иттихад» укрепился на первом месте и оторвался от «Аль-Хиляля» на пять очков. Но команда Малкома в этом туре ещё не играла. «Аль-Наср» же отстаёт на восемь очков. Похоже, это очередное упущенное чемпионство.