В топ-клубах РПЛ затухли 18 футболистов. Зимой им надо перезапускать карьеру

После матчей уикенда чемпионат России уходит на почти что трёхмесячный перерыв. В январе-феврале главными событиями станут трансферы зимнего окна. Клубы РПЛ будут не только подписывать новичков, но и расставаться с игроками, которые по тем или иным причинам сейчас не помощники.

Кому из футболистов топов нашей лиги нужно сменить команду, чтобы получать больше времени и перезагрузить карьеру? У «Зенита», «Краснодара», «Спартака», «Локомотива», московского «Динамо» и ЦСКА как минимум по три кандидата на выход.

«Зенит»: Дмитрий Чистяков, Ильзат Ахметов, Артур

Дмитрий Чистяков, Ильзат Ахметов, Артур Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

В нынешнем сезоне РПЛ Ахметов отыграл всего 49 минут. Понятно, что первые туры Ильзат пропустил из-за травмы, но после восстановления полузащитник не пользовался доверием тренера. Ахметов выходил на замены в концовках матчей с «Пари НН» и ЦСКА, а также получил тайм во встрече с «Акроном». В остальных играх сидел в запасе до финального свистка. Вряд ли хавбек «Краснодара» переходил в петербургской клуб для этого — необходимо что-то менять в карьере.

Чистяков и вовсе не провёл на поле ни минуты в РПЛ. Во всех 18 турах чемпионата оставался на скамейке запасных. Экс-игрок сборной России довольствуется ролью пятого центрального защитника команды после Нино, Страхини Эраковича, Нуралы Алипа и Родригао, а также матчами в Кубке страны. В 30 лет так можно и окончательно растерять навыки для выступлений на высоком уровне. А амплуа-то у Дмитрия дефицитное.

Артура год назад подписывали как замену Малкому. Если не по уровню, то как минимум по позиции. Да и стоил бывший кандидат в сборную Бразилии солидные € 15 млн. Но Артур остался в «Зените» игроком эпизода, прогнозируемо выпал из основы с приходом Максима Глушенкова. В нынешнем сезоне РПЛ у легионера лишь один матч в основе и всего 245 минут на поле. По слухам, бразильские клубы хотят вернуть правого вингера. Это было бы лучшим решением и для Артура, и для «Зенита».

«Краснодар»: Георгий Арутюнян, Кевин Кастаньо, Олакунле Олусегун

Георгий Арутюнян, Кевин Кастаньо, Олакунле Олусегун Фото: Сергей Апенькин, Дмитрий Голубович, Александр Сафонов, «Чемпионат»

20-летний талант «Краснодара» Арутюнян, дебютировавший за сборную Армении раньше, чем за первую команду «быков», продолжает терять на скамейке лучшие годы для развития карьеры. В этом сезоне у защитника 15 матчей в роли запасного и ни одной сыгранной минуты. Мурад Мусаев предпочитает не очень-то надёжного Кайо как сменщика пары Диего Коста — Витор Тормена, так что Георгию пора уйти в аренду или окончательно попрощаться с родным клубом.

Кастаньо переходил в «Краснодар» год назад в качестве основного опорного полузащитника сборной Колумбии. Тренер национальной команды предпочитал его Вильмару Барриосу. Но в «Краснодаре» он с сентября не попадает в основу, сыграл всего 543 минуты. Стал «скамеечником» — 10 выходов на замену. Александр Черников и Кевин Ленини выигрывают конкуренцию, поэтому Кастаньо надо задуматься о трансфере, пока он ещё не выпал совсем из сборной.

Олусегун тоже уже не такая важная фигура для «Краснодара», как год-два назад. Нигерийский вингер/латераль ни разу не попал в основу в чемпионате и только 11 раз вышел на замену. Сыграл 217 минут, результативных действий у него нет. Если раньше Олакунле интересовались во Франции, то теперь заиграть бы хоть где-нибудь.

«Спартак»: Михаил Игнатов, Антон Зиньковский, Виллиан Жозе

Михаил Игнатов, Антон Зиньковский, Виллиан Жозе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Воспитанник «Спартака» Игнатов оказался не нужен новому главному тренеру Деяну Станковичу. Атакующий полузащитник поучаствовал лишь в трёх матчах РПЛ, один раз вышел в основе и сыграл 76 минут. Михаил застрял на скамейке, и единственное решение проблемы — переход в другой клуб.

Зиньковский находится в похожей ситуации. Станкович не первый тренер, у которого есть претензии к игре вингера без мяча, но при сербе Антон с конца сентября перестал даже на замены выходить. Всего у него семь матчей в сезоне РПЛ, в основе — три. Жалкие 255 минут на поле без результативных действий. Кажется, его трансфер в зимнее окно неизбежен.

История Виллиана Жозе — самая поразительная. Ещё полгода назад форвард прекрасно подходил для чемпионата Испании, где забил за сезон 10 голов. А вот в «Спартаке» он даже столько матчей за две трети сезона не сыграл. Лишний вес вроде бы поборол, а тренерское недоверие — не сумел. У бразильца семь появлений на поле со скамейки (138 минут) и 0 результативных действий в РПЛ. Зимой Виллиан Жозе может вернуться в Испанию, это был бы логичный выбор.

«Локомотив»: Евгений Морозов, Егор Погостнов, Никита Салтыков

Евгений Морозов, Егор Погостнов, Никита Салтыков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Защитник сборной России Морозов потерял место в стартовом составе «Локомотива». Михаил Галактионов делает ставку на пару Жерзино Ньямси — Сесар Монтес. Когда залечит травму Лукас Фассон, положение станет совсем непростым для центрбека, которого Валерий Карпин пока продолжает вызывать в национальную команду. У Евгения в этом сезоне РПЛ семь матчей и 546 сыгранных минут. Морозову есть смысл уйти туда, где его будут видеть основным.

В такой же ситуации находится и ещё один центральный защитник — воспитанник «Локомотива». Одно время казалось, что Погостнов закрепился в основе железнодорожников, но потом он был отправлен в аренду в Беларусь, а в нынешнем сезоне РПЛ поучаствовал только в двух встречах. При возросшей конкуренции в обороне «Локо» Егору стоит задуматься о трансфере.

У Салтыкова, блестяще дебютировавшего в РПЛ в прошлом сезоне, получился потерянный год. В 2024-м яркий дриблёр «замолчал» в Самаре, подписав контракт с железнодорожниками, и в «Локомотиве» по-прежнему не стал своим. Галактионов доверяет молодёжи, но Никите – как будто меньше остальных. У атакующего полузащитника только пять выходов на замену и 92 минуты в чемпионате. Результативных действий нет.

«Динамо» Москва: Дмитрий Скопинцев, Денис Макаров, Вячеслав Грулёв

Дмитрий Скопинцев, Денис Макаров, Вячеслав Грулёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё недавно один из лучших российских левых защитников Скопинцев потерял твёрдое место в основе «Динамо». Похоже, Марцел Личка устал от того, что атаковать Дмитрию интереснее, чем обороняться. У Скопинцева четыре матча в стартовом составе в текущем сезоне РПЛ и девять выходов на замену, всего 492 минуты. Чешский тренер предпочитает двигать налево штатных центрбеков. Вероятно, «Динамо» будет усиливать эту позицию новичком, так что и без трансфера «на выход» наверняка не обойдётся.

У Макарова уже давно не меняется роль в команде Лички — игрок скамейки. В нынешнем сезоне вингер шесть раз вышел на замену, провёл на поле в общей сумме 45 минут и забил один гол «Ахмату». В 26 лет Денис, по сути, потерял год карьеры, а оставаться в «золотой клетке» – значит деградировать дальше.

Грулёв часть нынешнего чемпионата пропустил из-за травмы, однако нападающий и в прошлом сезоне проигрывал конкуренцию за место в основе. У Вячеслава один гол в пяти матчах, 28 сыгранных минут. Чтобы вернуть свою лучшую форму, ему, как и Макарову, требуется встряска в виде смены команды.

ЦСКА: Илья Агапов, Кирилл Глебов, Секу Койта

Илья Агапов, Кирилл Глебов, Секу Койта Фото: Дмитрий Голубович, Александр Сафонов, «Чемпионат»

Агапов приходил в ЦСКА молодым российским защитником с перспективой роста, но при Марко Николиче совсем перестал играть в РПЛ. Универсальный футболист, закрывавший и центр обороны, и левый фланг, провёл 17 встреч на скамейке запасных — не получил ни минуты. Разумно было бы отправиться куда-то за игровой практикой, чтобы Илья мог прогрессировать и в будущем принести пользу армейцам.

Ещё один многообещающий талант ЦСКА, которому нужен опыт стабильной игры в РПЛ, — Глебов. Скоростной вингер/латераль пока довольствуется только выходами на замену в концовках: шесть матчей в сезоне РПЛ, 42 минуты и 0 результативных действий. Кажется, Кириллу пора сделать следующий шаг.

А вот летний новичок Койта просто не прижился в ЦСКА. Принял участие в 12 матчах чемпионата России, но лишь трижды попадал в стартовый состав и до сих пор не имеет ни голов, ни голевых передач. Николич говорил об адаптации малийца, непростом восстановлении после травмы. Всё это верно, тем не менее даже в прошлом сезоне в Австрии Секу в своей форме набрал 8+2 в 24 матчах. Вероятно, ему просто необходим трансфер, причём в другую лигу.