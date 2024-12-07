Угальде установил рекорд всех времён! Как же некстати для «Спартака» РПЛ уходит на зиму

«Спартак» включился в чемпионскую гонку после мощного спринта. Команда Деяна Станковича выдала серию из пяти побед. Домашний матч с «Пари НН» стал хорошим шансом забрать ещё три очка и уйти на паузу в отличном настроении.

Тренер «Спартака» не экспериментировал с составом, выпустив на поле всех сильнейших. А у «Пари НН» главной потерей стал Виктор Гончаренко. Тренер нижегородцев дисквалифицирован после скандала в игре с «Ростовом».

Первый тайм получился не самым весёлым. Всё оказалось ожидаемо: «Спартак» давил, давил и ещё раз давил. А «Пари НН» окопался около своей штрафной и терпеливо ожидал шанса. Но голкипер «Спартака» Максименко скучал на своей половине поля. Впрочем, и хозяева не сильно напрягали Никиту Медведева. Встреча проходила под снегопадом, а судья Евгений Кукуляк перед стартом принял решение использовать на игре красный мяч. Погодные условия внесли корректировки.

В первом тайме самым опасным футболистом «Спартака» стал… Срджан Бабич. Именно центральный защитник упустил лучшие возможности открыть счёт. Два раза серб опасно бил головой после подач — дважды Медведев спас «Пари НН».

Но какой концерт устроил «Спартак» после перерыва! «Пари НН» осмелел, пошёл вперёд и открыл зоны в защите. А ещё прекратился снегопад. Идеальный тайминг для хозяев. И уже на 53-й минуте Тео Бонгонда открыл счёт: после прострела от Маркиньоса вингер «Спартака» разобрался с защитником «Пари НН» и в касание пробил в дальний угол. Бельгийско-конголезский футболист отличился уже в пятый раз за шесть встреч. Отличный прогресс по ходу сезона.

Игроки «Спартака» празднуют гол Фото: РИА Новости

«Спартак» не уменьшил давление на ворота «Пари НН». Медведев нервничал чуть ли не каждую минуту. Свой очередной гол искал Манфред Угальде. И с третьей попытки форвард забил: на 63-й минуте он воспользовался рикошетом от Кристофера Мартинса, без сопротивления отправив мяч в ворота нижегородцев. Рекордный мяч от Угальде! Он отличился в девятый раз за четыре встречи — такого ранее в чемпионатах России не происходило (как и в истории «Спартака»).

А в следующей атаке «Спартак» забил в третий раз. На этот раз отличился Эсекьель Барко. Аргентинец получил мяч около штрафной и пальнул обводящим ударом в дальний угол ворот Медведева. Нокаут! «Спартак» сделал результат всего за 11 минут.

Оставшиеся полчаса получились «отпускными». «Спартак» контролировал темп встречи, а «Пари НН» сдался. Даже и не вспомнить подходов гостей к воротам Максименко. А у хозяев лучший шанс забить ещё упустил Маркиньос. Бразилец скосплеил Барко и пробил с его точки, однако мяч не нырнул в ворота «Пари НН».

Есть шестая подряд победа «Спартака» в РПЛ! Команда не повторяла достижение с октября-ноября 2016 года. Станкович идёт по стопам Массимо Карреры? Нет сомнений, что клуб и болельщики жалеют о зимней паузе. «Спартак» в нынешнем состоянии — претендент на золото. Главная задача Станковича на перерыв — сохранить импульс. Отыграть потенциальный отрыв в пять очков от первого места за 12 туров — вполне реально.