РПЛ уходит красиво! Суперматч «Краснодар» — «Локо», а ещё играют ЦСКА и «Динамо». LIVE

Друзья, всем привет! Сегодня за РПЛ нужно следить обязательно, ведь это последний игровой день в нашем чемпионате в 2024 году. Впереди долгая зимняя пауза, так что наслаждаемся футболом.

В 14:00 стартуют «Динамо» и «Химки». У команд совсем разные задачи: динамовцы частенько теряют очки, но пытаются остаться в гонке за высшие места, а химчане бьются за выживание. Таблица после этого тура застынет надолго, так что обеим командам обязательно надо добиваться результата.

В 16:30 настанет очередь «Факела» и ЦСКА. Воронежцы, как обычно, борются за сохранение прописки в элите. ЦСКА же выступает крайне нестабильно, и только выход на победный путь позволит армейцам бороться за место в топ-3. Пока же отставание великовато.

В 19:00 начнётся главная встреча в подвале таблицы. «Ахмат» и «Оренбург» — главные претенденты на вылет. Команды увязли в самом низу чемпионата, так что выбора нет — нужно биться за три очка до последнего. Должно быть горячо!

А в 19:30 стартует матч тура! «Краснодар» против «Локомотива» — ещё недавно это была потенциально чемпионская вывеска. Сейчас же расклады немного изменились: «Локо» стал терять очки и слегка отстал от лидеров, а команда Мусаева пропустила вперёд «Зенит». Но всё ещё можно изменить.

За последними встречами осенней части сезона в РПЛ «Чемпионат» будет следить в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.