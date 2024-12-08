РПЛ уходит красиво! Суперматч «Краснодар» — «Локо», а ещё играют ЦСКА и «Динамо». LIVE

Друзья, всем привет! Сегодня за РПЛ нужно следить обязательно, ведь это последний игровой день в нашем чемпионате в 2024 году. Впереди долгая зимняя пауза, так что наслаждаемся футболом.
В 14:00 стартуют «Динамо» и «Химки». У команд совсем разные задачи: динамовцы частенько теряют очки, но пытаются остаться в гонке за высшие места, а химчане бьются за выживание. Таблица после этого тура застынет надолго, так что обеим командам обязательно надо добиваться результата.
В 16:30 настанет очередь «Факела» и ЦСКА. Воронежцы, как обычно, борются за сохранение прописки в элите. ЦСКА же выступает крайне нестабильно, и только выход на победный путь позволит армейцам бороться за место в топ-3. Пока же отставание великовато.
В 19:00 начнётся главная встреча в подвале таблицы. «Ахмат» и «Оренбург» — главные претенденты на вылет. Команды увязли в самом низу чемпионата, так что выбора нет — нужно биться за три очка до последнего. Должно быть горячо!
А в 19:30 стартует матч тура! «Краснодар» против «Локомотива» — ещё недавно это была потенциально чемпионская вывеска. Сейчас же расклады немного изменились: «Локо» стал терять очки и слегка отстал от лидеров, а команда Мусаева пропустила вперёд «Зенит». Но всё ещё можно изменить.
За последними встречами осенней части сезона в РПЛ «Чемпионат» будет следить в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
- 8 декабря 2024
-
02:44
-
02:43
-
02:25
-
02:12
-
02:01
-
01:52
-
01:35
-
01:19
-
01:13
-
00:58
-
00:54
-
00:49
-
00:45
-
00:41
-
00:40
-
00:12
-
00:00
- 7 декабря 2024
-
23:59
-
23:54
-
23:52
-
23:30
-
23:28
-
23:17
-
22:57
-
22:40
-
22:38
-
22:34
-
22:31
-
22:25
-
22:20
-
22:17
-
22:15
-
21:56
-
21:52
-
21:45