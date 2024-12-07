В Серии А сменился лидер! Команда Гасперини добила «Милан» на последних минутах

«Аталанта» и «Милан» встретились друг с другом в 15-м туре Серии А. Всё решилось на последних минутах матча.

Бергамаски подошли к игре с впечатляющей победной серией, которая насчитывала восемь встреч. У «Милана» была своя серия, правда, куда более скромная — три победы. «Аталанта» в случае победы поднялась бы на первое место в таблице.

Первый тайм получился достаточно бодрым. «Милан» мог забивать уже на 15-й секунде, но вратарь «Аталанты» Марко Карнезекки справился с ударом Кристиана Пулишича. К слову, американец ушёл с поля в конце первого тайма из-за травмы. Но к тому моменту команды уже обменялись голами.

Сначала Шарль Де Кетеларе головой вонзил мяч в ближний угол после стандарта. Бельгиец опёрся руками на Тео Эрнандеса, однако судейская бригада Федерико Ла Пенны не увидела нарушения правил. Протесты со стороны игроков «Милана» ничего не изменили.

«Милану» потребовалось всего 10 минут, чтобы отыграться. Рафаэл Леау удрал от Эдерсона и прострелил на дальнюю штангу, а там Альваро Мората спокойно переправил мяч в сетку. Испанский нападающий забил во втором матче подряд.

«Милан» не остановил «Аталанту» Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Кстати, «Аталанта» начала встречу без лучшего снайпера Серии А — Матео Ретеги остался в запасе. Он вышел на поле за 15 минут до конца основного времени, когда на табло горели две единицы. «Аталанта» всё-таки дожала соперника в самой концовке, но создала гол без участия Ретеги. Подача от углового флажка, скидка Сеада Колашинаца на дальнюю штангу, а там Адемола Лукман головой пробил Мика Меньяна — 2:1.

«Аталанта» одержала девятую победу подряд во всех турнирах и возглавила таблицу Серии А, поскольку обошла «Наполи» на два очка. Правда, неаполитанцы ещё не играли в этом туре. 8 декабря команда Антонио Конте встретится дома с «Лацио» (пятое место в таблице). В случае победы «Наполи» вернёт себе первое место. А вот «Милан» пока находится только на седьмом месте.