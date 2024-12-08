РПЛ разрывает футболист из клуба-аутсайдера. Самородов уже звезда соцсетей

«Ахмат» не радует своих болельщиков в осенней части сезона. Команда находится на второй с конца строчке в таблице. Она точно уйдёт на зимний перерыв в зоне прямого вылета, даже если обыграет в ближайшем матче «Оренбург». Но в составе грозненского клуба есть интересный персонаж. Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов в последнее время играет очень продуктивно — его по праву можно считать одним из лучших футболистов последних туров в РПЛ.

Самородов переехал в Грозный из казахстанского клуба «Актобе». Это произошло летом 2024 года, а его трансфер обошёлся «Ахмату» в € 1 млн. Статистику Максима в «Актобе» нельзя назвать выдающейся — 24 гола в 120 матчах. С другой стороны, он неплохо проявил себя в подыгрыше и отдал 19 результативных передач.

Магомед Адиев сыграл ключевую роль в переходе Самородова. Они вместе работали в сборной Казахстана, а потом тренер позвал футболиста в Грозный. «Магомед Мусаевич позвонил мне лично, сказал, что хочет видеть в команде, что мне нужно двигаться и сделать шаг вперёд, — говорил Максим в интервью «Чемпионату» на старте сезона. — Я с ним полностью согласился, поэтому и перешёл. Мне даже партнёры по «Актобе» говорили: лучше сейчас уходить, потому что в противном случае могу застрять. Я послушал партнёров, своё сердце. Сердце подсказало, и я приехал в «Ахмат».

По словам Самородова, у него также было предложение от «Оренбурга», но он сделал выбор в пользу «Ахмата». Ходили разговоры о возможном трансфере в «Локомотив», но до конкретики дело так и не дошло. «Уже после одного сыгранного матча могу сравнить чемпионаты. В России футбол намного интенсивнее, быстрее, игроки сильнее, чем в Казахстане. Физически и тактически уровень серьёзнее здесь», — утверждал Максим в августе 2024-го.

Любопытно, что Самородов отыграл под руководством Адиева всего 14 минут в РПЛ. Это произошло во встрече со «Спартаком» (0:0), после чего Максим трижды подряд пролетал мимо заявки. В начале сентября тренера уволили, и Самородову пришлось доказывать свою состоятельность уже под руководством Сергея Ташуева. С того момента Максим ни разу не пропустил матч в РПЛ.

Первая вспышка произошла во второй половине сентября. Тогда Самородов сделал два результативных действия в двух матчах подряд. Сначала забил в кубковой игре с «Пари НН» (2:1), а потом отдал голевую передачу во встрече РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1). Болельщики «Ахмата» были так впечатлены игрой нападающего, что признали его лучшим футболистом команды по итогам сентября.

Максим Самородов (в белой форме) против Игоря Дивеева в кубковом матче с ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Следующие два месяца оказались для игрока сборной Казахстана непростыми в плане статистики. За это время Максим отдал голевую передачу в игре с «Ростовом» (3:2), а большим ничем не отметился. Впрочем, вся команда не радовала результатами и обосновалась в нижней части таблицы.

Самородов снова заблистал ближе к концу ноября. Сначала Максим забил удивительный мяч в ворота «Крыльев Советов». Он создал гол-шедевр благодаря невероятному дриблингу в стиле Лионеля Месси. Техника Максима позволила ему попасть в многочисленные мировые нарезки в социальных сетях. Правда, команда Самородова всё равно проиграла — 1:2.

Через три дня нападающий вышел на замену в кубковой игре с «Зенитом» (1:2). Самородов появился в середине второго тайма и забил в добавленное время. «Ахмат» снова проиграл и вылетел из Пути РПЛ Кубка России, но Максим качественно отработал свой отрезок. А потом Самородов забил в матче РПЛ с московским «Динамо». Здесь, конечно, нужно отметить гениальный пас пяткой Даниила Уткина. Максим, в свою очередь, ничего не испортил в завершающей фазе атаки. Голы в трёх встречах подряд — лучший отрезок в российской карьере Самородова. С другой стороны, «Ахмат» опять остался без победы. Ошибка одного вратаря (Гиорги Шелии) привела к голу другого (Игоря Лещука) в добавленное время — 1:1.

«Особой своей заслуги я там не вижу, — сказал Самородов в интервью пресс-службе «Ахмата» после встречи. — Очень слаженная командная игра: пас Дарко [Тодоровича], ассист Дани [Уткина] — и мне оставалось только не разочаровать партнёров после стольких усилий. Сейчас чувствую себя в команде очень комфортно. Тренерский штаб верит в меня. С каждым матчем становлюсь увереннее, лучше понимаю тактику и взаимодействие с партнёрами по команде. Думаю, адаптация уже позади».

Максим Самородов (справа) после матча со «Спартаком» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кстати, Максим говорил, что в России ему с детства импонировала игра «Спартака». Это любимый клуб его дедушки. «С детства в России импонировал «Спартак». Мой дедушка за них болеет. Можно сказать, что из-за него я и стал симпатизировать красно-белым. Он сидел, смотрел футбол — «Спартак» с кем-то играл в чемпионате России. Я маленький подхожу к нему, говорю: «Дедуль, а за кого ты болеешь?» Он отвечает: «Да вот, за красно-белых!» Тогда и решил, что тоже за них буду. И вместе начали смотреть футбол», — отметил Самородов.

Как знать, возможно, в скором времени Максим сменит «Ахмат» на более статусный клуб. С другой стороны, вряд ли это произойдёт зимой, если учитывать, что грозненская команда активно бьётся за выживание. В такой ситуации нет смысла расставаться с ярким футболистом. Очень интересно, как Самородов сыграет в весенней части сезона с учётом возвращения в строй после травмы Бернарда Бериши.