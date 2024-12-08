Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Динамо — Химки: прямая онлайн-трансляция матча 18-го тура РПЛ, где смотреть, 8 декабря 2024, Краснодар — Локомотив

РПЛ уходит красиво! Суперматч «Краснодар» — «Локо», а ещё играют ЦСКА и «Динамо». LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
Онлайн тура РПЛ
Комментарии
Следим за чемпионатом России вместе!

Друзья, всем привет! Сегодня за РПЛ нужно следить обязательно, ведь это последний игровой день в нашем чемпионате в 2024 году. Впереди долгая зимняя пауза, так что наслаждаемся футболом.

В 14:00 стартуют «Динамо» и «Химки». У команд совсем разные задачи: динамовцы частенько теряют очки, но пытаются остаться в гонке за высшие места, а химчане бьются за выживание. Таблица после этого тура застынет надолго, так что обеим командам обязательно надо добиваться результата.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Химки
Химки
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 16:30 настанет очередь «Факела» и ЦСКА. Воронежцы, как обычно, борются за сохранение прописки в элите. ЦСКА же выступает крайне нестабильно, и только выход на победный путь позволит армейцам бороться за место в топ-3. Пока же отставание великовато.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 19:00 начнётся главная встреча в подвале таблицы. «Ахмат» и «Оренбург» — главные претенденты на вылет. Команды увязли в самом низу чемпионата, так что выбора нет — нужно биться за три очка до последнего. Должно быть горячо!

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А в 19:30 стартует матч тура! «Краснодар» против «Локомотива» — ещё недавно это была потенциально чемпионская вывеска. Сейчас же расклады немного изменились: «Локо» стал терять очки и слегка отстал от лидеров, а команда Мусаева пропустила вперёд «Зенит». Но всё ещё можно изменить.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

За последними встречами осенней части сезона в РПЛ «Чемпионат» будет следить в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android